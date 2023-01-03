Sau đêm tân hôn, vừa bước ra cửa liền bị bố chồng lôi tuột vào phòng khóa kín cửa, tôi chết sững khi ông mở miệng đòi tôi đưa cho 'cái ấy'

Tâm sự 03/01/2023 16:42

Về phòng nằm mà Miên phát hoảng chuyện bố chồng đòi cô đưa cho “cái ấy”. Cô không thể hiểu nổi đường đường là bố chồng mà ông lại làm chuyện tày trời đó. Sau này cô biết ăn nói với chồng ra sao đây? Một bên là bố chồng, một bên là chồng cô thấy khó xử vô cùng.

Quyết định lấy chồng sau gần năm yêu nhau, Miên khóc hết nước mắt trước ngày lên xe hoa về nhà chồng. Một đứa con gái luôn được cưng chiều và nhận được sự che chở của mẹ như Miên không dễ gì xa gia đình. Vậy mà hôm nay cô lại quyết định lấy chồng xa, có khi năm mới về nhà được 1, 2 lần.

Nằm ôm mẹ mà cả 2 mẹ con chẳng ai bảo nhau cùng khóc rưng rức. Sáng hôm sau khi Thuận đến đón dâu nhìn thấy đôi mắt thâm cuồng của Miên anh biết chuyện gì đã xảy ra. Nắm tay vợ thật chặt, anh an ủi Miên khiến cô càng tủi hơn. Cả quãng đường dài ngồi xe về nhà chồng Miên nhớ bố mẹ vô cùng, nước mắt cô lại rơi khiến Thuận thương vợ vô cùng.

Đêm tân hôn, Thuận không dám làm gì vợ. Anh chỉ nhẹ nhàng âu yếm cô rồi lại quay sang an ủi vợ. Anh biết vì yêu anh mà vợ đã chấp nhận lấy chồng xa, không thường xuyên được về thăm gia đình nữa. Sự hi sinh của vợ anh nhất định sẽ đền bù cho cô bằng hạnh phúc. Và nếu có điều kiện anh sẽ đưa vợ về thăm bố mẹ nhiều hơn. Chỉ có làm như vậy vợ anh mới vui và hạnh phúc.

 

Sau đêm tân hôn, vừa bước ra cửa liền bị bố chồng lôi tuột vào phòng khóa kín cửa, tôi chết sững khi ông mở miệng đòi tôi đưa cho 'cái ấy' - Ảnh 1
Đêm tân hôn, Thuận không dám làm gì vợ. Anh chỉ nhẹ nhàng âu yếm cô rồi lại quay sang an ủi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Thuận xuống bếp nấu cháo gà rồi bưng lên cho vợ. Mẹ nhìn thấy vậy đã lườm nguýt anh bảo ” Sao mày dại thế con. Chưa gì đã để nó bắt nạt thế rồi. Chả ra dáng đàn ông tẹo nào”. Thuận chỉ cười rồi lên với vợ ngay.

Để cháo đấy, dặn dò vợ vài câu anh vội lấy cặp đi làm. Do công việc khá nhiều nên ngày nghỉ cưới rất hạn hẹp, anh phải đi làm luôn. Nhìn chồng chu đáo và thương vợ như vậy Miên cũng ấm lòng.

Sáng hôm đấy vừa bước ra cửa ngáp ngắn ngáp dài, thì bố chồng đã lôi tuột cô vào phòng đóng kín cửa khiến Miên sợ hãi vô cùng. Nghĩ có điều chẳng lành xảy ra, cô vội vơ lấy điện thoại ở bàn gọi cho chồng về cứu. Chưa kịp làm gì thì tay run quá Miên đã đ.ánh rơi nó xuống đất và bị bố chồng thu mất. Miên vã mồ hôi hột, luống cuống xin bố chồng tha cho mình.

- Bố…con là con dâu bố, bố không thể làm chuyện này được. Xin bố hãy dừng lại.          - Con nghĩ gì vậy con dâu yêu quý. Bố chồng nào lỡ ăn nằm với con dâu. Bố kéo con vào đây là có chuyện muốn nói. Nhưng con phải đồng ý và hứa không kể chuyện này với ai, kể cả chồng con. Nếu không bố sẽ làm con nhục nhã, ê chề. Con hiểu chứ?   

- Dạ… dạ. Con hiểu, bố muốn con làm gì đây ạ? – Miên sợ hãi, lắp bắp từng câu một.

- Phong bì tiền cưới hôm qua của vợ chồng con đâu, đưa ngay cho bố?

- Bố…sao bố lại đòi tiền mừng của chúng con vậy? Anh Thuận giữ hết rồi bố ạ.

- Cô đừng có lừa tôi. Tôi biết thừa là cô đang giữ nó mà. Nếu cô không đi lấy tôi cho cô biết tay. Nhanh.

- Dạ…

Miên vội vã rời khỏi căn phòng đó về phòng mình tay run run mở tủ lấy tệp phong bì chưa bóc mang cho bố chồng. Thấy con dâu đưa cho cả nắm phong bì dày cộp như thế ông vui lắm. Cầm tiền trong tay bố chồng vội đuổi Miên và không quên căn dặn cấm tiết lộ chuyện này cho ai.

Về phòng nằm mà Miên phát hoảng chuyện bố chồng đòi cô đưa cho “cái ấy”. Cô không thể hiểu nổi đường đường là bố chồng mà ông lại làm chuyện tày trời đó. Sau này cô biết ăn nói với chồng ra sao đây? Một bên là bố chồng, một bên là chồng cô thấy khó xử vô cùng.

Sau đêm tân hôn, vừa bước ra cửa liền bị bố chồng lôi tuột vào phòng khóa kín cửa, tôi chết sững khi ông mở miệng đòi tôi đưa cho 'cái ấy' - Ảnh 2
Sáng hôm đấy vừa bước ra cửa ngáp ngắn ngáp dài, thì bố chồng đã lôi tuột cô vào phòng đóng kín cửa khiến Miên sợ hãi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Thuận chẳng màng đến chuyện tiền nong, nên anh cũng không hỏi xem vợ bóc phong bì tổng cộng là bao nhiêu. Nhiều lần muốn mở lời với chồng, Miên lại nhớ tới lời đe dọa của bố chồng nên thôi.

Mấy hôm sau, cô mới hay tin bố chồng cô đi đ.ánh bạc thua hết gần trăm triệu. Miên ngã ngửa ra và hiểu lý do vì sao ông lấy tiền của mình và cấm không cho ai biết. Thì ra bố chồng cô là người nghiện cờ bạc, cứ có đồng nào ông nướng vào cờ bạc hết đồng ấy. May là kinh tế do mẹ chồng lo liệu và giữ tiền, chứ không vào tay bố chồng thì chả biết chuyện gì xảy ra.

Cả nhà đều hoài nghi về số tiền mà bố chồng thua bạc. Ai cũng tra hỏi ông tiền đâu ra mà đ.ánh nhiều thế nhưng ông nhất định không chịu nói. Chỉ có Miên hiểu ngọn ngành ra làm sao. Thi thoảng bố chồng lại liếc mắt lườm Miên và xin tiền cô để đi chơi bời. Cứ tiếp tục giấu diếm và làm theo đề nghị của bố chồng thì cô cũng hết sạch tiền mất. Mà nói ra lại mất hòa khí gia đình và nhỡ may ông làm gì cô thì sao? Giờ Miên phải làm sao đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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