Suốt nhiều năm chưa làm điều này với chồng, một hôm, chị vợ nhờ bạn thân nhắn một điều bí mật, không ngờ ngày hôm sau, mọi sự thay đổi khiến chị dở khóc dở cười

Tâm sự 14/11/2022 21:16

Liều lĩnh làm điều này, chị vợ không ngờ phản ứng của chồng làm mọi sự thay đổi.

Chúng tôi kết hôn cũng được hơn 8 năm rồi. Càng ngày tôi càng thấy mình và chồng có quá nhiều khác biệt. Mong muốn có chút thay đổi để cuộc sống vợ chồng tốt hơn thì bây giờ lại ra nông nỗi này.

Chồng tôi là một người đàn ông khá gia trưởng, bảo thủ. Không phải trước kia tôi không biết, mà là tôi biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Ngay từ lúc mới yêu, anh đã đòi hỏi tôi vô số điều, nào là dẫn đến bệnh viện để khám xem tôi có còn trinh không, để chắc chắn anh đưa tôi đến mấy nơi. Nhưng tôi vốn là người nguyên tắc nên trước đó dù có vài ba mối tình cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Đến khi kết hôn, tôi mới nhận ra chồng tôi là một người quá truyền thống. Mà điều gì quá cũng không tốt thậm chí có tác dụng ngược. Chính vì anh rất gia trưởng nên mọi việc anh nói tôi đều phải tuân theo vô điều kiện. Còn nếu tôi làm trái ý thì kiểu gì anh cũng mặt nặng mày nhẹ đến mấy hôm.

Suốt nhiều năm chưa làm điều này với chồng, một hôm, chị vợ nhờ bạn thân nhắn một điều bí mật, không ngờ ngày hôm sau, mọi sự thay đổi khiến chị dở khóc dở cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả những việc rất đơn giản như hôm nay ăn gì tôi cũng phải hỏi ý kiến chồng. Thú thực ngày nào cũng phải như vậy khiến tôi rất mệt mỏi. Nhiều khi tôi có cảm giác rằng mình không phải vợ anh mà chỉ là một cô giúp việc anh thuê về để sai khiến vậy.

Cả vấn đề vợ chồng cũng khiến tôi bận tâm. Nói thật thì đàn ông sẽ chẳng mấy để ý đến cảm giác của phụ nữ trong vấn đề này. Nhưng tôi đã quá nhàm chán với chồng mỗi khi chúng tôi gần gũi. Bởi vì ngần ấy năm anh không bao giờ có sự sáng tạo trong chuyện chăn gối. Còn tôi thì luôn mang tư tưởng phụ nữ không nên chủ động nên chẳng dám góp ý về vấn đề này dù chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc mỗi khi gần chồng.

Gần đây chúng tôi có khá nhiều trục trặc nên tôi mang chuyện nhà mình kể với cô bạn thân. Cô ấy liền khuyên tôi rủ chồng đổi gió vì bí quyết tạo nên hạnh phúc của một cuộc hôn nhân là khiến đàn ông tự nguyện phục tùng mình. Mà chủ động trong mọi chuyện chính là chìa khóa của vấn đề này.

Cô ấy nói lâu nay chúng tôi chỉ quanh quẩn trong căn phòng ngủ nhỏ bé thì bây giờ hãy mạnh dạn rủ chồng đi nhà nghỉ, khách sạn. Bây giờ các cặp vợ chồng vẫn hay hâm nóng tình yêu bằng cách này.

Tôi thấy cũng có lý nhưng gọi điện thoại thì ngại quá nên nhắn tin cho chồng: “Hôm nay mình ra nhà nghỉ anh nhé”. Một lúc sau khi tôi nhắn vẫn không thấy chồng nhắn lại nên tôi đinh ninh anh bận việc.

Về đến nhà, tôi còn chưa kịp bước chân vào nhà thì đã thấy chồng tôi giận phừng phừng ngồi ở phòng khách, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Vừa thấy tôi anh liền trợn mắt đưa điện thoại cho tôi nhìn: “Cô nhắn cho thằng nào rồi nhắn nhầm cho tôi? Cô rủ đứa nào đi nhà nghỉ?”. Tôi thanh minh là nhắn cho anh thì anh nói là tôi chống chế chứ chưa bao giờ vợ chồng tôi đi nhà nghỉ mà tôi lại nhắn cho anh như vậy.

Tình ngay lý gian, tôi nhờ cô bạn làm chứng chồng cũng không tin. Anh còn gọi điện cho bố tôi nói tôi ngoại tình. Cả nhà tôi bị một phen sóng gió, bố mẹ chồng thì chửi rủa còn bố mẹ tôi dù có tin thì cũng bị cho là bênh con gái. Bây giờ chồng tôi nói nếu tôi khai thật anh sẽ tha thứ còn không thì sẽ ly hôn. Trời ạ tôi đâu có ai mà khai thật bây giờ? Chỉ vì tin nhắn đó mà chồng tôi lại đòi ly hôn thì tôi phải làm gì đây?

 

Đêm hôm say khướt, tôi cuồn cuộn lao vào người tình, đến hôm sau, tôi giật thót người ngồi trên giường là vợ mình với lời ghi âm đầy chát chúa

Đêm hôm say khướt, tôi cuồn cuộn lao vào người tình, đến hôm sau, tôi giật thót người ngồi trên giường là vợ mình với lời ghi âm đầy chát chúa

Đêm hôm đó, người bên cạnh tôi không phải người tình mà chính là vợ tôi. Xong xuôi mọi chuyện, ai dè cô ta mở cho tôi đoạn ghi âm nghe điếng người.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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