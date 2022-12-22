Cô người tình của tôi tên Hương, là gái tân đàng hoàng, khá xinh đẹp và biết điều. Tôi nói với Hương ít nhất phải 2 năm nữa thì tôi mới có thể công khai chuyện tình cảm. Do đó trong khoảng thời gian này cô ấy phải chịu thiệt thòi, chỉ là người đi bên cạnh tôi trong bóng tối. Hương đồng ý và tôi càng thấy mình may mắn khi có được cô ấy.

Vợ tôi qua đời cách đây 4 tháng do bệnh nan y để lại cho tôi hai đứa con nhỏ. Trong thời gian vợ ốm thì tôi đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Mọi người cũng biết đấy, đàn ông mà làm sao có thể kiêng chuyện ấy lâu được. Hơn nữa tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của vợ rồi nên có ý muốn tìm trước một người mẹ thay thế cho 2 đứa con.

Vừa vào đến nhà chưa kịp bật điện thì Hương đã ôm chầm lấy tôi hôn cuồng nhiệt. Tôi cũng không làm chủ được mình nên lập tức đẩy Hương lên sofa. Vừa cởi được quần áo Hương ra thì giật bắn mình khi nghe được một tiếng cười. Đêm khuya vắng lặng, đèn phòng khách không hề bật rất tối tăm, đột nhiên tiếng cười ấy vang lên khiến tôi rợn cả tóc gáy.

Hôm ấy là tròn 4 tháng ngày vợ tôi mất, tôi đã đưa Hương về nhà qua đêm. Trước đó chúng tôi chỉ qua đêm ở khách sạn mà thôi. Hai đứa con thì tôi đã gửi sang nhờ người hàng xóm trông hộ. Mỗi khi có việc bận tôi lại gửi con sang để bác ấy giữ và gửi tiền công đàng hoàng. Tôi cũng bận lắm nên nhiều khi vài ngày chẳng gặp chúng nó.

Tôi và Hương cùng hét lên thất thanh, tôi run lập cập chạy đến bật điện nhưng nhìn ra xung quanh không phát hiện ra có người nào khác. Tới khi tôi đã sợ tới tái mặt thì chủ nhân của tiếng cười ấy mới chậm rãi bước ra từ phòng ngủ. Tại sao lại là mẹ vợ tôi?

Bà nhìn thấy bộ dạng của tôi và Hương thì cười khẩy rồi xông đến cho tôi 2 cái bạt tai đau thấu tim gan:

“Tao không ngờ mày là loại đàn ông như thế? Từ khi vợ mày còn sống thì mày đã cặp bồ bên ngoài, giờ nó vừa mất không lâu mày đưa người tình về nhà hú hí chẳng kiêng nể gì. Mày đúng là đồ vô liêm sỉ, khốn nạn nhất mà tao từng thấy”.

Vài lời mắng chửi của mẹ vợ cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. Thế nhưng sau khi mắng chửi tôi đã đời xong thì bà chìa ra một sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng rồi cười gằn:

“Tao vừa bán đất dưới quê, vốn định mang tiền lên mua nhà chung cư cho 3 bố con mày ở để các cháu tao đỡ khổ. Nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này. Tao quyết định rồi, tao sẽ đón các cháu về chăm sóc, ở với người bố như mày thì các cháu tao chỉ có chịu khổ. Mấy chốc mà mày cưới vợ mới đâu, sống với dì ghẻ thì chúng nó sợ còn chẳng có cơm mà ăn!”.

Tôi đỏ mắt nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên tay bà. Trời ơi tôi ước mơ có một căn nhà của riêng mình nhiều năm nay nhưng vẫn không thể thực hiện được. Vậy mà tôi lại để tuột mất nó trong khoảnh khắc! Giá kể không đưa Hương về nhà thì có phải cuốn sổ tiết kiệm đó đã là của tôi hay không?

Ảnh minh họa: Internet

Ai mà biết được mẹ vợ tôi lại đột ngột lên chơi. Chắc hồi trước vợ tôi về thăm mẹ rồi để quên chìa khóa nhà ở đó. Nên bà mới có chìa khóa mở cửa vào nhà tôi đợi sẵn.

Sau khi tuyên bố xong, mẹ vợ đùng đùng sang nhà hàng xóm đón hai đứa con đang ngủ say của tôi rồi dọn hết đồ đạc của chúng đưa đi ngay trong đêm. Tôi chỉ còn cách bất lực nhìn theo mà không biết phải làm thế nào.

Mấy hôm nay càng nghĩ tôi càng thấy tiếc đứt ruột căn hộ mà mẹ vợ định mua cho mình. Tôi không hiểu nếu vợ đã không còn thì việc tôi qua lại với người phụ nữ khác có gì đáng lên án đến thế? Tôi đã làm gì sai chứ?

Quan trọng là tôi phải làm thế nào để xin lỗi và thuyết phục mẹ vợ để bà đưa hai đứa con trả lại cho tôi và mua nhà cho 3 bố con tôi?