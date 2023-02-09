Phát hiện tôi qua lại với gái làng chơi, vợ lẳng lặng 'trả thù' bằng cách ôm ấp sếp lớn, thân mật nhiều lần sau lưng tôi

Tâm sự 09/02/2023 14:53

Sau khi biết tôi dan díu bên ngoài với "gái ngành", thoạt đầu vợ điên tiết đòi ly hôn nhưng cũng xuôi sau khi tôi cầu xin em tha thứ. Dẫu vậy, tôi không ngờ em lại lẳng lặng lên kế hoạch trả thù như vậy.

Tôi 34 tuổi, vợ 29 tuổi, đã có 2 con. 2 vợ chồng đều làm kế toán cho công ty tư nhân chuyên về lĩnh vực xây dựng. Cuộc sống vợ chồng cứ bình ổn hơn 10 năm nay. Chúng tôi đều có vẻ ngoài ưa nhìn, năng động. 

Vợ tôi là người biết vun vén cho gia đình, thương chồng con hết mực. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua nhưng chính tôi lại đạp đổ hạnh phúc ấy. Do tính chất công việc tôi hay đi tiếp khách, có biết một cô bé làm trong quán karaoke. Thương hại hoàn cảnh gia đình cô ấy nên mỗi lần tiếp khách tôi hay kêu cô ấy lại và cho tiền nhiều hơn những cô khác. 

Trong vòng một tháng tôi nhắn tin qua lại với cô ấy, xưng hô vợ chồng trong tin nhắn (tại cô ấy có chơi game online giống tôi, trong game hay xưng hô vậy cho vui). Thật ra chúng tôi chẳng có qua lại gì, chỉ khi tiếp khách thì gọi ra phục vụ rồi thôi.

Phát hiện tôi qua lại với gái làng chơi, vợ lẳng lặng 'trả thù' bằng cách ôm ấp sếp lớn, thân mật nhiều lần sau lưng tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vô tình vợ tôi biết chuyện. Cô ấy khóc rất nhiều, cho rằng tôi phản bội, muốn rời bỏ gia đình. Tôi xin lỗi, năn nỉ và thay đổi bản thân trong suốt 4 tháng trời. Tôi chăm lo gia đình vợ con nhiều hơn, không đi tiếp khách nữa nhưng trong lòng vợ còn ấm ức và buồn rất nhiều. Tôi tưởng cô ấy sẽ dịu lại và quên hết nỗi buồn nhưng không.

Cô ấy đi công tác huyện nhiều hơn, tiếp đối tác nhiều hơn, có khi đến đêm mới về tới nhà, con cái đã có tôi chăm lo. Nhiều lần tôi phản đối thì cô ấy đòi ly dị, tôi cũng cố cắn răng cho qua. Mỗi lần vợ đi tiếp khách về khuya là tôi buồn, mặt nặng mày nhẹ, thấy vậy cô ấy cũng ít đi lại.

Trong một lần vô tình tôi đọc được tin nhắn điện thoại của vợ và sếp, họ đã ôm hôn nhau. Tôi buồn nhưng không muốn làm lớn chuyện vì thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó, cô ấy đến nông nỗi này cũng do tôi có lỗi trước. 

 

Vợ khóc lóc rất nhiều, nói chỉ là ngưỡng mộ sếp chứ họ chưa đi quá giới hạn, tôi nói sẽ bỏ qua nếu cô ấy xin nghỉ làm. Cô ấy xin nghỉ nhưng chỉ một ngày sau đã nói ở nhà buồn, rất yêu thích công việc hiện tại, sai lầm lớn nhất cô ấy là quen sếp. 

Nếu không được làm việc, cô ấy sẽ ly hôn và đi thật xa, từ bỏ nơi này. Vì quá yêu và còn 2 con nhỏ, tôi chấp nhận tha thứ lỗi lầm, cho cô ấy đi làm lại. Tôi đặt cược tất cả tình và nghĩa lên cô ấy.

Nếu vợ còn tái phạm, có lẽ tôi sẽ ra đi mãi mãi. Tôi không biết mình làm như vậy có thật yếu đuối không, phải làm sao cho vẹn cả tình và nghĩa?

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