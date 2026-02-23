Chồng đi xuất khẩu lao động rồi 'biến mất' 3 năm, ngày trở về anh mang theo một thứ khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 23/02/2026 20:49

Nhưng đến đầu năm nay thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cha mẹ chồng tôi vì nhớ con mà như già đi mấy tuổi. Có người trong họ hàng còn nói hay là làm tạm một cái đám cho anh, biết đâu ở phương xa anh lại về báo mộng. Tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ, như hy vọng, hạnh phúc cũng chết mòn.

Tôi và chồng quen nhau vì từng làm chung một công xưởng. Tôi chọn anh làm chồng vì tính anh thật thà, lại đáng tin cậy. Đến khi lấy anh rồi tôi cũng chưa từng hối hận, cuộc sống vợ chồng thiếu thốn nhưng vẫn hạnh phúc.

Vợ chồng lấy nhau được 5 năm thì chồng tôi xuất khẩu lao động sang Nhật. Ở vùng quê chúng tôi, chỉ có bằng 12 thì đồng lương ít ỏi lắm. Vậy là chồng tôi quyết tâm tha phương cầu thực, nói tôi đợi anh về có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với cảnh nghèo này tôi cũng sợ con lớn lên thua kém người ta, đành để chồng đi xa kiếm tiền. Ngày chồng qua Nhật còn ôm tôi chặt, nói là cố gắng đợi anh về. Tôi đương nhiên sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, một lòng chờ anh.

Chồng tôi đi được 2 năm, vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ con tôi. Anh tuy có gầy đi nhưng tinh thần lạc quan lắm. Anh nói đợi anh thêm một thời gian nữa, khi về cuộc sống của gia đình tôi sẽ hoàn toàn khác. Tôi cũng hồ hởi theo anh, từ ngày sống xa chồng tôi chỉ mong anh về sớm, có vợ có chồng bên nhau thì nghèo hay giàu cũng được.

Đến 1 năm gần đây thì chồng tôi bỗng bặt vô âm tín. Tôi không thể liên lạc được với anh, hầu như hỏi thăm thế nào cũng không biết được anh đang làm gì, ở đâu. Tôi ban đầu cứ tự trấn an mình rằng chồng sẽ không sao, có thể anh làm mất điện thoại, hay bận việc gì đó mà chưa liên lạc được với vợ con.

Chồng đi xuất khẩu lao động rồi 'biến mất' 3 năm, ngày trở về anh mang theo một thứ khiến tôi khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến đầu năm nay thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cha mẹ chồng tôi vì nhớ con mà như già đi mấy tuổi. Có người trong họ hàng còn nói hay là làm tạm một cái đám cho anh, biết đâu ở phương xa anh lại về báo mộng. Tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ, như hy vọng, hạnh phúc cũng chết mòn.

Đến lúc tôi cứ nghĩ rằng chồng đã mất thì anh lại xuất hiện. Trong chuyến bay được nhà nước hỗ trợ từ Nhật trở về trong đại dịch Covid, chồng tôi sau thời gian cách ly thì trở về. Anh lặng lẽ về nhà chẳng để ai biết. Thấy bóng dáng chồng trước cửa, tôi chưa kịp mừng đã chết sững. Trên tay anh bồng một đứa trẻ khoảng 2 tuổi, có khuôn mặt từa tựa con trai của tôi.

Chồng tôi đặt đứa trẻ xuống đất rồi quỳ gối trước mặt tôi. Anh luôn miệng nói xin lỗi. Tôi nghe tới mức đầu óc chẳng rõ ràng, còn trước mắt thì mờ đi. Hóa ra, một năm nay không liên lạc với tôi là vì anh định sẽ lấy một người phụ nữ khác. Cô ấy là người cùng anh đi xuất khẩu lao động. Nhưng không may, cô ấy bị nhiễm bệnh, không thể qua khỏi để về nước. Anh không còn cách nào khác, ôm con trai mới 2 tuổi về nước, mong là có thể tránh dịch, cũng là muốn về cầu xin tôi tha thứ.

Tôi nghe người chồng ngoại tình trước mặt hối lỗi, thú tội mà cõi lòng tan nát. Tôi đợi người chồng xuất khẩu lao động suốt 4 năm dài, trong đó là 1 năm như kẻ thất thần vì nghĩ rằng chồng mất tích hay đã không còn. Vậy mà ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình. Nếu không vì dịch bệnh hoành hành, có phải anh sẽ mãi không về, hạnh phúc với gia đình mới?

Nhìn đứa trẻ ngơ ngác chẳng biết gì đã mất mẹ cùng gương mặt đầy nước mắt của người chồng ngoại tình trước mặt, tôi rốt cuộc phải làm sao đây?

Câu nói 10 chữ của mẹ bạn trai khiến cuộc tình 5 năm của chúng tôi sụp đổ trong nháy mắt

Câu nói 10 chữ của mẹ bạn trai khiến cuộc tình 5 năm của chúng tôi sụp đổ trong nháy mắt

Tôi đã rất ấm ức và tổn thương vì những lời của mẹ Huy. Vì dù sao tôi vẫn có tình cảm quý mến với bà ấy, còn xem bà ấy là người mẹ chồng tương lai đáng quý. Nhưng tôi không hề nói gì với Huy, vì tôi không muốn anh khó xử, sao thì đó cũng là mẹ của anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đang ở cữ, vợ "rụng rời" phát hiện chồng lén lút làm hành động lạ với cô giúp việc trẻ lúc nửa đêm

Đang ở cữ, vợ "rụng rời" phát hiện chồng lén lút làm hành động lạ với cô giúp việc trẻ lúc nửa đêm

Tâm sự 59 phút trước
Sau đêm ân ái, chồng vứt xấp tiền rồi đưa ra yêu cầu khiến lòng tự trọng của tôi vụn vỡ

Sau đêm ân ái, chồng vứt xấp tiền rồi đưa ra yêu cầu khiến lòng tự trọng của tôi vụn vỡ

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Sau 2 năm ly thân, tôi lẻn vào phòng vợ cũ lúc nửa đêm để rồi vỡ òa trước bí mật sau cánh cửa không bao giờ chốt

Sau 2 năm ly thân, tôi lẻn vào phòng vợ cũ lúc nửa đêm để rồi vỡ òa trước bí mật sau cánh cửa không bao giờ chốt

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Sau đêm nay, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Về nhà không báo trước, chồng đứng hình thấy vợ nằm bất động trên sofa còn bố chồng thì đang hì hục làm việc này

Về nhà không báo trước, chồng đứng hình thấy vợ nằm bất động trên sofa còn bố chồng thì đang hì hục làm việc này

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy cà tàng ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi biết danh tính thật của "gã nghèo" năm ấy.

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy cà tàng ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi biết danh tính thật của "gã nghèo" năm ấy.

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Dùng tiền tỷ để chuộc lỗi với đứa cháu từng bắt bỏ, mẹ chồng hụt nhận cái kết "đắng" từ câu nói của tôi

Dùng tiền tỷ để chuộc lỗi với đứa cháu từng bắt bỏ, mẹ chồng hụt nhận cái kết "đắng" từ câu nói của tôi

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Ép con dâu nộp hết vàng cưới cho bằng được, mẹ chồng "tái mặt" mang trả lại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi

Ép con dâu nộp hết vàng cưới cho bằng được, mẹ chồng "tái mặt" mang trả lại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Sau ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang ở cữ, vợ "rụng rời" phát hiện chồng lén lút làm hành động lạ với cô giúp việc trẻ lúc nửa đêm

Đang ở cữ, vợ "rụng rời" phát hiện chồng lén lút làm hành động lạ với cô giúp việc trẻ lúc nửa đêm

Về nhà không báo trước, chồng đứng hình thấy vợ nằm bất động trên sofa còn bố chồng thì đang hì hục làm việc này

Về nhà không báo trước, chồng đứng hình thấy vợ nằm bất động trên sofa còn bố chồng thì đang hì hục làm việc này

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy cà tàng ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi biết danh tính thật của "gã nghèo" năm ấy.

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy cà tàng ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi biết danh tính thật của "gã nghèo" năm ấy.

Dùng tiền tỷ để chuộc lỗi với đứa cháu từng bắt bỏ, mẹ chồng hụt nhận cái kết "đắng" từ câu nói của tôi

Dùng tiền tỷ để chuộc lỗi với đứa cháu từng bắt bỏ, mẹ chồng hụt nhận cái kết "đắng" từ câu nói của tôi

Ép con dâu nộp hết vàng cưới cho bằng được, mẹ chồng "tái mặt" mang trả lại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi

Ép con dâu nộp hết vàng cưới cho bằng được, mẹ chồng "tái mặt" mang trả lại chỉ sau vài ngày ngắn ngủi

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi lao đến địa chỉ định vị để rồi bật khóc trước sự thật nơi nghĩa địa hoang vắng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi lao đến địa chỉ định vị để rồi bật khóc trước sự thật nơi nghĩa địa hoang vắng