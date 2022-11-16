Sau 4 năm ly hôn, chồng cũ liên tục đến nhà ‘cưa’ lại vợ, hóa ra điều anh ta làm vì thứ này ở nơi vợ

Tâm sự 16/11/2022 15:13

Lâm nhớ lại từng kỷ niệm 2 người thời yêu nhau, bao cảm xúc ùa về và trỗi dậy trong lòng anh.

Hà cầm tách trà hoa cúc, dựa người vào ban công ngắm nhìn đường phố về đêm. Trong đầu cô không khỏi nghĩ về cuộc nói chuyện với mẹ lúc chiều.

Mẹ nói nhiều lắm nhưng tất cả không ngoài ý tứ muốn cô tái hợp với Lâm. Đâu chỉ riêng bà, bạn bè và người quen đều bảo cô nên tha thứ, cho anh và cũng là cho chính cô một cơ hội, đồng thời để con có gia đình đủ đầy bố mẹ.

Cô và Lâm ly hôn 4 năm trước vì Lâm ngoại tình. Sau ly hôn, ngoài số tiền Lâm đều đặn gửi chu cấp nuôi con hàng tháng thì Hà và anh ít liên hệ. Giờ đây, ai cũng đổi khác. Lâm làm ăn khấm khá, trở nên giàu có hơn trước. Hà không còn như xưa, cả về ngoại hình và suy nghĩ, tâm thái.

Nửa năm trước Lâm đột ngột theo đuổi lại Hà, nồng nhiệt và quyết liệt như thể gã thanh niên lần đầu biết yêu. Ngày nào trên bàn làm việc của Hà chẳng có quà Lâm gửi, không hoa thì đồ ăn vặt. Lâm nhắn tin cho Hà nhiều lắm, rủ rê cô đi ăn, mời cô uống cafe, còn trực chờ ở cổng công ty đón Hà về.

Sau 4 năm ly hôn, chồng cũ liên tục đến nhà ‘cưa’ lại vợ, hóa ra điều anh ta làm vì thứ này ở nơi vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bị Hà lạnh nhạt, Lâm không hề tức giận hay nản lòng. Anh vẫn một mực si tình, nguyện làm tất cả vì Hà, chỉ mong cô nghĩ lại. Thậm chí, sinh nhật vừa qua của Hà, Lâm còn mua tặng cô hẳn 1 chiếc ô tô. Có điều đã bị Hà thẳng thừng trả lại. Cô cũng từ chối phũ phàng luôn đề nghị yêu lại của chồng cũ.

Thấy Hà lạnh lùng từ chối Lâm dù biết rõ cô từng bị chồng phản bội, nhiều người vẫn quay ra chê cô quá tuyệt tình. Rằng "đàn ông có chút hoa lá cũng là chuyện bình thường", rồi thì "phụ nữ nên biết bao dung, cứng rắn và nguyên tắc quá chỉ thiệt mình", "đi đâu để tìm được người tốt hơn, dù gì cũng là bố của con mình", "ai chẳng có lần phạm sai lầm"... Hơn nữa, nay Lâm đã biết hối hận, giàu sang hơn hẳn khi xưa vẫn không quên vợ cũ. Điều đó đủ cho thấy Lâm còn tình cảm sâu sắc cỡ nào với Hà.

Hà công nhận họ nói có phần đúng. Cô từng nghĩ, nếu Lâm chỉ là phản bội đơn thuần, cô sẽ cân nhắc đến chuyện tha thứ cho anh. Nhưng câu chuyện 4 năm trước cứ trở đi trở lại trong lòng khiến cô biết chắc mình và Lâm chẳng thể còn cơ hội nào nữa.

Khi xưa, Lâm ngoại tình vào thời điểm Hà mang thai. Cô tăng cân thậm tệ, xấu xí đến bản thân còn không muốn nhìn mình trong gương. Cô còn bị động thai, phải nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng, gần như chỉ nằm trên giường. Lâm vin vào cái cớ vợ chồng không gần gũi nên buồn chán và có nhân tình bên ngoài.

Lâm vẫn chu cấp tiền nong đầy đủ cho cô và nghĩ thế là quá đủ. Rồi Lâm vắng nhà tối ngày, hết giờ làm là đến chỗ nhân tình vui vẻ, mặc kệ người vợ mang thai ốm yếu vò võ ở nhà 1 mình.

Sinh con được 3 tháng, Hà đệ đơn ly hôn. Thời điểm đó cô vẫn xồ xề và béo ú, Lâm thì chưa chia tay người tình. Lâm nhìn Hà thật lâu rồi dứt khoát đặt bút ký vào đơn. Họ chia tay không chút ồn ào như thế.

Mấy năm qua đi, Hà thậm chí còn xinh đẹp và mặn mà hơn thời con gái đã từng khiến Lâm mê đắm. Cô đạt được bước tiến mới trong công việc, hai mẹ con sống rất thoải mái, số đàn ông theo đuổi Hà không hề ít.

Lâm nhìn ảnh Hà trên facebook, nhớ lại từng kỷ niệm 2 người thời yêu nhau, bao cảm xúc ùa về và trỗi dậy trong lòng anh. Mấy năm qua, có quen biết vài người nhưng Lâm không muốn tiến xa hơn với ai. Hà vẫn là người phụ nữ đặc biệt với Lâm, quyết tâm "cưa" lại vợ cũ của anh rất thật lòng.

Sau 4 năm ly hôn, chồng cũ liên tục đến nhà ‘cưa’ lại vợ, hóa ra điều anh ta làm vì thứ này ở nơi vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng Lâm không biết rằng, nếu anh ngoại tình vào lúc Hà khỏe mạnh và xinh đẹp, có lẽ cô sẽ suy nghĩ nhiều hơn chuyện tái hợp. Vì cô cũng hiểu, con người ai chẳng có khi yếu lòng, phạm sai lầm. Có điều Lâm lại làm tổn thương Hà khi cô đau yếu, xấu xí và cần anh nhất. Đó chính là điểm mấu chốt khiến Hà không bao giờ tha thứ cho chồng cũ!

Cuộc đời này đâu chỉ có suôn sẻ, thuận lợi, con người cũng chắc chắn chẳng thể luôn mãi trẻ đẹp và khỏe mạnh. Người đáng quý nhất chính là người nguyện ở bên bạn bất kể lúc nào, bạn càng phải chịu đau đớn, khó khăn thì người đó càng thương xót và chăm lo cho bạn.

Hiện tại, Lâm theo đuổi lại Hà cuồng nhiệt vì cô đã trở nên xinh đẹp khác xưa, tự tin đầy cuốn hút. So với những cô nàng nóng bỏng chỉ nhắm vào túi tiền của Lâm, rõ ràng Hà hơn đứt họ.

Nhưng kể cả Lâm thật tâm muốn cưới lại thì sao chứ? Ai đảm bảo rằng, sau này Hà ốm đau, gặp tai nạn, Lâm sẽ không tiếp tục phản bội cô? Chẳng lẽ về sống với Lâm rồi cả ngày nơm nớp lo sợ hoặc không ngừng cầu nguyện để bản thân mãi khỏe mạnh và xinh đẹp ư?

Một người đàn ông, nếu đã không thể thương người phụ nữ của mình lúc hoạn nạn, gian truân thì cũng không bao giờ xứng đáng được hưởng thụ vẻ đẹp xuân sắc và trái tim chân thành của người phụ nữ!

 

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