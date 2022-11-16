Vợ cặp kè với trai trẻ 28 tuổi, cô ấy buột miệng nói một điều khiến tôi tan nát

Tôi là người thô kệch, ít biết thể hiện tình cảm, cả ngày chỉ cưa với xẻ gỗ, loay hoay đục đẽo kiếm tiền nuôi gia đình, cô ấy lại bảo tôi không yêu vợ rồi so sánh tôi đủ kiểu với nhân tình.

Hai người họ gặp nhau khi cùng làm một công việc bán thời gian. Cô ấy làm thêm ngoài một hai năm cũng kiếm được tí tiền, bắt đầu ăn mặc đỏm dáng, điệu đàng. Nhưng tôi không ngờ, như vậy là để đi đong gã trai trẻ.

Cô ấy đòi ly hôn, tôi tất nhiên không đồng ý. Tôi làm sao mà một mình chăm sóc hai đứa trẻ được khi mẹ chúng nó bỏ đi theo gã trai trẻ. Sống với nhau không còn tình thì phải còn nghĩa, còn trách nhiệm với con cái chứ. Ấy thế mà cô ấy quyết liệt đi theo tình mới, lấy cả tiền trong nhà mang đi rồi...

"Trước khi biết anh ấy, cuộc đời của tôi như phiến đá lạnh lẽo. Chính anh ấy đã đến và dạy cho tôi biết thế nào mới là cảm giác yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi xuất thân nhà quê, nhà có nhiều anh chị em. Ở tuổi hai mươi tôi kết hôn do hai bên gia đình sắp đặt chứ không yêu chồng. Lấy chồng xong tôi lần lượt sinh con trai và con gái. Cuộc sống buồn tẻ nhưng tôi lầm tưởng là hạnh phúc.

Chồng tôi làm mộc, công việc tàm tạm, thu nhập không cao nhưng cũng không đến mức không có khách. Tuy hiền nhưng chồng tôi là người cục tính, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với vợ. Mà có thể anh ấy cũng không yêu vợ, hôn nhân sắp đặt mà.

Tôi không phải người khéo ăn khéo nói, lại ở bên người mình không yêu nên chắc cư xử cũng không vừa mắt chồng. Lúc nào lên cơn cục tính, chồng tôi dám lấy cả gỗ đập tôi, rồi làu bàu dọa nạt khiến tình nghĩa trong tôi càng kiệt quệ.

Vì muốn lo thêm kinh tế gia đình và giảm bớt việc giáp mặt chồng, tôi đã tìm thêm một công việc bán thời gian.

Thế rồi qua công việc, tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy trẻ và nhạy bén, thường xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, nhờ có cậu ấy mà tôi vỡ ra nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Lạ kỳ là cậu ấy lại theo đuổi tôi, nói gu của cậu ấy là phụ nữ hơn mình nhiều tuổi.

Người đàn ông mới xuất hiện trong đời tôi ở giai đoạn muộn màng này đã cho tôi biết thế nào mới là yêu. Chúng tôi muốn kết hôn với nhau, nên tôi đã về nói với chồng rằng tôi muốn ly dị.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng biết tôi qua lại với gã trai kém mình 12 tuổi nên bảo tôi điên rồi, đấy chỉ là một "thằng trẻ ranh". Không chịu được sự xúc phạm đó, tôi bảo chồng mình rằng đối với tôi, anh ấy là tình yêu đích thực".

Trở ngại khó lường

Sau khi quyết định sẽ đến với người tình trẻ bằng mọi giá, điều người vợ không ngờ là cô vấp phải sự phản đối của gia đình cậu ấy khi tính đến chuyện kết hôn.

Khi mẹ cậu ấy phát hiện con trai mình cặp với một người phụ nữ 40 tuổi, đã có chồng và hai con, bà rất tức giận, mắng mỏ con trai trên điện thoại:

"Mẹ không bao giờ đồng ý để con lấy người như thế, cắt đứt ngay lập tức, nếu không đừng có mẹ con gì nữa. Thằng con bất hiếu, mày tìm ai không tìm, tìm ngay một người gần bằng tuổi mẹ mày lại còn chưa ly hôn, mày muốn mẹ phát điên à? Mày muốn bố mẹ giấu mặt mũi vào đâu, còn dám nhìn ai!".

Tình trẻ của người vợ sau đó lập tức đi gặp bố mẹ mình để thuyết phục. Nhưng rốt cuộc, với vẻ mặt buồn bã, cậu ấy quay về nói:

"Mẹ bảo khoảng cách tuổi tác của chúng ta quá lớn, em lại có hai đứa con. Dù chúng ta sẵn sàng đến với nhau, sau này sẽ phải có con chung, con anh con em là 4 đứa, anh làm sao nuôi nổi.

Trường hợp khác, em đã 40 rồi có thể không còn sinh con được, vậy càng dở, nhà anh không thể tuyệt tự được. Thôi thì chúng ta chia tay đi".

Hoàn cảnh trớ trêu vừa bị gã trai trẻ đẩy vào khiến người vợ nói không nên lời.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết cảm giác yêu, đến nếm trải những ngọt ngào mà tình yêu đem lại, rồi quyết liệt sống thật lòng với tình yêu, cô không ngờ lại nhanh chóng rơi vào bẽ bàng đến thế.

Cô không biết phải quay về nói với chồng con thế nào. Dù cô có quỳ xuống cầu xin chồng tha thứ, anh ấy liệu có chấp nhận không?