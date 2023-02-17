Tặng chị dâu chiếc váy ngủ nhân ngày sinh nhật, nào ngờ chị khóc thút thít tiết lộ sự thật ba năm ‘còn nguyên’ và chuyện về hai đứa cháu khiến tôi hãi hùng

Anh chị yêu nhau 2 năm mới tiến đến hôn nhân. Nhưng đến đêm tân hôn chị mới phát hiện bí mật động trời của chồng. Đó là anh bị bất lực. Anh không có khả năng cho chị một đời sống vợ chồng đúng nghĩa.

Thế rồi chị dâu chậm rãi kể lại cho tôi nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Càng nghe mà tôi càng sốc vô cùng. Hóa ra đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng được hạnh phúc viên mãn của anh chị lại có một góc khuất đau khổ đến thế.

Anh chị đã có 2 năm tình nghĩa bên nhau chứ chẳng phải mới quen biết ngày một ngày hai. Chính vì thế chị dâu chẳng hờn trách, oán giận chồng câu nào mà hết lòng động viên an ủi và sẵn sàng cùng chồng vượt qua mọi khó khăn.

Đêm ấy anh chị ôm nhau khóc nghẹn không thành tiếng. Anh cảm thấy áy náy và tội lỗi khi không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà anh yêu. Còn chị thì thương anh vô vàn. Chuyện đó là sự sĩ diện và tự trọng của đàn ông. Anh mắc bệnh thì bản thân anh phải đau khổ và tự ti đến cỡ nào chứ?

Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu cứ nghĩ chỉ cần anh tôi chú tâm chữa trị thì tất cả sẽ ổn thỏa. Ai ngờ mọi chuyện không đơn giản như thế. Dù anh chị đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng đem lại kết quả gì. Ba năm sau đám cưới, chị vẫn là một cô gái còn trinh.

Vợ chồng cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa mang thai, chị dâu luôn phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi từ những người xung quanh. Anh chị buộc lòng nói dối rằng vợ chồng đang kế hoạch chưa muốn sinh em bé ngay.

Biết vợ phải chịu thiệt thòi nên anh tôi luôn tìm mọi cách bù đắp cho chị. Trong cuộc sống hàng ngày, anh đối xử với vợ vô cùng tốt. Ai cũng khen chị dâu trúng số độc đắc khi cưới được người đàn ông như anh tôi. Mà không biết rằng chị có nỗi khổ chôn giấu, nhiều đêm chỉ có chị trằn trọc không ngủ được trong khi bên cạnh chồng đã ngủ say từ bao giờ.

Chị dâu bảo vì anh trai tôi quá tốt nên chị không đành lòng ruồng bỏ anh. Anh chị quyết định phải có con để tăng cường sợi dây kết nối giữa hai người. Nếu cứ sống bên nhau như hai người bạn thế này, chẳng mấy mà tình cảm cũng phai nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Và rồi anh chị đã sinh được hai đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu. Cách mà anh chị giấu giếm mọi người để sinh con cũng khiến tôi không khỏi sửng sốt...

Anh trai và chị dâu đã chọn cách thụ tinh ống nghiệm để sinh con. Anh tôi chỉ có vấn đề trong chuyện quan hệ tình dục chứ sức khỏe sinh sản của anh vẫn bình thường.

Sức khỏe chị dâu rất tốt nên anh chị may mắn thành công ngay lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên. Vì không muốn làm lộ bí mật của chồng nên trong suốt cả quá trình ấy anh chị đều giấu nhẹm gia đình lẫn bạn bè.

Khi chị dâu thông báo mang thai, tôi và bố mẹ đều tưởng anh chị mang thai tự nhiên. Biết chị bầu sinh đôi, cả nhà tôi mừng rỡ vô cùng. Anh tôi là con trai duy nhất của bố mẹ, cùng lúc anh sinh được hai đứa con thực sự là niềm vui lớn đối với gia đình tôi.

Chị dâu kể sau khi có con thì thời gian và tâm trí của chị đều dành cho con cả. Các con là nguồn động lực và là niềm hạnh phúc của chị, khiến chị không còn mấy bận tâm đến chuyện vợ chồng nữa. Anh trai tôi luôn chăm sóc các con hết mực và quan tâm đến vợ từng li từng tí. Điều đó khiến chị dâu nhiều lúc đã nghĩ rằng cứ sống như vậy cũng tốt. Bản thân chị chịu thiệt thòi nhưng lũ trẻ sẽ có một gia đình yên ấm.

Các cháu của tôi năm nay lên 4 tuổi và đi lớp cả rồi, chị dâu đã vượt qua giai đoạn con mọn vất vả. Khi cuộc sống có phần thảnh thơi hơn thì chị lại suy nghĩ khác đi. Chị vẫn còn trẻ, sợ rằng không thể cứ ở vậy cả đời với anh tôi. Nhiều khi nhìn vợ chồng nhà người ta quấn quýt tình cảm mà chị chạnh lòng vô cùng.

Trước nay chị không bao giờ tiết lộ với ai về bệnh tình của chồng mình. Song hôm đó nhìn chiếc váy ngủ tôi tặng kèm tấm thiệp có ghi lời chúc của tôi thì bao ấm ức, tủi thân trong lòng chị cứ thế tuôn trào. Chị đã bật khóc trước mặt tôi và tâm sự với tôi mọi chuyện.

Sau khi kể lại với tôi xong, chị dâu bảo dạo gần đây chị thường nghĩ đến ly hôn. Có lẽ 7 năm bên một người chồng không thể cho vợ cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa đã đến giới hạn chịu đựng của chị rồi. Nhưng cứ nhìn hai đứa con thì chị lại không nỡ lòng viết đơn. Bởi vậy mà chị luôn phải sống trong sự dằn vặt và tự giày vò bản thân mình.

Về nhà, càng nghĩ tôi càng thương anh trai, cũng thương chị dâu vô cùng. Nếu chị ly hôn thì khổ cho anh tôi và khổ cho hai đứa cháu. Nhưng nếu cứ sống tiếp với anh tôi như thế thì thật tủi hờn cho chị. Tôi biết khuyên chị thế nào trong tình cảnh éo le này?