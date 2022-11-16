Chồng tôi làm trưởng phòng trong một công ty chuyên về nhập khẩu, phân phối các thiết bị điện tử, mức lương rất khá. Anh ấy cũng đặc biệt quan tâm tới vợ con, thời gian rảnh là dành cho gia đình. Tôi cũng rất hài lòng với người chồng của mình, tôi coi đó là duyên số, vì nhau mà xây dựng gia đình hạnh phúc.

Kết hôn được tròn 5 năm, vợ chồng chúng tôi đã có quãng thời gian chung sống êm đềm bên nhau. Ngó lên thì không bằng ai, ngó xuống thì tạm hài lòng với những gì mình đang có. Sau thời gian vất vả, giờ đây chúng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng, hai vợ chồng công việc ổn định, đời sống vật chất luôn được đảm bảo.

Mặc dù vậy, tôi vẫn bắt đầu nhận thấy chồng có nhiều biểu hiện khác lạ, ngoài chuyện giờ giấc thất thường, hay về muộn, anh ấy còn ít đưa tiền cho tôi so với trước đây. Tính tình cũng thay đổi, cáu gắt với vợ con và luôn tỏ thái độ bất cần với gia đình. Về nhà là cắm mặt vào cái điện thoại, có hôm thức đến tận 2 giờ sáng.

Công việc của chồng tôi trước đây cũng không mấy bận rộn, tuy nhiên gần đây lại rất bận. Thấy chồng đi sớm, về khuya tôi cũng thấy sót lắm, nhưng chỉ biết động viên, chăm sóc chồng cho tốt. Mỗi lần anh ấy đi công tác xa vài ngày, tôi chuẩn bị rất chu đáo để anh ấy không thiếu thốn khi ở xa. Mỗi lần đi công tác về, chồng tôi lại bù đắp cho vợ con bằng việc đưa cả nhà đi ăn nhà hàng, xem phim…

Ảnh minh họa: Internet

Mang chuyện gia đình kể với nhóm bạn thân, chúng nó xác định khả năng chồng tôi có người bên ngoài là rất cao. Tốt nhất là kiểm tra, đề phòng, nếu không đúng cũng là dịp "minh oan" cho chồng. Nghe theo lời bạn, tôi nhờ người theo dõi thì phát hiện đúng là chồng tôi có người bên ngoài. Đó là một nữ đồng nghiệp của anh ấy trong công ty, đang làm mẹ đơn thân. Hai người lén lút cùng nhau đi ăn trưa, cafe và vào nhà nghỉ vào buổi trưa. Có hôm đi qua đêm, nói dối là đi công tác.

Biết được chồng có người bên ngoai, tôi sốc lắm, cố gắng trấn tĩnh để không làm căng thẳng gia đình. Nhận được tin báo chồng với người tình đang ở cùng nhau trong khách sạn, tôi lập tức đến ngay để bắt quả tang, xem ả nhân tình của chồng xinh đẹp đến nhường nào mà chồng tôi lại mê mệt, phụ tình vợ con để đi theo ả.

Ảnh minh họa: Internet

Đến nơi, tôi gọi chồng. Anh ấy biết không thể chối cãi nên ra mở cửa, tôi ập vào thì bỗng dưng sững người khi nhìn thấy ả nhân tình của chồng. Cô ta trông già hơn tôi đến cả chục tuổi, gương mặt hốc hác, thân hình gầy gò, nước da ngăm ngăm đen. Cô ta sợ tôi đánh ghen nên nép sau chồng tôi, khúm núm đến tội nghiệp. Chồng tôi thừa nhận ngoại tình, hai người họ cặp kè với nhau cũng đã được gần một năm nay. Ả nhân tình kia hơn chồng tôi 3 tuổi.

Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn nhịn như thế khi tha cho ả bồ của chồng ra về bình an. Tôi cũng không thể nào lý giải nổi vì sao chồng tôi lại có thể cặp kè với một người xấu hơn tôi về nhiều mặt nhan sắc. Chồng tôi tỏ ra hối lỗi, mong tôi tha thứ. Nhưng tôi biết thừa rằng anh ấy và ả kia đã yêu nhau đậm sâu, vẫn lén lút gặp nhau dù đã bại lộ.

Tôi rất mệt mỏi khi chồng ngoại tình, tôi có nên ngăn chặn bằng cách tung hê chuyện sai trái với công ty hai người họ đang làm việc? Chồng phản bội tôi như thế, tôi có nên dứt khoát ly hôn?