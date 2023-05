Sau này tôi mới hay, mẹ chồng ghét dâu vì bà vẫn còn thương cô người yêu cũ của chồng tôi. Có lẽ do cô ta ngọt miệng và chịu vung tiền cho bà. Hồi trước chính cô ta chia tay chồng tôi, giờ thấy vợ chồng tôi hạnh phúc thì cứ xán tới. Hình như từ lúc tôi cưới tới giờ, ngày nào cô ta cũng tạt qua nhà chồng tôi, ít thì một lần, nhiều thì vài lần.

Ảnh minh họa: Internet

Lý do thì đủ mọi thứ, đem cho mẹ chồng tôi cái này cái nọ, đưa mẹ chồng tôi đi shopping. Thậm chí cô ta còn mua cả quần áo cho chồng tôi mới tức chứ. Cũng may chồng tôi là người cứng rắn, dù thấy người yêu cũ nhởn nhơ, ăn mặc hở trên hở dưới đi qua đi lại cũng chẳng mảy may động lòng. Chính anh còn bảo tôi cứ yên tâm, anh chỉ yêu tôi, còn cô ta đã là người cũ rồi, anh không còn chút lưu luyến nào nữa.