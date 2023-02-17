Kết thúc phiên tòa, chồng ném cho tôi 50 nghìn để đi xe ôm, nào ngờ sếp bất thình lình xuất hiện đón 2 mẹ con tôi đi khiến anh ta tái xanh mặt

Tâm sự 17/02/2023 14:14

Ngẫm phận hẩm hiu, chồng đối xử tệ bạc với mình như vậy tôi cũng nhắm mắt ly hôn. Bước ra cửa, anh ta ném cho tôi 50 nghìn đồng.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn biết mình là người may mắn trong công việc. Mặc dù không phải là nhân viên xuất sắc nhưng tôi luôn được tạo điều kiện. Đặc biệt là sếp của tôi, anh rất tâm lý và quan tâm tới nhân viên.

Tôi làm ở đây được 3 năm rồi. So với một người đi làm hưởng lương, 3 năm là khoảng thời gian đủ gắn bó. Ngày tôi mới đi làm, con gái vừa tròn 6 tháng. Lúc đó thời gian làm việc của công ty bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5h30 phút chiều. Thấy nhà tôi cách công ty gần 20 cây số, lại có con nhỏ, sếp gọi tôi vào phòng và đưa ra một đề xuất: "Anh thấy em đi đi về về thế này rất mệt. Đi làm về thì chẳng còn thời gian để chăm sóc cho con nữa".

Nghe đến đó, tôi thầm nghĩ trong bụng, có lẽ lần này mình đã bị đuổi việc. Nhưng không, sếp lại từ tốn hỏi tôi: "Em có thể đảm đương công việc không? Anh sẽ cho em bắt đầu thời gian làm từ 8 giờ sáng. Nếu có thể hoàn thành việc sớm, chiều 4 giờ, em có thể về nhà với con". Thế là tôi nhận được sự ưu ái vô cùng lớn ấy.

Kết thúc phiên tòa, chồng ném cho tôi 50 nghìn để đi xe ôm, nào ngờ sếp bất thình lình xuất hiện đón 2 mẹ con tôi đi khiến anh ta tái xanh mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc lắng nghe tâm sự của nhân viên, sếp tôi cũng là một người rất tinh ý. Đợt này thấy tôi cứ bần thần, anh hỏi tôi đang gặp vấn đề gì. Tôi cũng chẳng giấu nữa mà nói thật rằng mình sắp ly hôn. Hôm vừa rồi, thấy tôi xin nghỉ để giải quyết việc gia đình, anh nói: "Để anh đưa em đi. Bố mẹ thì ở xa, chẳng ai đến tòa với em, nhỡ người ta bắt nạt em thì sao?". Tôi ngại nên cảm ơn rồi từ chối anh.

Thật may là sếp của tôi đã không có mặt trong phiên tòa ly hôn. Bởi chồng cũ của tôi quá nhỏ nhặt. Anh ta đòi chia từ cái tủ lạnh đến máy giặt. Còn tôi chỉ đòi quyền nuôi con.

Kết thúc phiên tòa, tôi bế con ra cổng. Thấy tôi đứng một mình, chồng cũ ném một đồng 50 nghìn rồi bảo tôi gọi xe ôm về. Đúng lúc đó, sếp tôi lại lái xe tới. Anh nói: "Anh gì ơi, tiền anh rơi dưới đất kìa". Sau đó quay sang bảo tôi nhanh chóng lên xe.

Đúng là hôm ấy tôi rất hả hê, nhưng một rắc rối khác lại xảy ra. Chồng cũ của tôi chứng kiến sự việc ấy, cho rằng tôi và sếp có vấn đề. Bây giờ anh ta đòi tôi phải chứng minh cả hai không có gì, nếu không sẽ nộp đơn đòi quyền nuôi con. Còn tôi thì khó nghĩ quá, sếp đã giúp mình như vậy, tôi không muốn gây khó dễ cho anh. Mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên được không?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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