Về đến nhà, đôi giày cao gót lạ đập ngay vào mắt nên có linh cảm chẳng lành, tôi rón rén núp vào một góc rồi chết trân với những gì nghe được

Tâm sự 23/11/2022 16:43

Cô người yêu cũ của chồng tôi tiếp lời: "Vâng, mẹ cứ tìm cách cho vợ chồng anh T ly hôn đi ạ. Còn chuyện nhà cửa, cứ để con lo. Nhìn anh ấy chăm chút vợ mà con gai mắt quá ạ".

Hồi chồng tôi chia tay người yêu, tôi là người hiểu rõ nhất mọi chuyện. Bởi anh là khách quen của quán tôi, vui anh cũng đến nhậu mà buồn anh cũng đến nhậu. Nhà tôi mở quán bia, khi nào thiếu nhân viên phục vụ, tôi cũng chạy bàn luôn, chẳng hề nề hà mình là giáo viên. Bởi tôi nghĩ, tôi chẳng làm gì sai. Gia đình tôi buôn bán đàng hoàng chứ có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà tôi phải suy nghĩ.

Ấy thế mà mẹ chồng tôi cứ lấy cái cớ: "Nhà cô bán bia thì cái gì cô chẳng dám làm?". Thú thật, tôi chưa từng thấy ai vô lý như mẹ chồng mình. Ủa, chẳng lẽ bán bia thì xấu xa, bẩn thỉu à? Ở đâu ra cái lý ấy nhỉ?

Sau này tôi mới hay, mẹ chồng ghét dâu vì bà vẫn còn thương cô người yêu cũ của chồng tôi. Có lẽ do cô ta ngọt miệng và chịu vung tiền cho bà. Hồi trước chính cô ta chia tay chồng tôi, giờ thấy vợ chồng tôi hạnh phúc thì cứ xán tới. Hình như từ lúc tôi cưới tới giờ, ngày nào cô ta cũng tạt qua nhà chồng tôi, ít thì một lần, nhiều thì vài lần.

Về đến nhà, đôi giày cao gót lạ đập ngay vào mắt nên có linh cảm chẳng lành, tôi rón rén núp vào một góc rồi chết trân với những gì nghe được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lý do thì đủ mọi thứ, đem cho mẹ chồng tôi cái này cái nọ, đưa mẹ chồng tôi đi shopping. Thậm chí cô ta còn mua cả quần áo cho chồng tôi mới tức chứ. Cũng may chồng tôi là người cứng rắn, dù thấy người yêu cũ nhởn nhơ, ăn mặc hở trên hở dưới đi qua đi lại cũng chẳng mảy may động lòng. Chính anh còn bảo tôi cứ yên tâm, anh chỉ yêu tôi, còn cô ta đã là người cũ rồi, anh không còn chút lưu luyến nào nữa.

Mỗi lần thấy giày cô ta để trước cửa là tôi lại bực mình. Người đâu mà mặt dày thế không biết? Cho đến hôm qua, vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và cô ta, tôi mới hay kế hoạch thâm sâu của hai người.

Hôm ấy, tôi đi dạy về sớm. Vừa vào, tôi đã thấy giày của cô người yêu cũ trước cửa nhà. Bực bội, tôi định xách cặp đi thẳng lên phòng nhưng vô tình nghe được câu nói của mẹ chồng: "Con cứ chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi vài tháng nữa rồi mẹ ép thằng T ly hôn. Còn nhà con mua, con cứ mua nhưng nhớ là phải để cho thằng T cùng đứng tên nữa đấy nhé". 

Cô người yêu cũ của chồng tôi tiếp lời: "Vâng, mẹ cứ tìm cách cho vợ chồng anh T ly hôn đi ạ. Còn chuyện nhà cửa, cứ để con lo. Nhìn anh ấy chăm chút vợ mà con gai mắt quá ạ".

Về đến nhà, đôi giày cao gót lạ đập ngay vào mắt nên có linh cảm chẳng lành, tôi rón rén núp vào một góc rồi chết trân với những gì nghe được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe xong mà choáng váng. Đấy, mẹ chồng tôi đấy. Bà tìm cách để vợ chồng tôi ly hôn đặng con trai bà được cùng đứng tên nhà với người yêu cũ khi họ trở thành vợ chồng. Hay thật chưa? Chắc chỉ có mẹ chồng tôi mới như vậy thôi. Bực quá các chị em ạ. Tôi có nên lôi chồng ra ở riêng, tránh xa những con người vô tâm vô phế như vậy không nhỉ? Đặc biệt là tránh xa mẹ chồng mình không?

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

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