Sau chuyến công tác trở về, người chồng bỗng phát hiện một vật kỳ lạ trong tủ quần áo của vợ liền lập tức ly hôn

Tâm sự 08/01/2023 20:47

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao một cô gái ngoan hiền, vốn ghét sự giả dối như vợ tôi lại lén lút chồng làm chuyện kinh tởm đến vậy.

Tôi là nhân viên kinh doanh nên đi công tác là chuyện cơm bữa. Có đợt tôi đi nửa tháng, có đợt dăm bảy ngày. Nhưng thường thì tôi chỉ đi vài ngày là về.

Vợ tôi lúc mới cưới cũng hay phàn nàn nhưng vì tương lai hai đứa, cô ấy dần chấp nhận và không còn kêu buồn khi tôi vắng nhà nữa. Thậm chí, nhiều hôm cô ấy còn động viên tôi cố gắng vì gia đình. 

Tôi cũng định cố hết năm nay để có chút vốn. Sau đó, hai vợ chồng sẽ mở một quán cà phê và cùng quản lý ở đó. Thế nhưng, khi kế hoạch sắp hoàn thành thì tôi lại phát hiện chuyện động trời. 

Cách đây 10 ngày, tôi có chuyến công tác lên miền núi. Lịch trình của tôi kéo dài trong 5 ngày. Tuy nhiên, công việc được giải quyết nhanh ngoài sức mong đợi nên tôi về nhà trước dự kiến. 

Sau chuyến công tác trở về, người chồng bỗng phát hiện một vật kỳ lạ trong tủ quần áo của vợ liền lập tức ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc tôi có mặt ở nhà là 1h chiều. Vợ đang ngủ trong phòng nên tôi nhẹ nhàng cất đồ rồi ra bàn trà ngoài ban công hút thuốc. 

Bất ngờ tôi nhìn thấy trên gạt tàn có rất nhiều đầu thuốc lá. Loại thuốc này đắt tiền chứ không giống loại tôi vẫn hút hàng ngày. Số lượng đầu thuốc nhiều đến mức, tôi chắc chắn người này đã ở nhà tôi ít nhất 2 ngày. 

Khi tôi hỏi thì vợ nói, em trai cô ấy mới đến chơi và ngồi đó hút thuốc. Cậu em này mới vào đại học. Trước đó vài tháng, tôi không thấy cậu ấy hút nên rất bất ngờ trước sự thay đổi của em. Tuy vậy, tôi cũng không dám can thiệp nhiều chuyện nhà vợ nên lẳng lặng thu dọn tàn thuốc trên bàn. 

Chiều tối, vì không tìm thấy chiếc áo phông mới mua của mình nên tôi mở tủ của vợ để xem cô ấy có cất nhầm không. Thật không ngờ, tôi phát hiện trong tủ của vợ có một bộ quần áo ngủ cũ của đàn ông. 

Size quần áo này lớn, chắc chắn không phải của tôi, càng không phải của em vợ. Tôi mang đến trước mặt cô ấy, yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng. Mặt vợ tôi bỗng tái nhợt đi, môi rung lên vì sợ hãi. 

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã bị "cắm sừng". Không kìm được cảm xúc, tôi cầm chiếc đèn ngủ đập vỡ nát. Vợ quỳ sụp xuống chân bảo tôi đừng kích động, nghe cô ấy giải thích. 

Tôi lớn tiếng bắt vợ nói sự thật. Nếu không tôi sẽ khiến cô ấy phải hối hận suốt cuộc đời. 

Hóa ra, trong lúc tôi đi công tác, cô ấy đã ngoại tình với cậu huấn luyện viên ở phòng gym và đưa cậu ta về nhà tôi... 

Sau đó, dù cô ấy hứa sẽ không gặp lại gã trai kia và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như thế này nữa nhưng tôi vẫn không chấp nhận. Hiện, tôi đã làm thủ tục ly hôn vì không thể tha thứ cho cô ấy. 

Dù sao chúng tôi cũng chưa có con nên chuyện ly hôn cũng dễ quyết định hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao một cô gái ngoan hiền, vốn ghét sự giả dối như cô ấy lại có thể ngoại tình trong lúc tôi đang vất vả vì gia đình. 

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Khi tôi nhìn thấy một gương mặt vừa lạ, vừa quen, tôi gần như đã ngẩn ngơ. Đó là một người đàn ông có gương mặt rất giống với người chồng quá cố của tôi. Nụ cười của anh ấy luôn in đậm trong trái tim tôi.

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