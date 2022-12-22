Tròn 4 tháng ngày vợ mất, tôi đã đưa người tình về nhà qua đêm, chưa kịp tận hưởng khoái lạc, tôi chết khiếp nghe tiếng cười giữa căn phòng vắng lặng

Tâm sự 22/12/2022 04:44

Đêm khuya vắng lặng, chúng tôi đang "cuồng nhiệt" giữa phòng tối tăm, đột nhiên tiếng cười ấy vang lên khiến tôi rợn cả tóc gáy.

Vợ tôi qua đời cách đây 4 tháng do bệnh nan y để lại cho tôi hai đứa con nhỏ. Trong thời gian vợ ốm thì tôi đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Mọi người cũng biết đấy, đàn ông mà làm sao có thể kiêng chuyện ấy lâu được. Hơn nữa tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của vợ rồi nên có ý muốn tìm trước một người mẹ thay thế cho 2 đứa con.

Cô người tình của tôi tên Hương, là gái tân đàng hoàng, khá xinh đẹp và biết điều. Tôi nói với Hương ít nhất phải 2 năm nữa thì tôi mới có thể công khai chuyện tình cảm. Do đó trong khoảng thời gian này cô ấy phải chịu thiệt thòi, chỉ là người đi bên cạnh tôi trong bóng tối. Hương đồng ý và tôi càng thấy mình may mắn khi có được cô ấy.

Hôm ấy là tròn 4 tháng ngày vợ tôi mất, tôi đã đưa Hương về nhà qua đêm. Trước đó chúng tôi chỉ qua đêm ở khách sạn mà thôi. Hai đứa con thì tôi đã gửi sang nhờ người hàng xóm trông hộ. Mỗi khi có việc bận tôi lại gửi con sang để bác ấy giữ và gửi tiền công đàng hoàng. Tôi cũng bận lắm nên nhiều khi vài ngày chẳng gặp chúng nó.

Tròn 4 tháng ngày vợ mất, tôi đã đưa người tình về nhà qua đêm, chưa kịp tận hưởng khoái lạc, tôi chết khiếp nghe tiếng cười giữa căn phòng vắng lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa vào đến nhà chưa kịp bật điện thì Hương đã ôm chầm lấy tôi hôn cuồng nhiệt. Tôi cũng không làm chủ được mình nên lập tức đẩy Hương lên sofa. Vừa cởi được quần áo Hương ra thì giật bắn mình khi nghe được một tiếng cười. Đêm khuya vắng lặng, đèn phòng khách không hề bật rất tối tăm, đột nhiên tiếng cười ấy vang lên khiến tôi rợn cả tóc gáy.

Tôi và Hương cùng hét lên thất thanh, tôi run lập cập chạy đến bật điện nhưng nhìn ra xung quanh không phát hiện ra có người nào khác. Tới khi tôi đã sợ tới tái mặt thì chủ nhân của tiếng cười ấy mới chậm rãi bước ra từ phòng ngủ. Tại sao lại là mẹ vợ tôi?

Bà nhìn thấy bộ dạng của tôi và Hương thì cười khẩy rồi xông đến cho tôi 2 cái bạt tai đau thấu tim gan:

“Tao không ngờ mày là loại đàn ông như thế? Từ khi vợ mày còn sống thì mày đã cặp bồ bên ngoài, giờ nó vừa mất không lâu mày đưa người tình về nhà hú hí chẳng kiêng nể gì. Mày đúng là đồ vô liêm sỉ, khốn nạn nhất mà tao từng thấy”.

Vài lời mắng chửi của mẹ vợ cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. Thế nhưng sau khi mắng chửi tôi đã đời xong thì bà chìa ra một sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng rồi cười gằn:

“Tao vừa bán đất dưới quê, vốn định mang tiền lên mua nhà chung cư cho 3 bố con mày ở để các cháu tao đỡ khổ. Nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này. Tao quyết định rồi, tao sẽ đón các cháu về chăm sóc, ở với người bố như mày thì các cháu tao chỉ có chịu khổ. Mấy chốc mà mày cưới vợ mới đâu, sống với dì ghẻ thì chúng nó sợ còn chẳng có cơm mà ăn!”.

Tôi đỏ mắt nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên tay bà. Trời ơi tôi ước mơ có một căn nhà của riêng mình nhiều năm nay nhưng vẫn không thể thực hiện được. Vậy mà tôi lại để tuột mất nó trong khoảnh khắc! Giá kể không đưa Hương về nhà thì có phải cuốn sổ tiết kiệm đó đã là của tôi hay không?

Tròn 4 tháng ngày vợ mất, tôi đã đưa người tình về nhà qua đêm, chưa kịp tận hưởng khoái lạc, tôi chết khiếp nghe tiếng cười giữa căn phòng vắng lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ai mà biết được mẹ vợ tôi lại đột ngột lên chơi. Chắc hồi trước vợ tôi về thăm mẹ rồi để quên chìa khóa nhà ở đó. Nên bà mới có chìa khóa mở cửa vào nhà tôi đợi sẵn.

Sau khi tuyên bố xong, mẹ vợ đùng đùng sang nhà hàng xóm đón hai đứa con đang ngủ say của tôi rồi dọn hết đồ đạc của chúng đưa đi ngay trong đêm. Tôi chỉ còn cách bất lực nhìn theo mà không biết phải làm thế nào. 

Mấy hôm nay càng nghĩ tôi càng thấy tiếc đứt ruột căn hộ mà mẹ vợ định mua cho mình. Tôi không hiểu nếu vợ đã không còn thì việc tôi qua lại với người phụ nữ khác có gì đáng lên án đến thế? Tôi đã làm gì sai chứ?

Quan trọng là tôi phải làm thế nào để xin lỗi và thuyết phục mẹ vợ để bà đưa hai đứa con trả lại cho tôi và mua nhà cho 3 bố con tôi? 

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva vợ mất chồng dẫn nhân tình về nhà người tình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai