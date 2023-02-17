Tặng chị dâu chiếc váy ngủ nhân ngày sinh nhật, nào ngờ chị khóc thút thít tiết lộ sự thật ba năm ‘còn nguyên’ và chuyện về hai đứa cháu khiến tôi hãi hùng

Tâm sự 17/02/2023 14:42

Thì ra lí do mà anh chị có bầu lại không như nhiều người vẫn tưởng, người ta vẫn tưởng chị 'trúng số độc đắc' nhưng sự thật lại quá nghiệt ngã.

Thế rồi chị dâu chậm rãi kể lại cho tôi nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Càng nghe mà tôi càng sốc vô cùng. Hóa ra đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng được hạnh phúc viên mãn của anh chị lại có một góc khuất đau khổ đến thế.

Anh chị yêu nhau 2 năm mới tiến đến hôn nhân. Nhưng đến đêm tân hôn chị mới phát hiện bí mật động trời của chồng. Đó là anh bị bất lực. Anh không có khả năng cho chị một đời sống vợ chồng đúng nghĩa.

Đêm ấy anh chị ôm nhau khóc nghẹn không thành tiếng. Anh cảm thấy áy náy và tội lỗi khi không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà anh yêu. Còn chị thì thương anh vô vàn. Chuyện đó là sự sĩ diện và tự trọng của đàn ông. Anh mắc bệnh thì bản thân anh phải đau khổ và tự ti đến cỡ nào chứ?

Anh chị đã có 2 năm tình nghĩa bên nhau chứ chẳng phải mới quen biết ngày một ngày hai. Chính vì thế chị dâu chẳng hờn trách, oán giận chồng câu nào mà hết lòng động viên an ủi và sẵn sàng cùng chồng vượt qua mọi khó khăn.

Tặng chị dâu chiếc váy ngủ nhân ngày sinh nhật, nào ngờ chị khóc thút thít tiết lộ sự thật ba năm ‘còn nguyên’ và chuyện về hai đứa cháu khiến tôi hãi hùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu cứ nghĩ chỉ cần anh tôi chú tâm chữa trị thì tất cả sẽ ổn thỏa. Ai ngờ mọi chuyện không đơn giản như thế. Dù anh chị đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng đem lại kết quả gì. Ba năm sau đám cưới, chị vẫn là một cô gái còn trinh.

Vợ chồng cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa mang thai, chị dâu luôn phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi từ những người xung quanh. Anh chị buộc lòng nói dối rằng vợ chồng đang kế hoạch chưa muốn sinh em bé ngay.

Biết vợ phải chịu thiệt thòi nên anh tôi luôn tìm mọi cách bù đắp cho chị. Trong cuộc sống hàng ngày, anh đối xử với vợ vô cùng tốt. Ai cũng khen chị dâu trúng số độc đắc khi cưới được người đàn ông như anh tôi. Mà không biết rằng chị có nỗi khổ chôn giấu, nhiều đêm chỉ có chị trằn trọc không ngủ được trong khi bên cạnh chồng đã ngủ say từ bao giờ.

Chị dâu bảo vì anh trai tôi quá tốt nên chị không đành lòng ruồng bỏ anh. Anh chị quyết định phải có con để tăng cường sợi dây kết nối giữa hai người. Nếu cứ sống bên nhau như hai người bạn thế này, chẳng mấy mà tình cảm cũng phai nhạt.

Tặng chị dâu chiếc váy ngủ nhân ngày sinh nhật, nào ngờ chị khóc thút thít tiết lộ sự thật ba năm ‘còn nguyên’ và chuyện về hai đứa cháu khiến tôi hãi hùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và rồi anh chị đã sinh được hai đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu. Cách mà anh chị giấu giếm mọi người để sinh con cũng khiến tôi không khỏi sửng sốt...

Anh trai và chị dâu đã chọn cách thụ tinh ống nghiệm để sinh con. Anh tôi chỉ có vấn đề trong chuyện quan hệ tình dục chứ sức khỏe sinh sản của anh vẫn bình thường.

Sức khỏe chị dâu rất tốt nên anh chị may mắn thành công ngay lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên. Vì không muốn làm lộ bí mật của chồng nên trong suốt cả quá trình ấy anh chị đều giấu nhẹm gia đình lẫn bạn bè.

Khi chị dâu thông báo mang thai, tôi và bố mẹ đều tưởng anh chị mang thai tự nhiên. Biết chị bầu sinh đôi, cả nhà tôi mừng rỡ vô cùng. Anh tôi là con trai duy nhất của bố mẹ, cùng lúc anh sinh được hai đứa con thực sự là niềm vui lớn đối với gia đình tôi.

Chị dâu kể sau khi có con thì thời gian và tâm trí của chị đều dành cho con cả. Các con là nguồn động lực và là niềm hạnh phúc của chị, khiến chị không còn mấy bận tâm đến chuyện vợ chồng nữa. Anh trai tôi luôn chăm sóc các con hết mực và quan tâm đến vợ từng li từng tí. Điều đó khiến chị dâu nhiều lúc đã nghĩ rằng cứ sống như vậy cũng tốt. Bản thân chị chịu thiệt thòi nhưng lũ trẻ sẽ có một gia đình yên ấm.

 

Các cháu của tôi năm nay lên 4 tuổi và đi lớp cả rồi, chị dâu đã vượt qua giai đoạn con mọn vất vả. Khi cuộc sống có phần thảnh thơi hơn thì chị lại suy nghĩ khác đi. Chị vẫn còn trẻ, sợ rằng không thể cứ ở vậy cả đời với anh tôi. Nhiều khi nhìn vợ chồng nhà người ta quấn quýt tình cảm mà chị chạnh lòng vô cùng.

Trước nay chị không bao giờ tiết lộ với ai về bệnh tình của chồng mình. Song hôm đó nhìn chiếc váy ngủ tôi tặng kèm tấm thiệp có ghi lời chúc của tôi thì bao ấm ức, tủi thân trong lòng chị cứ thế tuôn trào. Chị đã bật khóc trước mặt tôi và tâm sự với tôi mọi chuyện.

Sau khi kể lại với tôi xong, chị dâu bảo dạo gần đây chị thường nghĩ đến ly hôn. Có lẽ 7 năm bên một người chồng không thể cho vợ cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa đã đến giới hạn chịu đựng của chị rồi. Nhưng cứ nhìn hai đứa con thì chị lại không nỡ lòng viết đơn. Bởi vậy mà chị luôn phải sống trong sự dằn vặt và tự giày vò bản thân mình.

Về nhà, càng nghĩ tôi càng thương anh trai, cũng thương chị dâu vô cùng. Nếu chị ly hôn thì khổ cho anh tôi và khổ cho hai đứa cháu. Nhưng nếu cứ sống tiếp với anh tôi như thế thì thật tủi hờn cho chị. Tôi biết khuyên chị thế nào trong tình cảnh éo le này?

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 22 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường