Vợ tôi vốn làm phiên dịch cho một công ty nói tiếng Pháp. Thời gian gần đây ảnh hưởng dịch nên công việc gần như không có. Vợ tôi tối ngày đến cơ quan xem phim, chơi điện tử giết thời gian. Vì vậy, đâu có lý do gì nói là bận rộn mà mệt mỏi tới nỗi không còn sức làm chuyện ấy.

Tình cảm là một khía cạnh, nhưng chuyện vợ chồng cũng hết sức quan trọng để duy trì mối quan hệ hôn nhân viên mãn. Nhất là với đàn ông, việc được làm chuyện ấy đôi khi càng quan trọng. Biết vậy mà thời gian gần đây, vợ tôi cứ liên tục từ chối chuyện ấy, lại luôn tỏ ra vô cùng mệt mỏi khiến tôi bứt rứt ăn ngủ không yên.

Vậy mà thời gian gần đây, vợ tôi cứ tối ngày cắm mặt vào điện thoại. Chưa kể, cứ đến giờ con ngủ xong xuôi, là vợ tôi như trút được gánh nặng, sang phòng đọc sách lúi húi làm gì?

Về đến nhà thì việc chăm sóc hai đứa con cũng là cả hai vợ chồng cùng làm, mỗi người một việc, chứ đâu phải quá vất vả gì cho cam. Chưa kể tôi luôn biết ơn việc cô ấy đã dạy dỗ con rất nề nếp, nên hai vợ chồng càng nhàn hạ vô cùng.

Tôi càng kinh ngạc hơn khi trong một lần nói chuyện vui, vợ tôi còn mau miệng nói đến Tinder – một ứng dụng chuyên để hẹn hò, nếu không muốn nói thẳng là để tìm bạn tình. Bình thường vợ tôi rất ít để ý đến chuyện trai gái, vậy mà còn biết đến Tinder, khiến tôi không khỏi giật mình.

Chưa kể dạo này vợ tôi chi tiêu cũng lạ hơn, bình thường cô ấy không giấu tôi khoản gì, nhưng gần đây thấy tài khoản cứ vơi đi vài triệu mỗi lần, mà không biết đi đâu.

Suy nghĩ hết mọi đường, lại sẵn tâm trạng khó chịu khi liên tục bị vợ từ chối, tôi đâm cáu gắt. Có lẽ nào vợ ngoại tình, thậm chí nuôi trai trẻ? Có lẽ nào tôi chưa đủ quan tâm đến cô ấy?

Nghĩ do mình sai sót một phần, tôi cố gắng thay đổi, thử đổi gió xem tình hình có khả quan hơn. Thỉnh thoảng buổi trưa được nghỉ sớm, hay thứ 7 cô ấy ở nhà mà con cái đi học, tôi lại nhắn tin gọi điện rủ vợ đi cà phê, đi ăn uống linh tinh.

Thế nhưng lần nào vợ tôi cũng kêu bận lắm, đang làm dở cái này, chưa đi được. Không thể hiểu được cô ấy bận gì, hỏi cũng chỉ kiếm cớ bận dịch cái này cái kia. Tôi càng nghi ngờ nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một hôm thứ 7, tôi gọi điện về nhà, còn nghe thấy tiếng có đàn ông xa xa, rồi lập tức im bặt. Tôi hỏi gặng nhưng vợ vẫn nói không có gì, rủ đi chơi lại bài ca đang bận không đi dược. Máu nóng trong người tôi dồn lên. Không lẽ nào cô ấy đã đổ đốn đến mức này, không có ai ở nhà nên mang cả trai về hú hí? Tôi cuống cuồng xin sếp có việc gấp tức tốc về nhà để ba mặt một lời.

Đến nhà cửa vẫn đóng im ỉm, tôi khẽ khàng đi vào, thấy bóng vợ đang ngồi trong phòng và vẫn có tiếng đàn ông vừa nãy nói đều đều. Tôi lẳng lặng vào định bắt quả tang tại trận. Trời ơi, không thể tin vào mắt mình. Trong phòng la liệt len, vợ tôi đang dí mắt vào chiếc điện thoại chiếu video một chàng trai dạy móc len. Vợ thấy tôi về thì giật mình cuống cuồng cuồng giấu thứ mình đang cầm trên tay ra đằng sau.

Trời ơi, hóa ra vợ tôi đã là một con nghiện đan móc, nên ngày đêm nàng ngồi làm việc này. Một đằng vì sợ tôi mắng không cho làm, vì tôi luôn cho rằng mấy chuyện này là vô bổ, chưa kể tiền mua que đan và len xịn cũng không hề rẻ. Vì vậy nàng không dám nói gì, cứ giấu giấu diếm diếm mà làm. Vậy mà làm khổ tôi dằn vặt biết bao ngày qua, ai mà biết đứa mà vợ mình đang ngang nhiên ngoại tình lại là thằng Đan Móc.