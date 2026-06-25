Tưởng nắm chắc phần tài sản trong tay, các con bật khóc khi nghe những dòng cuối của di chúc

Tâm sự 25/06/2026 23:50

Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì đã trải qua. 5 năm đi làm dâu, tôi chưa bao giờ tranh giành hay soi mói ai. Bố mẹ chồng tôi có đông con, ông bà có 5 người con cả trai cả gái, chồng tôi là con út.

Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì đã trải qua. 5 năm đi làm dâu, tôi chưa bao giờ tranh giành hay soi mói ai. Bố mẹ chồng tôi có đông con, ông bà có 5 người con cả trai cả gái, chồng tôi là con út.

Gia đình có điều kiện nên khi các con kết hôn, bố mẹ chồng tôi đều tặng một căn nhà và chút vốn để làm ăn. Đối với tôi, đó là sự ưu ái rất lớn. Chúng tôi không phải vất vả kiếm tiền mua nhà, lại được hỗ trợ như vậy là quá đủ. Thế nhưng các anh chị chồng lại khác, họ suốt ngày tìm đủ mọi các hđể vòi vĩnh tiền từ bố mẹ. 

3 năm trước, mẹ chồng tôi qua đời. Sau khi mẹ mất, chúng tôi đón bố về chung sống. Suốt thời gian ấy, các ah chị chồng liên tục tìm cách để bố về ở. Thực ra họ đều bận rộn và không có thời gian dành cho bố, mục đích khiến họ muốn bố ở cạnh chỉ là khối tài sản sau này ông sẽ để lại.

Tưởng nắm chắc phần tài sản trong tay, các con bật khóc khi nghe những dòng cuối của di chúc - Ảnh 1
Lúc bố chồng tôi qua đời, phải mất 6 tiếng các anh chị mới về nhà, trong khi ai cũng sống ở cùng thành phố. Ảnh minh họa: Internet

Quả thật tôi đoán không sai, hồi còn tỉnh táo, bố chồng tôi đã lập di chúc, ai cũng có phần ngang nhau. Chúng tôi không bàn cãi về di chúc này. Sau một thời gian, bố bị tai biến và liệt nửa người dưới. Lúc này, các anh chị chồng bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Bởi dù có hộ lý và người giúp việc nhưng bố vẫn yêu cầu các con phải tự tay chăm sóc mình. Cuối cùng, vợ chồng tôi là người đứng ra chăm sóc bố.

Đến những ngày cuối đời của bố, chỉ có chúng tôi là túc trực quanh giường bệnh, các anh chị thì luôn tìm cách để thoái thác trách nhiệm. Lúc bố chồng tôi qua đời, phải mất 6 tiếng các anh chị mới về nhà, trong khi ai cũng sống ở cùng thành phố.

Vừa lo xong đám tang cho bố, mọi người đã vội vàng gọi luật sư đến để đọc di chúc. Thế nhưng kết quả khiến mọi người ngỡ ngàng, đó là khác với bản di chúc cũ, lần này, bố chồng chia 2/3 tài sản cho vợ chồng tôi. Luật sư nói, sau khi bị liệt, bố chồng tôi đã đến phòng công chứng để tự động sửa đổi. Lúc ấy, gia đình anh chị chồng tôi đều khóc vì tiếc tiền, chỉ có tôi là cảm thấy nhẹ lòng. Tôi tin rằng, bố chồng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Khi luật sư mở bản di chúc, phản ứng trái ngược của 9 người con khiến ai cũng tò mò

Khi luật sư mở bản di chúc, phản ứng trái ngược của 9 người con khiến ai cũng tò mò

Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì đã trải qua. 5 năm đi làm dâu, tôi chưa bao giờ tranh giành hay soi mói ai. Bố mẹ chồng tôi có đông con, ông bà có 5 người con cả trai cả gái, chồng tôi là con út.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân

Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Lao đầu vào công việc như con thiêu thân, tôi không ngờ điều đánh mất lại là hạnh phúc lớn nhất đời mình

Lao đầu vào công việc như con thiêu thân, tôi không ngờ điều đánh mất lại là hạnh phúc lớn nhất đời mình

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Cứ nghĩ làm việc quên ngày đêm là yêu thương, đến lúc mất gia đình mới hiểu mình đã sai

Cứ nghĩ làm việc quên ngày đêm là yêu thương, đến lúc mất gia đình mới hiểu mình đã sai

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Trước giờ làm lễ tái hôn, con gái nói một câu khiến tôi vứt áo cưới và ôm con khóc

Trước giờ làm lễ tái hôn, con gái nói một câu khiến tôi vứt áo cưới và ôm con khóc

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Nghi có chuyện khuất tất khi chồng đột nhiên ngoan ngoãn, tôi sốc khi biết nguyên nhân

Nghi có chuyện khuất tất khi chồng đột nhiên ngoan ngoãn, tôi sốc khi biết nguyên nhân

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Tử vi thứ Sáu 26/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm tiền đầy tay, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sự nghiệp bấp bênh, hay gặp vận đen đủi

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Giá vàng hôm nay, ngày 25/6/2026: Trong nước tiếp tục giảm khi thế giới rớt dưới 4.000 USD

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Xác định danh tính đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Chỉ vì không biết trân trọng hiện tại, tôi phải sống trong day dứt sau cuộc ngoại tình

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Cứ nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ, đến khi mất đi mới hiểu điều quý giá nhất là gì

Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Đàn ông ngoại tình không hiếm, nhưng người dám nhận lỗi mới hiếm hơn

Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Khi có chút tiền bạc và thành công, nhiều người đàn ông lại quên người phụ nữ từng cùng mình đi qua gian khó

Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân

Ngày vợ con quay lưng, tôi mới hiểu thành công không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình thân