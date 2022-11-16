Vợ cặp kè với trai trẻ 28 tuổi, cô ấy buột miệng nói một điều khiến tôi tan nát

Tâm sự 16/11/2022 18:03

Những điều mà vợ tiết lộ vô cùng kinh hoàng, hóa ra cô ấy muốn như thế này từ lâu.

Hai người họ gặp nhau khi cùng làm một công việc bán thời gian. Cô ấy làm thêm ngoài một hai năm cũng kiếm được tí tiền, bắt đầu ăn mặc đỏm dáng, điệu đàng. Nhưng tôi không ngờ, như vậy là để đi đong gã trai trẻ.

Tôi là người thô kệch, ít biết thể hiện tình cảm, cả ngày chỉ cưa với xẻ gỗ, loay hoay đục đẽo kiếm tiền nuôi gia đình, cô ấy lại bảo tôi không yêu vợ rồi so sánh tôi đủ kiểu với nhân tình.

Cô ấy đòi ly hôn, tôi tất nhiên không đồng ý. Tôi làm sao mà một mình chăm sóc hai đứa trẻ được khi mẹ chúng nó bỏ đi theo gã trai trẻ. Sống với nhau không còn tình thì phải còn nghĩa, còn trách nhiệm với con cái chứ. Ấy thế mà cô ấy quyết liệt đi theo tình mới, lấy cả tiền trong nhà mang đi rồi...

Trần tình của vợ

"Trước khi biết anh ấy, cuộc đời của tôi như phiến đá lạnh lẽo. Chính anh ấy đã đến và dạy cho tôi biết thế nào mới là cảm giác yêu.

Vợ cặp kè với trai trẻ 28 tuổi, cô ấy buột miệng nói một điều khiến tôi tan nát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi xuất thân nhà quê, nhà có nhiều anh chị em. Ở tuổi hai mươi tôi kết hôn do hai bên gia đình sắp đặt chứ không yêu chồng. Lấy chồng xong tôi lần lượt sinh con trai và con gái. Cuộc sống buồn tẻ nhưng tôi lầm tưởng là hạnh phúc.

Chồng tôi làm mộc, công việc tàm tạm, thu nhập không cao nhưng cũng không đến mức không có khách. Tuy hiền nhưng chồng tôi là người cục tính, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với vợ. Mà có thể anh ấy cũng không yêu vợ, hôn nhân sắp đặt mà.

Tôi không phải người khéo ăn khéo nói, lại ở bên người mình không yêu nên chắc cư xử cũng không vừa mắt chồng. Lúc nào lên cơn cục tính, chồng tôi dám lấy cả gỗ đập tôi, rồi làu bàu dọa nạt khiến tình nghĩa trong tôi càng kiệt quệ.

Vì muốn lo thêm kinh tế gia đình và giảm bớt việc giáp mặt chồng, tôi đã tìm thêm một công việc bán thời gian.

Thế rồi qua công việc, tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy trẻ và nhạy bén, thường xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, nhờ có cậu ấy mà tôi vỡ ra nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Lạ kỳ là cậu ấy lại theo đuổi tôi, nói gu của cậu ấy là phụ nữ hơn mình nhiều tuổi.

Người đàn ông mới xuất hiện trong đời tôi ở giai đoạn muộn màng này đã cho tôi biết thế nào mới là yêu. Chúng tôi muốn kết hôn với nhau, nên tôi đã về nói với chồng rằng tôi muốn ly dị.

Vợ cặp kè với trai trẻ 28 tuổi, cô ấy buột miệng nói một điều khiến tôi tan nát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng biết tôi qua lại với gã trai kém mình 12 tuổi nên bảo tôi điên rồi, đấy chỉ là một "thằng trẻ ranh". Không chịu được sự xúc phạm đó, tôi bảo chồng mình rằng đối với tôi, anh ấy là tình yêu đích thực".

 

Trở ngại khó lường

Sau khi quyết định sẽ đến với người tình trẻ bằng mọi giá, điều người vợ không ngờ là cô vấp phải sự phản đối của gia đình cậu ấy khi tính đến chuyện kết hôn.

Khi mẹ cậu ấy phát hiện con trai mình cặp với một người phụ nữ 40 tuổi, đã có chồng và hai con, bà rất tức giận, mắng mỏ con trai trên điện thoại:

"Mẹ không bao giờ đồng ý để con lấy người như thế, cắt đứt ngay lập tức, nếu không đừng có mẹ con gì nữa. Thằng con bất hiếu, mày tìm ai không tìm, tìm ngay một người gần bằng tuổi mẹ mày lại còn chưa ly hôn, mày muốn mẹ phát điên à? Mày muốn bố mẹ giấu mặt mũi vào đâu, còn dám nhìn ai!".

Tình trẻ của người vợ sau đó lập tức đi gặp bố mẹ mình để thuyết phục. Nhưng rốt cuộc, với vẻ mặt buồn bã, cậu ấy quay về nói:

"Mẹ bảo khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn, em lại có hai đứa con. Dù chúng ta sẵn sàng đến với nhau, sau này sẽ phải có con chung, con anh con em là 4 đứa, anh làm sao nuôi nổi.

Trường hợp khác, em đã 40 rồi có thể không còn sinh con được, vậy càng dở, nhà anh không thể tuyệt tự được. Thôi thì chúng ta chia tay đi".

Hoàn cảnh trớ trêu vừa bị gã trai trẻ đẩy vào khiến người vợ nói không nên lời.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết cảm giác yêu, đến nếm trải những ngọt ngào mà tình yêu đem lại, rồi quyết liệt sống thật lòng với tình yêu, cô không ngờ lại nhanh chóng rơi vào bẽ bàng đến thế.

Cô không biết phải quay về nói với chồng con thế nào. Dù cô có quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ, anh ấy liệu có chấp nhận không?

 

Phát hiện chồng có lý do bất thường trước khi kết hôn, quay sang phát hiện tấm ảnh chụp chung với chị dâu tôi vỡ lẽ mọi chuyện

Phát hiện chồng có lý do bất thường trước khi kết hôn, quay sang phát hiện tấm ảnh chụp chung với chị dâu tôi vỡ lẽ mọi chuyện

Tại sao điều trớ trêu này xảy ra với gia đình tôi, tại sao chị dâu lại yêu trúng anh trai của người yêu cũ như thế chứ?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 54 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau