Khanh, em chồng tôi năm nay 24 tuổi, rất ngoan và biết nghe lời. Công việc trong nhà lúc nào rảnh rỗi, Khanh lại giúp tôi một tay. Em chằng nề hà chuyện gì từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Vì Khanh khá ngoan, lại cởi mở nên hai chị em tôi vẫn thường tâm sự với nhau. Khanh lúc nào cũng hồn nhiên nói, nếu anh Tuấn (chồng tôi) mà làm gì có lỗi với chị, chị cứ mách em để em xử lý nhé.

Tôi và chồng cưới nhau được gần 3 năm, vì cuộc sống còn tương đối khó khăn nên chúng tôi vẫn ở cùng gia đình bên chồng. Nói về phía gia đình nhà chồng tôi, tôi không có một điểm nào phải chê trách, bố mẹ chồng tôi tâm lý, không bao giờ xét nét con dâu.

Thế mà rồi, tôi vẫn phải nhờ đến bàn tay trợ giúp của chú em chồng khi phát hiện ra chuyện này. Số là khoảng thời gian tôi mang thai, vì cơ thể bị suy nhược nên bác sĩ yêu cầu tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Ở nhà lâu ngày tôi đâm ra chán nản vì chẳng được đụng chân đụng tay vào việc gì, cũng chẳng được đi đâu chơi. Nhân một ngày bố mẹ chồng tôi đi vắng, tôi tranh thủ nấu cơm trưa mang lên công ty để tạo bất ngờ cho chồng.

Mỗi lần nghe Khanh nói thế tôi chỉ cười trừ, chồng tôi thì có thể làm gì có lỗi cơ chứ. Tôi tin tưởng chồng tôi lắm, anh lúc nào cũng chiều và chăm sóc vợ, chẳng đi sớm về hôm bao giờ. Nghĩ đến chuyện anh ngoại tình chắc chẳng bao giờ có.

Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ đâu, vừa lên đến cửa công ty tôi thấy chồng tôi cùng em lễ tân đang tung tăng cùng nhau đi ăn. Tôi lập tức nhấc máy điện thoại gọi cho chồng tôi để hỏi xem anh đang làm gì, chồng tôi nói dối trắng trợn rằng đang đi ăn cơm với Nam – một đồng nghiệp trong phòng anh. Tôi sẽ không suy nghĩ gì nếu như chồng tôi nói rằng đang đi ăn cơm với bạn, nhưng những cảnh tưởng trước mắt khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.

Tôi quay trở về nhà, gọi điện cho em chồng nói rõ sự tình và bảo em đừng vội làm ầm lên. Khanh vâng vâng dạ dạ rồi bảo tôi cứ yên tâm để em giải quyết. Sau hơn 1 tuần điều tra, Khanh bí mất tiết lộ với tôi rằng chồng tôi và cô nhân viên kia đúng là có quan hệ mờ ám, nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Không những thế em còn lấy được cả số điện thoại của cô ả kia. Khanh vạch ra một kế hoạch và bảo tôi làm theo.

Sau hơn 1 tháng thực hiện kế hoạch, Khanh hớn hở nhắn tin báo với tôi rằng “cá đã cắn câu”. 1 tuần sau đó, Khanh bảo tôi hẹn chồng mình tới một quán ăn trên phố. Khi hai vợ chồng tới nơi, tôi thấy Khanh đang ngồi cùng một cô gái, thật bất ngờ vì đó là cô lễ tân của công ty chồng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra, sau khi kiếm được số điện thoại của cô lễ tân xinh đẹp, Khanh đã nhắn tin làm quen và thả “mồi câu”. Cô ả tưởng kiếm được mối ngon nên nhanh chóng bắt mồi. Khỏi phải nói, khi gặp tôi và chồng, cô ta lúng túng như thế nào. Còn chồng tôi thì cũng mặt cắt không còn một giọt máu. Khanh hồ hởi kéo 2 chúng tôi vào bàn ngồi, khi ngồi vào bàn, Khanh nháy mắt với tôi và giới thiệu về cô bạn gái mới quen.

Sau bữa ăn hôm đó, lúc về nhà tôi kể lại toàn bộ câu chuyện với chồng tôi và bảo, “Lần này em sẽ cho qua mọi chuyện, nhưng nếu còn lần sau thì sẽ không dễ dàng như thế này nữa đâu.” Chồng tôi lắp bắp giải thích vì cô ả kia thấy chồng tôi thì cứ xán lăn vào, đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt nên mới trót dại qua lại với cô ta. Cùng may anh chưa làm điều gì có lỗi với vợ.

Về phần cô ả, sau buổi gặp thì cũng không còn liên lạc với em chồng tôi nữa. Có lẽ cô ả biết rằng đã mắc phải bẫy của tôi và cậu em chồng tinh quái. Về phía tôi, tôi vẫn thầm cảm ơn Khanh, vì nhờ có em mà tôi đã giải quyết đươc mọi chuyện một cách nhẹ nhàng và êm đẹp nhất. Nhưng nói thật, tôi cũng thấy lo lo cho vợ tương lai của chú em chồng này!