Đưa em gái bốc lửa có chồng vào khách sạn 'vận động' cả đêm, sau màn lăn lộn cuồng nhiệt, tôi tá hỏa phát hiện dấu vết lạ trên chiếc giường trắng tinh

Tâm sự 10/02/2023 10:57

Ngay lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp cùng phong thái phóng khoáng. Khỏi phải nói, tôi luôn có cách để các cô gái như vậy gật đầu lên giường cùng mình.

Tôi năm nay 29 tuổi, đàn ông ở cái tuổi này vẫn còn trẻ chán. Do đó tôi vẫn muốn rong chơi chưa muốn phải trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân đầy trách nhiệm.

Chính vì chưa muốn kết hôn nên tôi quen ai cũng chỉ xác định yêu đương qua đường mà thôi. Do vậy đối tượng tôi chọn lựa cũng có đặc thù riêng. Chứ tôi không lừa gạt con gái nhà lành để rồi mang tội.

Tôi thường chọn những cô nàng phóng khoáng, tư tưởng thoáng, có cùng suy nghĩ với mình đó là chưa muốn kết hôn chỉ muốn yêu đương. Tôi cũng chọn những người phụ nữ đã có gia đình, muốn tìm cảm giác lạ chứ không thích ly hôn. Dẫu biết khi ấy mình sẽ trở thành kẻ thứ ba nhưng thực tế giữa chúng tôi đa phần không có tình cảm. Bởi vậy cũng không thể quy chụp tôi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta được.

Đưa em gái bốc lửa có chồng vào khách sạn 'vận động' cả đêm, sau màn lăn lộn cuồng nhiệt, tôi tá hỏa phát hiện dấu vết lạ trên chiếc giường trắng tinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách đây 2 tháng, tôi quen My qua một người bạn. My kém tôi 1 tuổi nhưng đã kết hôn 2 năm rồi và chưa sinh con. My có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, có vẻ là mẫu phụ nữ truyền thống. Qua tiếp xúc ban đầu, tôi không đưa My vào tầm ngắm vì cô ấy ngoan ngoãn quá, không phải là mẫu phụ nữ có thể vượt rào trốn chồng ra ngoài ngoại tình. 

Ai mà ngờ được người liên lạc trước lại là My. Cô ấy chủ động tiếp cận làm thân với tôi. Nếu đã dâng đến cửa dĩ nhiên tôi chẳng dại gì mà từ chối, vì nhìn cô ấy rất ưng mắt, nói chuyện cũng có duyên. 

Tôi hỏi cuộc sống hôn nhân của My thế nào, cô ấy bảo không hạnh phúc, hai vợ chồng không có sự đồng điệu. Đó là lý do cô ấy muốn tìm một người khác để chia sẻ. Ai đi ngoại tình chẳng viện cớ hôn nhân có vấn đề. Không ngờ được mẫu phụ nữ nhìn ngoan hiền như My cũng có gan qua mặt chồng lén lút với người đàn ông khác.

Qua lại tán tỉnh nhau một tháng, sau 3 lần rủ rê thì tôi mới dụ được cô ấy lên giường. Tôi chuẩn bị bữa tối lãng mạn và phòng khách sạn hạng sang để trải qua đêm đầu tiên với My. Mọi thứ khá tuyệt vời, có điều tôi thấy My nhút nhát và ngượng ngập quá. Phụ nữ cưới chồng mấy năm rồi mà vẫn còn như vậy. Có lẽ do tính cách của cô ấy. Tôi định bụng phải huấn luyện My thật tốt, chỉ sau vài tháng chắc chắn cô ấy sẽ lột xác hoàn toàn khi trên giường. 

Mệt mỏi ngủ thiếp đi khi đã gần sáng, khi tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa mất rồi. Có vẻ My cũng mệt lắm, cô ấy vẫn ngủ say bên cạnh tôi chưa tỉnh lại. Tôi lật chăn ngồi dậy thì phải choáng nặng khi nhìn trên ga trải giường trắng tinh nổi bật một vệt máu đỏ. Hốt hoảng lay My dậy hỏi cô ấy tại sao lại thế. Đêm qua cảm giác là lạ nhưng tôi nghĩ vợ chồng cô ấy ít quan hệ nên mới vậy. 

My dụi mắt ngái ngủ thốt lên một câu khiến tôi đờ đẫn cả người: “Có thể anh không tin nhưng anh chính là người đàn ông đầu tiên của em”. 

 

Rồi My kể cô ấy kết hôn không có tình yêu mà do nhà chồng có ơn với bố mẹ My. Người đàn ông đó có khiếm khuyết, cưới My về chỉ để thiên hạ khỏi xì xào bàn tán. Chính xác là anh ta bị bất lực, không thể thực hiện trách nhiệm làm chồng của mình. Đó là lý do mà 2 năm nay họ chưa có con và My thì vẫn còn trong trắng cho đến giờ phút này.

Đưa em gái bốc lửa có chồng vào khách sạn 'vận động' cả đêm, sau màn lăn lộn cuồng nhiệt, tôi tá hỏa phát hiện dấu vết lạ trên chiếc giường trắng tinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Ngay từ khi em tốt nghiệp cấp 3 thì nhà chồng đã đưa ra đề nghị về đám cưới. Cũng chính vì vậy, họ cấm em không được yêu đương ai, giữ gìn đến ngày về làm dâu nhà họ”, My kể. Thực tế cuộc hôn nhân trả ơn này như một công cụ trói buộc My chứ không hề mang lại cho cô ấy chút hạnh phúc nào. Bố My là người có ơn phải trả nên khi đối phương đưa ra đề nghị như vậy thì ông cũng bắt con gái phải thực hiện nghiêm khắc.

Song My cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường,. cũng khao khát được yêu thương thực sư. Đó là lý do mà cô ấy bắt đầu mối quan hệ với tôi.

Tôi rơi vào mớ bòng bong trong mối quan hệ này với My. Tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng dường như My có tình cảm thật sự với tôi. Được cô ấy trao cho lần đầu tiên chỉ khiến tôi cảm thấy nặng nề. Bây giờ chia tay cũng không được mà tiếp tục lún sâu thì tôi sợ sau này khó thoát. Tôi phải làm sao đây? 

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