Tố cáo chồng liên tục qua đêm với nhiều người, tôi không ngờ mẹ chồng là người làm điều này và đổ thừa cho tôi đòi hỏi

Nhưng với tôi, đó không phải là điều tôi mong muốn, bởi tôi biết rằng bố mẹ chồng tôi, nhất là mẹ chồng tôi dù giầu có nhưng cũng khét tiếng là ghê gớm, không ai dám dây vào. Nhất là tôi cũng không được lòng mẹ chồng ngay từ đầu, bà đã tìm cách ngăn cản cuộc hôn nhân, nhưng cũng phải chiều lòng con trai.

Tôi lấy chồng được 5 năm và hiện đang có một cô con gái tròn 3 tuổi. Sau khi kết hôn xong, tôi về sống ở nhà chồng mặc dù nhà chồng tôi rất khá giả, song bố mẹ chồng tôi không muốn con trai ra ở riêng. Về nhà chồng ở, ai cũng nói tôi số sướng, lấy được chồng đẹp trai, nhà giầu. Gia đình bên nhà chồng làm ăn có tiếng một vùng…

Thế là ngôi nhà chồng bề thế giờ đây chỉ mình tôi lo liệu chuyện quét dọn, vệ sinh. Làm cả ngày vẫn chưa hết việc, đã thế mẹ chồng tôi rất hay sai vặt, bắt phải ra chợ mua cái này, cái kia. Tôi đành phải nghỉ việc để ở nhà để chỉ làm mấy việc nội trợ, dọn dẹp đó thôi. Thấy tôi rảnh là mẹ chồng lại khó chịu, kêu tôi ra ngoài cửa hàng phụ giúp, trông coi nhân viên.

Đúng như điều bố mẹ đẻ tôi và một số người quen lo lắng, tôi bước chân vào nhà chồng được 3 ngày thì mẹ chồng tôi cho nghỉ ngay người giúp việc. Mẹ chồng tôi dọa dẫm: "Trước đây bất đắc dĩ mới phải thuê giúp việc, giờ có con dâu rồi, công việc nhà tạm thời phải đảm nhận. Mấy việc cỏn con không làm được thì khăn gói về nhà bố mẹ đẻ mà ở".

Ảnh minh họa: Internet

Nhà chồng có điều kiện, quan hệ rộng, nên khách khứa, tiệc tùng liên miên. Tôi hết bếp núc đến rót nước, gọt hoa quả mời khách, lúc nào nhà có cỗ là y rằng một mình phải rửa sạch cả chục mâm cỗ. Tôi làm hùng hục, vậy mà mẹ chồng vẫn tìm cách nhiếc móc, nói đểu với khách: "Không ai sướng bằng con dâu tôi, lấy chồng một bước lên tiên. Ăn trắng, mặc trơn không phải làm gì".

Trước đây chồng tôi rất cưng chiều tôi vì tôi hiền lành, xinh đẹp, nhưng lấy về rồi, nhất là ở nhà chồng nữa, suốt ngày đầu bù tóc rối lau dọn nhà cửa… Cộng với được bố mẹ chồng chiều chuộng, nên thành ra chồng tôi bắt đầu phai nhạt tình cảm, coi tôi cũng không khác gì người giúp việc trong nhà chứ không phải vợ. Ngay cả khi tôi sinh con, anh ấy cũng chẳng buồn quan tâm, cứ suốt ngày bia rượu liên miên, nhiều hôm đi chơi qua đêm không về.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã bắt đầu thấy được nhiều sự thay đổi của chồng, nghi ngờ anh ấy có người bên ngoài. Quả nhiên, chỉ có tôi là chưa biết, chứ có rất nhiều người bên ngoài rành rọt chuyện chồng tôi có vài cô bồ, cô nào cũng trẻ đẹp, ăn chơi. Nhưng thật ngạc nhiên là khi tôi mách mẹ chồng, lại nhận được câu trả lời hết sức phũ phàng.

Mẹ chồng tôi lạnh lùng nói: "Lấy chồng đẹp trai, nhà giầu thì phải chấp nhận chuyện chồng có người bên ngoài. Con trai tôi hào hoa, phong độ, đứa nào chẳng mê, tránh sao nổi chuyện trai gái. Bây giờ lại còn giở giọng đòi hỏi, kiểm soát chồng nữa cơ à? Cứ thử buông xem, cả đàn nó nhảy vào thay ngay".

Tôi cảm thấy thất vọng trước hành xử của mẹ chồng, càng cảm thấy sốc hơn khi tôi nhận ra rằng mẹ chồng tôi đã biết từ lâu, không những không can ngăn mà còn cổ vũ, xúi giục con trai yêu người bên ngoài. Đã không ít lần chồng tôi đi biền biệt mấy ngày, mẹ chồng tôi là người cấp tiền, kiếm cớ giúp chồng tôi đi du hí với bồ. Mẹ chồng tôi chỉ muốn tôi ra khỏi nhà chồng nên mới làm vậy.

Sống ở nhà chồng, tôi thấy mình thật dại, tôi đâu có ham giầu, nhưng giờ đây lại thật thê thảm. Mẹ chồng tôi ghê gớm, còn chồng tôi là kẻ bội bạc, tôi có nên dứt khoát ly hôn?