Tôi bất lực nhìn vợ sắp cưới âu yếm người khác trên giường tân hôn nhưng không thể làm gì vì tình địch của tôi là một cô gái

Tâm sự 15/11/2022 23:52

Tôi đã hủy hôn lễ của mình vì vợ sắp cưới của tôi đang yêu một cô gái.

Chúng tôi đến với nhau tình nguyện hẳn hoi, tôi cứ nghĩ là cô ấy yêu tôi. Thực sự đã có những khoảnh khắc, những kỷ niệm giữa hai đứa mà tôi nghĩ nếu không yêu, người ta không thể như vậy được…

Nhưng đến gần đây, khi kế hoạch kết hôn đã cận kề ngày thực hiện, tôi mới biết một sự thật là, ngoài tôi ra, cô ấy vẫn dành tình cảm cho đối tượng khác, mà lại là một cô gái cô ấy quen biết đã lâu.

Hai đứa tôi quen nhau rất tình cờ qua một lần cùng hai nhóm bạn riêng đi chơi đảo Phú Quốc. Ngày ấy cách đây đã 2-3 năm rồi. Không hiểu sao mà hồi đó hai nhóm rất hay gặp nhau. Toàn thanh niên nên dễ bắt chuyện làm quen. Có những lúc hai nhóm còn hẹn đi chơi chung. Trong chuyến đi đấy đã có 2 đôi yêu nhau, một là đôi của thằng bạn tôi với một cô gái trong nhóm bạn em (họ đã hết hôn), và còn lại là đôi của tôi với em, dự định tháng này sẽ cưới.

Từ khi yêu nhau, chúng tôi cũng có những lúc cãi vã, thăng trầm. Có một giai đoạn hai đứa giận nhau khá lâu, em còn đi thành phố khác làm việc để không gặp tôi nữa. Tôi đến tận nơi tìm em, vì em mà ở lại đó đến cả tuần, chăm lo em từng tí một. Cuối cùng em cảm động, đã quyết định bỏ công việc cùng tôi quay về.

Suốt thời gian em yêu tôi, luôn có một cô bạn gái thân ở bên cạnh. Hai người họ yêu quý nhau như chị em liền khúc ruột. Em ốm sốt cô bạn đấy còn đến nấu cháo, chườm nóng chườm lạnh, mua thuốc cho em, ở lại trông em trong căn nhà trọ. Những khi tôi không có mặt ở bên em, tôi vẫn luôn an tâm vì biết có bạn em ở đó. Khi chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới, cô bạn của em còn dính lấy em nhiều hơn. Họ cùng đi mua sắm, tìm chỗ đặt trang điểm, xem áo cưới, mua đủ thứ đồ linh tinh của phụ nữ với nhau.

Vì là đang mùa dịch nên có nhiều thứ liên quan đến lễ cưới chúng tôi phải tính toán lại sao cho thật tối giản. Một số điểm tôi và em chưa thống nhất được với nhau, em buồn và giận tôi. Có một hôm em nói với tôi: "Em không biết quyết định kết hôn này của mình với anh có đúng không nữa".

Song tôi đã cho rằng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Về cơ bản, chúng tôi là một đôi yêu nhau và qua nhiều cãi vã, khó khăn mới đến được với nhau.

Tôi bất lực nhìn vợ sắp cưới âu yếm người khác trên giường tân hôn nhưng không thể làm gì vì tình địch của tôi là một cô gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng những gì tôi nhìn thấy khi chủ động đến xin lỗi em lúc hai đứa giận nhau lại khiến tôi hoảng hốt. Tôi không tin vào mắt mình, nhưng đó là sự thật.

Em và người bạn gái đó, hai người họ có những cử chỉ thân mật rất bất thường khi đang ngồi trên giường với nhau. Rồi môi họ đột ngột gắn vào nhau đúng lúc tôi quyết định bước tới. Tôi không biết phải hành xử thế nào. Nếu đó là một gã con trai thì tôi đã đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng tình địch của tôi lại là một cô gái.

Tôi bỏ đi ngay lập tức. Một tuần sau tôi không hề liên lạc với vợ sắp cưới của mình. Trên facebook em đầy những dòng tâm sự đau buồn. Em còn up ảnh cả một tấm bưu thiếp đầy lời lẽ động viên, yêu thương, nét chữ của con gái. Em liên tục gắn biểu tượng trái tim vào dòng trạng thái của mình khi công khai tấm bưu thiếp đó. "Người xứng đáng cùng mình đi suốt cuộc đời chỉ có thể là người thương mình thôi" - vợ sắp cưới của tôi đã viết như vậy. Phải chăng cô ấy muốn từ đó là gián tiếp cho tôi biết lựa chọn của cô ấy rồi?

Tôi không mời nhiều khách khứa khi tổ chức đám cưới này, thông báo hủy chẳng phải việc quá khó khăn, nhưng dù thế nào, chuyện này cũng khiến tôi sốc và để lại trong lòng một khoảng trống vô cùng lớn. 

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