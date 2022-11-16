Sửng sốt vì chồng lén lút quay về với vợ cũ, mỗi lần gặp anh đều ở lại qua đêm và nói dối không có con riêng suốt nhiều năm trời

Tâm sự 16/11/2022 19:24

Tôi bất ngờ điều anh tiết lộ, hóa ra trước giờ anh luôn có bí mật giấu kín và thường xuyên nói dối đi làm ăn xa với cả nhà.

Tôi kết hôn được 3 năm nay, cuộc sống gia đình tôi ổn định, chồng hơn tôi 6 tuổi. Ban đầu tôi cũng băn khoăn về sự cách biệt tuổi tác và thời gian yêu nhau cũng ngắn (mới yêu có 6 tháng), nhưng lại thấy yên tâm vì chồng tôi là người chín chắn, biết lo toan mọi thứ cho vợ con. Sau khi cưới, chúng tôi ra ở riêng ở căn nhà mới do chồng tôi mua.

Tôi cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống đầy đủ của mình, nhất là hài lòng khi đã có cô con gái đầu lòng tròn 2 tuổi. Gia đình, bạn bè của chồng cũng rất quý mến tôi mặc dù ra ở riêng, ít khi gặp gỡ mọi người.

Sửng sốt vì chồng lén lút quay về với vợ cũ, mỗi lần gặp anh đều ở lại qua đêm và nói dối không có con riêng suốt nhiều năm trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi rất quan tâm tới vợ con, tôi cảm nhận được tình cảm của anh ấy, không quá hào nhoáng nhưng luôn khiến tôi yên tâm với sự trưởng thành, từng trải của anh ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, chồng tôi cũng rất lành mạnh, chỉ chơi thân với vài đồng nghiệp cùng công ty, mấy người bạn từ thời đi học. Tôi rất tin tưởng ở chồng, không có ý nghĩ chồng ngoại tình bao giờ.

Thế nhưng, đời ai học được chữ ngờ. Tôi vô tình biết được bí mật của chồng, anh ấy ngoại tình với người phụ nữ bên ngoài mà tôi không hề hay biết. Người đó chấp nhận, không đòi hỏi và luôn giữ bí mật cho chồng tôi. Tôi sốc nặng khi biết rằng người đó là vợ cũ của chồng tôi, hai người họ kết hôn và đã có con với nhau, nhưng ly hôn trước khi gặp tôi 2 năm về trước.

 

Suốt khoảng thời gian chung sống với nhau, chồng tôi chưa lần nào nói rằng mình có vợ và con riêng. Nói dối tôi đã đành, chồng tôi còn lén lút gặp gỡ, quan hệ với vợ cũ của mình. Anh ấy nói dối tôi đi làm ăn xa vài ngày, thực chất là về ở với vợ cũ, đưa con đi chơi cùng nhau… Tôi cũng không hiểu nổi vì sao chồng tôi lại làm vậy, nếu anh ta yêu thương vợ con cũ, sao còn lấy tôi làm gì?

Sửng sốt vì chồng lén lút quay về với vợ cũ, mỗi lần gặp anh đều ở lại qua đêm và nói dối không có con riêng suốt nhiều năm trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giận dỗi, bỏ về nhà mẹ đẻ suốt cả tuần nay chỉ biết khóc, thương con gái bé bỏng của mình. Tôi cảm thấy mình bị lừa dối, bị đối xử tệ bạc khi chồng vẫn còn mặn nồng với vợ cũ. Chồng tôi liên tục gọi điện, thậm chí tìm gặp tôi giải thích: "Chỉ là không muốn đứa con riêng chịu khổ, hai bố mẹ chỉ đóng kịch rằng bố đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà".

Tôi không còn tin vào những lời giải thích này vì tất cả chỉ là điều nói dối. Qua người thân trong gia đình, tôi được biết chỉ vì hiểu nhầm và xung khắc mẹ chồng - con dâu mà chồng tôi và vợ cũ chia tay nhau. Sau khi chồng tôi cưới vợ, hai người họ vẫn thấy còn tình cảm và lén lút với nhau.

Bây giờ tôi thấy hối hận vì kết hôn vội vã, chưa kịp tìm hiểu kỹ về người yêu, người chồng của mình để phải chịu cảnh chung chồng mà không biết. Tôi không còn muốn duy trì cuộc hôn nhân mà chồng tôi vẫn lằng nhằng trong mối quan hệ vợ cũ, vợ mới và hai đứa con với hai người vợ khác nhau.

Tôi muốn ly hôn nhưng lại thấy thương con còn nhỏ, sẽ ra sao khi sau này không có tình yêu thương của người bố. Tôi phải làm gì lúc này? Hãy cho tôi lời khuyên với!

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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