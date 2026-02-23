Bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới, ngày trở về người mẹ gục ngã trước câu nói ngây ngô của đứa trẻ

Tâm sự 23/02/2026 21:06

Kiên khi yêu tôi là người đàn ông biết bảo vệ, yêu chiều bạn gái. Nhưng khi đứng trước mẹ mình, Kiên chẳng nói được một lời đỡ cho vợ. Anh còn bảo tôi tập làm quen với mẹ, anh không thể làm gì khác.

Ngày lầm lỡ mang thai, tôi bỏ ngang cuộc đời đang rộng mở. Dừng học giữa chừng, tiền bạc không có xoay sở, tôi ngập trong tuyệt vọng. Vì một người đàn ông phản bội, trốn tránh trách nhiệm, tôi oán hận chính mình. Thậm chí có giây phút nào đó tôi không muốn sinh đứa trẻ trong bụng. Nhưng mẹ tôi nói bỏ con cái là cái tội tày trời. Tôi cũng không nỡ giết chết đứa trẻ chưa kịp chào đời, huống hồ tôi mới là người sai lầm.

Từ ngày sinh con ra, tôi cũng không thấy khá hơn. Tôi còn quá trẻ để làm mẹ đơn thân, tôi muốn ra đường, gặp gỡ, đi đây đi kia. Có một đứa con bên mình, tôi thấy vướng víu đủ điều. Cũng may mẹ tôi luôn ở bên, bà nhận hết trách nhiệm chăm cháu. So với ở với mẹ, con tôi ở với bà nhiều hơn. Nhưng con bé vẫn bám mẹ khi gặp, vẫn đòi khi mẹ vắng nhà. Tôi dù có thương con nhưng cũng không kiềm được tuổi trẻ còn đang nở rộ.

Sau khi tốt nghiệp, có công việc làm, tôi gặp và yêu Kiên. Anh lớn hơn 4 tuổi, chững chạc và trưởng thành. Gia đình Kiên khá truyền thống nên việc chúng tôi yêu nhau không được gia đình ủng hộ. Nhưng bên nhau 2 năm, Kiên cuối cùng cũng cầu hôn tôi. Ngất ngây trong tình yêu, tôi như quên cả việc mình còn một đứa con.

Để đến khi Kiên yêu cầu tôi để con cho mẹ nuôi, tôi đã đắn đo. Tôi vừa muốn sống cuộc hôn nhân với người đàn ông mình yêu, vừa không nỡ bỏ con đi lấy chồng. Mẹ tôi thấy thế lại bảo để bà nuôi cháu, tôi rảnh thì ghé thăm con cũng không sao. Cuối cùng, một lần nữa tin vào tình yêu, tôi bằng lòng lấy Kiên, cũng có nghĩa là bỏ lại con để mẹ nuôi.

Con gái tôi khi đó đã 6 tuổi, lễ phép và hiểu chuyện. Con bé cũng biết mẹ đi lấy chồng nhưng không giận tôi, chỉ hỏi liệu tôi có về kịp sinh nhật con 1 tháng sau không? Tôi đương  nhiên sẽ về, đó là việc chẳng khó khăn gì với tôi.

Bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới, ngày trở về người mẹ gục ngã trước câu nói ngây ngô của đứa trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về nhà chồng, giấc mơ hạnh phúc của tôi từng chút tan tành. Mẹ của Kiên không hề thích tôi, luôn bắt bẻ từng việc tôi làm. Thậm chí bà còn làm khó tôi trong từng bữa ăn. Biết tôi không thể ăn hành, mẹ Kiên làm món nào cũng cho hành vào. Thấy tôi gạt hành ra bà lại bảo tôi tính tiểu thư, không biết phép tắc. Biết tôi dị dứng với hải sản, có hôm bà mua đầy bàn ăn hải sản. Tôi không ăn được gì, đành ăn cơm trắng, bà lại nói tôi xem thường đồ ăn bà mua.

Kiên khi yêu tôi là người đàn ông biết bảo vệ, yêu chiều bạn gái. Nhưng khi đứng trước mẹ mình, Kiên chẳng nói được một lời đỡ cho vợ. Anh còn bảo tôi tập làm quen với mẹ, anh không thể làm gì khác.

Hôm trước khi sinh nhật con, tôi đã định sáng hôm đó ghé thăm con. Mẹ chồng tôi biết thế nên nhất định muốn vợ chồng tôi ăn cơm chiều rồi muốn đi đâu thì đi. Bữa cơm đó, tôi cũng chẳng ăn được gì. Mẹ Kiên lại đùng đùng nổi giận, nói tôi không tôn trọng bà. Tối hôm đó, tôi và chồng cãi nhau, tôi cũng không thể ghé thăm con ngày sinh nhật.

Ngày hôm sau tôi để bụng đói về thẳng nhà, cũng chẳng nói với chồng lời nào. Con gái tôi thấy mẹ thì vội chạy ra sau nhà, ôm một hộp bánh kem đưa tôi:

“Sinh nhật con qua rồi, nhưng con có để bánh phần mẹ. Mẹ thích ăn bánh socola nè, mẹ ăn với con nhé!”.

Tôi ôm con, nước mắt cứ vậy mà rơi miết. Tôi vừa thương con vừa thấy xấu hổ với con.

Trên bàn ăn vẫn còn những món tôi thích mà mẹ đã nấu từ hôm qua. Ăn bữa cơm mẹ nấu, có con ngồi cạnh mà tôi mới thấy mình thật sự được sống. Tháng ngày làm dâu ít ỏi kia khiến tôi như thấy mình ở địa ngục. Giờ tôi như kẻ tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền.

Tôi cứ ích kỷ sống cho mình, lại để tổn thương cho những người yêu thương mình nhất. Tôi bỏ con đi tìm hạnh phúc riêng, cuối cùng lại chạy về với con mà rơi nước mắt. Người ta nói chẳng sai, với đàn bà, con đường đúng đắn và đẹp nhất là đi về hướng có con. Con đường tôi đang đi chỉ toàn nước mắt và tủi thân. Tôi liệu có thể quay lại hay không? 

Từng rũ bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, tuổi 50 tôi nhận bản án đắt giá nhất chỉ qua một lời của con gái

Từng rũ bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, tuổi 50 tôi nhận bản án đắt giá nhất chỉ qua một lời của con gái

Tôi làm sao chịu nổi cảnh không được gặp con trai mới sinh. Vậy là tôi chỉ còn cách ly hôn với vợ. Dù sao có đứa con trai mới là mong muốn lớn nhất của tôi. Tôi quyết định để lại hết nhà cửa, tài sản chung cho vợ và hai con gái. Coi như đó là khoản phí nuôi dưỡng cho hai con gái sau này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đang ở cữ, vợ "rụng rời" phát hiện chồng lén lút làm hành động lạ với cô giúp việc trẻ lúc nửa đêm

Đang ở cữ, vợ "rụng rời" phát hiện chồng lén lút làm hành động lạ với cô giúp việc trẻ lúc nửa đêm

Tâm sự 59 phút trước
Sau đêm ân ái, chồng vứt xấp tiền rồi đưa ra yêu cầu khiến lòng tự trọng của tôi vụn vỡ

Sau đêm ân ái, chồng vứt xấp tiền rồi đưa ra yêu cầu khiến lòng tự trọng của tôi vụn vỡ

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Sau 2 năm ly thân, tôi lẻn vào phòng vợ cũ lúc nửa đêm để rồi vỡ òa trước bí mật sau cánh cửa không bao giờ chốt

Sau 2 năm ly thân, tôi lẻn vào phòng vợ cũ lúc nửa đêm để rồi vỡ òa trước bí mật sau cánh cửa không bao giờ chốt

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Sau đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Về nhà không báo trước, chồng đứng hình thấy vợ nằm bất động trên sofa còn bố chồng thì đang hì hục làm việc này

Về nhà không báo trước, chồng đứng hình thấy vợ nằm bất động trên sofa còn bố chồng thì đang hì hục làm việc này

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy cà tàng ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi biết danh tính thật của "gã nghèo" năm ấy.

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy cà tàng ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi biết danh tính thật của "gã nghèo" năm ấy.

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Dùng tiền tỷ để chuộc lỗi với đứa cháu từng bắt bỏ, mẹ chồng hụt nhận cái kết "đắng" từ câu nói của tôi

Dùng tiền tỷ để chuộc lỗi với đứa cháu từng bắt bỏ, mẹ chồng hụt nhận cái kết "đắng" từ câu nói của tôi

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Ép con dâu nộp hết vàng cưới cho bằng được, mẹ chồng "tái mặt" mang trả lại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi

Ép con dâu nộp hết vàng cưới cho bằng được, mẹ chồng "tái mặt" mang trả lại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang ở cữ, vợ "rụng rời" phát hiện chồng lén lút làm hành động lạ với cô giúp việc trẻ lúc nửa đêm

Đang ở cữ, vợ "rụng rời" phát hiện chồng lén lút làm hành động lạ với cô giúp việc trẻ lúc nửa đêm

Về nhà không báo trước, chồng đứng hình thấy vợ nằm bất động trên sofa còn bố chồng thì đang hì hục làm việc này

Về nhà không báo trước, chồng đứng hình thấy vợ nằm bất động trên sofa còn bố chồng thì đang hì hục làm việc này

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy cà tàng ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi biết danh tính thật của "gã nghèo" năm ấy.

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy cà tàng ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi biết danh tính thật của "gã nghèo" năm ấy.

Dùng tiền tỷ để chuộc lỗi với đứa cháu từng bắt bỏ, mẹ chồng hụt nhận cái kết "đắng" từ câu nói của tôi

Dùng tiền tỷ để chuộc lỗi với đứa cháu từng bắt bỏ, mẹ chồng hụt nhận cái kết "đắng" từ câu nói của tôi

Ép con dâu nộp hết vàng cưới cho bằng được, mẹ chồng "tái mặt" mang trả lại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi

Ép con dâu nộp hết vàng cưới cho bằng được, mẹ chồng "tái mặt" mang trả lại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi lao đến địa chỉ định vị để rồi bật khóc trước sự thật nơi nghĩa địa hoang vắng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi lao đến địa chỉ định vị để rồi bật khóc trước sự thật nơi nghĩa địa hoang vắng