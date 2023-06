Đưa đi chơi công viên nhưng bạn trai lại chuốc thuốc ngủ tôi, tỉnh dậy thấy mình lên giường trong khách sạn với người đàn ông lạ hoắc, sự thật đằng sau đó về anh ta khiến tôi tức đến điên dại

Tôi còn nhớ như in ngày Tú nắm tay tôi tỏ tình, Tú còn nói rằng: "Chúng mình quen nhau từ hồi còn nhỏ, gần nhà nhau, thanh mai trúc mã, đi học cùng nhau rồi lên thành phố cùng lập nghiệp, rồi yêu nhau. Chẳng có lý do gì để không trân trọng nhau. Anh chọn em và hi vọng em sẽ yêu anh trọn đời, làm người vợ tốt của anh. Đừng bao giờ phụ nhau em nhé".

Những lời Tú nói khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi và Tú quen nhau đã lâu, từ bé đã gắn bó với nhau, quá hiểu nhau rồi. Bố mẹ cũng gần nhà nhau, sau này gia đình dù đi đâu cũng về một nơi chốn, có lý do gì để không trân trọng nhau mãi mãi?