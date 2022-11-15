Khổ sở vì em chồng ngon ngọt mượn tiền, hơn nửa năm trôi qua thì gặp cái lườm lạnh ngắt, còn bịa chuyện để anh trai gây gổ với vợ

Tôi thật khổ sở khi cô em chồng có phản ứng như thế này, số tiền mượn tôi để dành lo cho các con ăn học.

Tôi sống ở nhà chồng đã được 8 năm, bố mẹ chồng tôi hiền lành tử tế. Chồng tôi có một cô em gái, đã lấy chồng và ở bên nhà chồng, cô em chồng cũng hay về thăm bố mẹ và ở lại chơi vào dịp cuối tuần. Tôi thấy mọi chuyện cũng không có gì, cho đến khi em chồng hẹn tôi đi chơi và ngỏ lời muốn vay mượn tiền của tôi. Nghe em chồng kể về dự định kinh doanh rất triển vọng sắp tới mà tôi thấy mừng. Tuy nhiên, mượn tiền của tôi với số tiền lớn mà không nói rõ hạn trả, không viết giấy vay mượn, tôi cũng vì tin tưởng mà đưa cho em ấy vì dù sao cũng là người một nhà. Số tiền tôi đưa cho em chồng phần lớn là tiền bố mẹ đẻ tôi cho riêng, tôi gửi tiết kiệm lấy lãi để cho con ăn học hàng tháng và dự định sau này sẽ mua đất, xây nhà ra ở riêng.

Ảnh minh họa: Internet Có được số tiền vay của tôi, em chồng hàng ngày quan tâm tới tôi rất chu đáo, còn thỉnh thoảng về thăm bố mẹ là mua nhiều món ăn ngon, còn quà cho tôi nữa. Sinh nhật con tôi, cô cũng tặng tiền rất hào phóng. Tuy nhiên, hơn nửa năm trôi qua mà tôi chưa thấy em chồng đả động gì số tiền đã vay, cũng chưa thấy mở rộng kinh doanh, làm ăn như đã từng trình bày để thuyết phục tôi vay tiền. Tôi được biết, cô em chồng dùng số tiền vay từ tôi để nua đất với hai mục đích nếu được giá sẽ bán đi kiếm lời, không thì xây nhà ở riêng vì thường xuyên xích mích với mẹ chồng bên đó. Biết chuyện này, tôi tìm gặp em chồng để hỏi rõ thì tiếp tục nhận được sự trả lời dối trá là đã triển khai làm ăn và sẽ trả khi kiếm lại đủ số tiền đã vay.

Đợt này nhà đất ở chỗ tôi đang chững và rớt giá, tôi cũng sốt ruột lắm, bản thân tôi biết đích xác được em chồng đã mua đất ở đâu, tình trạng ra sao… Không muốn tiền bạc của mình có nguy cơ khó đòi, tôi thúc giục em chồng bán đất hoặc tìm cách trả nợ cho tôi vì bố mẹ đẻ tôi cũng đang cần tiền để xây lại nhà. Ảnh minh họa: Internet Em chồng lạnh lùng nói với chị dâu: "Em vay thì em trả khi nào có. Người nhà với nhau sao chị chắc lép thế? Chị làm dâu nhà em hưởng sung sướng, ngồi mát ăn bát vàng, có cho em vay hoặc cho em tiền thì cũng là chuyện phải làm thôi". Từ hôm đó, em chồng không đoái hoài gì đến tôi, tránh mặt và tỏ thái độ ghét chị dâu. Em chồng còn thường xuyên nói xấu, đặt điều ác cho tôi với bố mẹ chồng và chồng tôi. Cô ta còn bịa chuyện với chồng tôi là tận mắt thấy chị dâu đi ăn, đi chơi với người đàn ông khác để tôi bị chồng mắng mỏ, dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Chồng tôi có tính ghen tuông nên tôi rất khổ sở khi hàng ngày bị chồng kiểm soát, tra khảo và nghi ngờ ngoại tình. Mặc cho vợ giải thích thế nào anh ấy cũng không nghe, chỉ tin những lời của em gái. Em chồng còn xúi anh trai ly hôn, cho chị dâu ra đi tay trắng… Cô ta bóng gió chuyện xù nợ, nói rằng không trả thì làm gì được nhau vì không có bằng chứng vay mượn tiền. Tôi có lòng tốt cho em chồng vay tiền, không được báo đáp mà còn làm tôi lao đao sống không yên. Tôi phải làm gì để em chồng phải trả số tiền đã vay của tôi? Tôi có nên nói rõ mọi chuyện để cho cả nhà chồng biết không?

Đau buồn vì cha ruột mất, tôi không ngờ bố chồng có phản ứng này khiến tôi chết đứng Bố chồng có phản ứng này khiến tôi chua xót, không ngờ sự thật ông đã tính trong suốt bao năm thông gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kho-so-vi-em-chong-ngon-ngot-muon-tien-hon-nua-nam-troi-qua-thi-gap-cai-luom-lanh-ngat-con-bia-chuyen-de-anh-trai-gay-go-voi-vo-525005.html