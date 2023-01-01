Rầu rĩ vì chồng bất lực nhưng đêm nào chăn đệm cũng ‘ướt đẫm’ vì cơn mơ, càng hỏi, tôi càng nhận về câu trả lời phát điên

Hàng ngày nhìn anh như thế mà tôi không cam tâm, mọi chuyện càng khiến tôi đau đớn vì chịu đựng.

Vợ chồng tôi mới cưới được gần 1 năm. Tôi 25, anh hơn tôi 7 tuổi. Trước đó hai đứa quen nhau 6 tháng, nhưng vì làm việc xa, công việc lại bận nên cũng ít gặp nhau. Mãi sau này khi tôi xin chuyển công tác về gần với anh thì chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.

Chồng tôi là người hiền lành, có trách nhiệm, anh chịu khó, sống đúng mực, không nhậu nhẹt, bài bạc. Đối với bên nhà ngoại cũng hết lòng hết dạ, cũng cực kỳ tâm lý với tôi.

Duy chỉ có vấn đề phòng the của hai vợ chồng là không ổn. Chồng tôi khá "yếu", vợ chồng trẻ mới cưới nhưng chuyện đó cực kỳ bập bõm. Chồng thường xuyên rơi vào tình trạng "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền", tôi không phải là người có nhu cầu quá mạnh mẽ, nhưng nếu tôi không đòi hỏi thì anh cũng thôi luôn.

Có những đêm tôi nằm thao thức mà chồng thì ngủ say sưa. Vật vã mãi tôi không thể ngủ được, tình cảm vợ chồng không được vun vén, không được thăng hoa mà ngày càng nhạt nhẽo.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là chồng "yếu" khi gần vợ, nhưng đêm tự ngủ thì anh thường xuyên bị mơ mẩn rồi "tự ra". Có hôm ngủ thấy đêm ướt lạnh, tôi biết ngay vấn đề. Anh tỉnh dậy, bối rối nói "anh không biết tại sao".

Bây giờ chồng không thể gần gũi tôi, tôi cũng không còn hứng thú với chồng trong chuyện đó nữa. Chuyện con cái tôi cũng không dám nghĩ đến. Tôi đối với chồng chỉ còn tình nghĩa. Tôi thương anh nhưng không lẽ cuộc đời từ giờ về sau cứ mãi như thế này. Tôi khao khát hạnh phúc trọn vẹn có quá xa xôi không?

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