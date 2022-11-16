Bố vợ chẳng còn sống được bao lâu, lúc này bản tính của chồng mới lộ ra: tiết lộ lí do hận bố chồng trước khi kết hôn

Tâm sự 16/11/2022 19:05

Không ngờ thái độ của chồng và cách chồng nghĩ về bố vợ là điều khiến tôi bất ngờ.

Chúng tôi lấy nhau 11 năm nay, cách nhà bố mẹ tôi 30 cây số. Vậy mà từ ngày cưới nhau đến nay, chồng tôi về quê ngoại có vài lần. Những dịp lễ Tết thì chồng nói quê ai người ấy về. Khi nhà ngoại có cỗ bàn gì rất hiếm khi chồng tham gia.

Mỗi lần về quê tôi đều muốn có chồng đi cùng để hãnh diện với anh em họ hàng. Tôi đã thuyết phục rất nhiều nhưng lần nào anh cũng có lý do để từ chối. Lúc thì bận công việc, có cuộc hẹn với bạn bè hay đi công tác. Mỗi khi thấy 3 mẹ con về là cả nhà lại hỏi chồng tôi đâu sao không về. Mẹ tôi còn nghi ngờ vợ chồng tôi không được hạnh phúc nên anh ấy không muốn về quê ngoại.

Tuần vừa rồi, bố tôi bị bệnh nặng, sức khỏe rất yếu, chẳng biết sống chết ngày nào. Đã 2 năm nay, chồng chưa về thăm bố vợ, tôi đã năn nỉ cầu xin anh ấy về ngoại chơi nhưng nhất định không về. Tôi giận quá, đã lớn tiếng hỏi chồng, nhà vợ đã làm gì sai mà anh có ác cảm vậy?

Bố vợ chẳng còn sống được bao lâu, lúc này bản tính của chồng mới lộ ra: tiết lộ lí do hận bố chồng trước khi kết hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng gằn giọng nói là rất hận bố vợ. Tôi choáng váng khi nghe chồng nói câu này. Bố vợ là người hiền lành, luôn hết lòng vì con cháu, sao chồng tôi lại hận ông được chứ?

Chồng nói lần đầu tiên về chơi nhà tôi, bố đã chê anh ấy nhỏ con, lương thấp, nhìn không thấy tương lai nên không chịu gả con gái cho. Vì lỡ yêu tôi nên phải ngậm đắng nuốt cay, chịu nhục cúi đầu trước bố vợ. Cứ mỗi lần nghĩ về giai đoạn đó mà chồng tôi cay cú và không muốn chạm mặt bố vợ.

Tôi bảo chuyện đã qua, anh đã lấy được con gái người ta rồi, còn ôm hận thù làm gì nữa. Chuyện này mà để mọi người biết họ sẽ cười vào mặt chồng.

Anh ấy nói bố vợ chẳng coi chồng ra gì. Ngày chúng tôi cưới thì không cho chỉ vàng nào, thế mà ngày em vợ cưới cho hẳn một cây vàng. Anh không thấy nể người bố vợ đối xử thiên vị.

Tôi cười nói ra bí mật về cây vàng đó, thực chất là tiền của em gái tôi làm ra. Sau đó gửi bố mẹ mua vàng và trao trong ngày cưới để được hãnh diện với nhà trai. Tôi đã giải thích đến thế rồi mà chồng vẫn ôm giận bố vợ.

Bây giờ tôi mới hiểu hơn về con người chồng, anh ấy có tính cách cực kỳ xấu, đó là nhỏ nhen, ích kỷ, thích ôm hận trong lòng. Tôi không biết phải nói sao để chồng chịu về thăm ông lần cuối đây nữa?

 

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