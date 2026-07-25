Tưởng mẹ chồng quá hà tiện, con dâu chỉ biết cúi đầu sau khi nghe bà kể về món trứng luộc

Tâm sự 25/07/2026 21:17

Cưới nhau được hơn 1 năm thì em có bầu. Lúc này, chồng em quyết định mua nhà. Có thêm đứa con, bọn em không thể sống trong căn nhà trọ ọp ẹp mãi được. Thế là bọn em dồn hết tiền tiết kiệm để mua nhà, mẹ chồng bán đất cho thêm 200 triệu, vợ chồng em vay ngân hàng 700 triệu nữa để mua một căn hộ 2 phòng ngủ. 

Chào các chị. Đây là lần đầu em chia sẻ câu chuyện của mình. Tâm trạng của em lúc này không tốt chút nào. Em lấy chồng được 2 năm rồi. Chồng em là người đàn ông tu chí làm ăn, chỉ là cả hai lấy nhau khi còn tay trắng, thành ra so với người khác, bọn em có chút vất vả hơn.

Cưới nhau được hơn 1 năm thì em có bầu. Lúc này, chồng em quyết định mua nhà. Có thêm đứa con, bọn em không thể sống trong căn nhà trọ ọp ẹp mãi được. Thế là bọn em dồn hết tiền tiết kiệm để mua nhà, mẹ chồng bán đất cho thêm 200 triệu, vợ chồng em vay ngân hàng 700 triệu nữa để mua một căn hộ 2 phòng ngủ. 

Thời gian đầu, cả 2 vợ chồng vẫn còn đi làm nên thu nhập đủ để trả nợ. Cho đến khi em sinh con, bao khoản chi phí đổ lên đầu, đến lúc này bọn em mới cảm thấy đuối sức. Mẹ chồng em cũng biết điều này, mấy lần lên chơi, bà toàn dúi tiền cho cháu nội. Em không nhận thì lần sau, bà bỏ vào thùng gạo, lúc mẹ lên xe về quê, em mới thấy tiền bà giấu ở đó. 

Đợt này em chuẩn bị đi làm, con còn nhỏ, thuê người giúp việc thì sợ người ta không thương con mình. Vì thế em mới nói khéo với mẹ chồng, nhờ bà lên chăm cháu giúp mình vài tháng. Mẹ chồng em nhiệt tình lắm, bà đồng ý lên ngay. 

Tưởng mẹ chồng quá hà tiện, con dâu chỉ biết cúi đầu sau khi nghe bà kể về món trứng luộc - Ảnh 1
Nghe mẹ chồng nói, em bật khóc rồi ôm chầm lấy bà. Ảnh minh họa: Internet

Có mẹ chồng, em nhàn nhã hơn bao nhiêu. Quần áo không phải giặt, cơm không phải nấu, đến cái nhà cũng chẳng phải đụng tay vào quét. Em cảm thấy như vậy đã trân quý lắm rồi. Người ta lấy chồng giàu sang thế nào em không biết, nhưng bản thân em, nghèo một chút nhưng được chồng yêu thương, mẹ chồng tâm lý cũng đủ hạnh phúc.

Mẹ chồng em lên được nửa tháng rồi. Thế nhưng có chuyện này em thấy rất lạ. Đó là bữa cơm, bà chỉ ăn mỗi quả trứng luộc dầm nước mắm. Hôm qua em mới thỏ thẻ với mẹ chồng, bảo bà có gì thì cứ nói, mẹ con ở với nhau lâu rồi, không cần giấu diếm. Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.

Nghe mẹ chồng nói, em bật khóc rồi ôm chầm lấy bà. Nếu kinh tế khá giả hơn, có lẽ bọn em đã lo được cho bố mẹ như những người khác. Không biết đến bao giờ vợ chồng em mới có thể báo hiếu cho bố mẹ đây.

 

 

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng đứng trước nhà cầu cứu

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng đứng trước nhà cầu cứu

Tôi đi làm dâu được 4 năm rồi. So với những người khác, tôi có phần may mắn hơn vì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng gia đình nhà chồng tôi rất phức tạp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi nói ra sự thật trước ngày chị gái kết hôn, sáng hôm sau chị xuất hiện ở nhà mẹ đẻ với gương mặt thất thần

Tôi nói ra sự thật trước ngày chị gái kết hôn, sáng hôm sau chị xuất hiện ở nhà mẹ đẻ với gương mặt thất thần

Tâm sự 56 phút trước
Một bí mật bị vạch trần trước lễ cưới, đêm tân hôn chị gái đã lặng lẽ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ

Một bí mật bị vạch trần trước lễ cưới, đêm tân hôn chị gái đã lặng lẽ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 57 phút trước
Sau 8 năm hiếm muộn, người chồng phát hiện bí mật trong ngăn bàn phòng ngủ và mọi thứ hoàn toàn thay đổi

Sau 8 năm hiếm muộn, người chồng phát hiện bí mật trong ngăn bàn phòng ngủ và mọi thứ hoàn toàn thay đổi

Tâm sự 59 phút trước
Tưởng vợ làm chuyện khó hiểu trong bao lì xì cho cháu chồng, nào ngờ cô lại khiến anh nghẹn ngào

Tưởng vợ làm chuyện khó hiểu trong bao lì xì cho cháu chồng, nào ngờ cô lại khiến anh nghẹn ngào

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tưởng tôi không biết chuyện chồng mua xe cho bồ, nào ngờ màn phản đòn âm thầm khiến anh sững sờ

Tưởng tôi không biết chuyện chồng mua xe cho bồ, nào ngờ màn phản đòn âm thầm khiến anh sững sờ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Chiếc bao lì xì khiến chồng nổi giận với vợ ngày Tết, đến khi biết lý do anh chỉ biết cúi đầu

Chiếc bao lì xì khiến chồng nổi giận với vợ ngày Tết, đến khi biết lý do anh chỉ biết cúi đầu

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Tết đến chồng chỉ lo tiệc tùng, vợ không nổi giận mà dùng một chiêu khiến anh tự giác thay đổi

Tết đến chồng chỉ lo tiệc tùng, vợ không nổi giận mà dùng một chiêu khiến anh tự giác thay đổi

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Cơn ghen bùng phát khi vợ rời khách sạn, người xuất hiện sau đó khiến mọi chuyện đảo chiều

Cơn ghen bùng phát khi vợ rời khách sạn, người xuất hiện sau đó khiến mọi chuyện đảo chiều

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Vừa thấy vợ bước ra từ khách sạn, chồng mất bình tĩnh, vài giây sau mới bàng hoàng nhận ra sự thật

Vừa thấy vợ bước ra từ khách sạn, chồng mất bình tĩnh, vài giây sau mới bàng hoàng nhận ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nhậu xuyên Tết khiến vợ khó chịu, anh chồng không ngờ lời nhắc nhẹ nhàng ấy lại có sức nặng đến vậy

Nhậu xuyên Tết khiến vợ khó chịu, anh chồng không ngờ lời nhắc nhẹ nhàng ấy lại có sức nặng đến vậy

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một câu nói của thầy bói khiến mẹ chồng đổi thái độ với con dâu, sự im lặng của anh chồng mới đáng sợ

Một câu nói của thầy bói khiến mẹ chồng đổi thái độ với con dâu, sự im lặng của anh chồng mới đáng sợ

Chồng lạnh nhạt, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, tôi không ngờ bí mật phía sau lại khiến mình hối hận

Chồng lạnh nhạt, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, tôi không ngờ bí mật phía sau lại khiến mình hối hận

Chồng nói đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi hé lộ bí mật thật sự

Chồng nói đi công tác, vợ nửa đêm nhận được bức ảnh con gái gửi hé lộ bí mật thật sự

Bạn bè ngưỡng mộ cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo, nào ngờ tôi phải giấu nước mắt suốt 3 năm

Bạn bè ngưỡng mộ cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo, nào ngờ tôi phải giấu nước mắt suốt 3 năm

Bữa ăn đang ngon mà thấy đắng. Chồng tôi chả nói gì ngồi im thin thít ăn.

Bữa ăn đang ngon mà thấy đắng. Chồng tôi chả nói gì ngồi im thin thít ăn.

Gặp lại người yêu cũ, trai đã có vợ chưa kịp nguôi xao xuyến đã choáng váng trước màn mặc cả khó tin

Gặp lại người yêu cũ, trai đã có vợ chưa kịp nguôi xao xuyến đã choáng váng trước màn mặc cả khó tin