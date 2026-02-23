Sự thật về 3 người con trai hiến tủy cứu mẹ khiến bác sĩ cũng phải nghẹn ngào

Tâm sự 23/02/2026 20:22

Nhưng biến cố bất ngờ đến khi mẹ tôi mắc bệnh ung thư máu. Ba anh em chúng tôi bỏ hết việc đang làm, tụ họp lại hỏi han bác sĩ, tìm hiểu tình hình. Cuối cùng đi đến phương án là ba anh em tôi sẽ chọc tủy để tìm cơ hội cứu sống mẹ.

Từ nhỏ thì ba anh em chúng tôi đã biết mình không có cha. Một mình mẹ tôi làm lụng vất vả để nuôi ba con trai học hành. Vì thế, chúng tôi luôn yêu thương mẹ.

Mẹ tôi là người phụ nữ rất bình thường, không học cao, chỉ có thể làm việc tay chân. Suốt thời đi học, nhà chúng tôi luôn thiếu trước hụt sau. Nhiều lần, vì thiếu tiền học phí, bị bạn bè chọc ghẹo, tôi còn đánh nhau với chúng. Vậy mà sau khi thấy mẹ cúi đầu xin lỗi thầy cô, mong tôi không bị đuổi học, tôi lại thấy hối hận vô cùng. Mẹ tôi hiền lành như thế, cố gắng để con ăn học như thế, sao tôi cứ làm mẹ buồn lòng?

Cứ vậy mà ba chúng tôi lớn lên học hành thành tài, mỗi người đều kiếm được tiền phụ giúp mẹ, còn khiến mẹ hãnh diện với người xung quanh. Đến tuổi già, cả ba anh em đều ở gần mẹ, thay phiên nhau về chăm sóc, sống cùng để mẹ vui vẻ, an hưởng tuổi già.

Nhưng biến cố bất ngờ đến khi mẹ tôi mắc bệnh ung thư máu. Ba anh em chúng tôi bỏ hết việc đang làm, tụ họp lại hỏi han bác sĩ, tìm hiểu tình hình. Cuối cùng đi đến phương án là ba anh em tôi sẽ chọc tủy để tìm cơ hội cứu sống mẹ.

Sự thật về 3 người con trai hiến tủy cứu mẹ khiến bác sĩ cũng phải nghẹn ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi có kết quả thì cũng là lúc bí mật gia đình dần hé lộ. Bác sĩ cầm trên tay kết quả rồi nhìn lướt qua ba anh em chúng tôi: “Cả ba anh đều không có quan hệ huyết thống với mẹ của mình”. Chúng tôi sững sờ nhìn nhau, đều không thể tin vào những gì bác sĩ đang nói. Sao có thể như thế? Nếu không phải là con ruột của mẹ vậy chúng tôi là con của ai?

Với tâm trạng bàng hoàng rối bời, chúng tôi đành tìm đến giường bệnh của mẹ. Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.

Sau đó chúng tôi đã nghe mẹ kể một câu chuyện từ 30 năm về trước. Hóa ra, cha của chúng tôi là người đàn ông tệ bạc, phản bội vợ có con riêng rồi biệt vô âm tín. Mẹ ruột của chúng tôi vì mắc bệnh nặng nên trước khi mất đã tìm đến “mẹ”. “Mẹ” thấy cảnh ba đứa trẻ côi cút nên nhận làm con ruột, nuôi nấng suốt 30 năm dài.

Nghe bí mật gia đình về thân phận của mình, chúng tôi càng yêu thương mẹ hơn. Nhưng buồn thay, chúng tôi đều không có tủy tương thích với mẹ, không thể giúp bà. Bệnh của mẹ ngày càng nặng, càng khiến chúng tôi đau lòng. Mẹ ruột của chúng tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình của bà, còn bà lại dùng nửa phần đời còn lại để nuôi nấng chúng tôi nên người. Đây là người mẹ vĩ đại không sinh ra chúng tôi nhưng đã cho chúng tôi nghĩa tình đủ đầy, bà xứng đáng có một tuổi già bình yên và khỏe mạnh…

Vợ bầu lỡ tay làm việc này, chồng "xanh mặt" suốt 9 tháng 10 ngày, thề không bao giờ dám liếc gái

Vợ bầu lỡ tay làm việc này, chồng "xanh mặt" suốt 9 tháng 10 ngày, thề không bao giờ dám liếc gái

Em cứ nghĩ mình nghén lắm ai dè chưa gì đã ngỡ ngàng thấy ông chồng nhà mình “ốm nghén” thay vợ. Cứ đụng phải thịt cá là chồng em buồn nôn không thể ăn được. Thậm chí, có hôm gã ấy chỉ ăn được cháo, mặt mày bơ phờ đến tội.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về 3 người con trai hiến tủy cứu mẹ khiến bác sĩ cũng phải nghẹn ngào

Sự thật về 3 người con trai hiến tủy cứu mẹ khiến bác sĩ cũng phải nghẹn ngào

Tâm sự 47 phút trước
Vợ bầu lỡ tay làm việc này, chồng "xanh mặt" suốt 9 tháng 10 ngày, thề không bao giờ dám liếc gái

Vợ bầu lỡ tay làm việc này, chồng "xanh mặt" suốt 9 tháng 10 ngày, thề không bao giờ dám liếc gái

Tâm sự 51 phút trước
Cháu nội đúng là dòng máu nhà mình nhưng con trai lại... không phải cha, mẹ chồng ngã ngửa khi biết sự thật

Cháu nội đúng là dòng máu nhà mình nhưng con trai lại... không phải cha, mẹ chồng ngã ngửa khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Tận tay "vét sạch" tiền của chồng vì nghi anh ngoại tình, ngày anh ra đi, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về số tiền đó

Tận tay "vét sạch" tiền của chồng vì nghi anh ngoại tình, ngày anh ra đi, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về số tiền đó

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của chồng cũ và lời cầu xin khiến người vợ vỡ vụn

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của chồng cũ và lời cầu xin khiến người vợ vỡ vụn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nhiệt tình "trông con" giúp chị hàng xóm, chồng khiến vợ ngã ngửa khi biết danh tính thực sự của đứa trẻ

Nhiệt tình "trông con" giúp chị hàng xóm, chồng khiến vợ ngã ngửa khi biết danh tính thực sự của đứa trẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/2/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/2/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ bầu lỡ tay làm việc này, chồng "xanh mặt" suốt 9 tháng 10 ngày, thề không bao giờ dám liếc gái

Vợ bầu lỡ tay làm việc này, chồng "xanh mặt" suốt 9 tháng 10 ngày, thề không bao giờ dám liếc gái

Tận tay "vét sạch" tiền của chồng vì nghi anh ngoại tình, ngày anh ra đi, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về số tiền đó

Tận tay "vét sạch" tiền của chồng vì nghi anh ngoại tình, ngày anh ra đi, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về số tiền đó

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của chồng cũ và lời cầu xin khiến người vợ vỡ vụn

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của chồng cũ và lời cầu xin khiến người vợ vỡ vụn

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Vứt bỏ gia đình vì cái thai của bồ, chồng "chết đứng" khi biết sự thật về đứa con trai trong bụng

Vứt bỏ gia đình vì cái thai của bồ, chồng "chết đứng" khi biết sự thật về đứa con trai trong bụng