Quyết định ký đơn ly hôn dù chồng bạc nhược van xin, nài nỉ, tôi chỉ yêu cầu một điều khiến anh ta ân hận cả đời

Tâm sự 02/05/2023 02:23

Quả thật rằng, thời gian anh ta ngoại tình, tôi đã nín nhịn để chờ đến 'thời cơ chín muồi' hôm nay.

Tôi vừa ký đơn ly hôn xong mọi người ạ. Cảm giác bây giờ là nhẹ nhõm vô cùng. Những người phụ nữ khác sau khi chia tay thường sẽ đau khổ vì tình. Còn tôi thì chẳng có gì để tiếc thương nữa. Có chăng cũng chỉ là thương cho hai đứa con còn quá bé, chưa biết mình sẽ phải sống mà thiếu vắng tình thương bố mẹ.

Tôi từng là người phụ nữ hiền lành, thậm chí có phần nhu nhược. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một showroom ô tô. Còn tôi từ ngày sinh con xong thì ở nhà bán hàng online. Tiền bạc kiếm được không ít hơn chồng, thế nhưng vì ở nhà nên lúc nào cũng mang tiếng ăn bám.

Quyết định ký đơn ly hôn dù chồng bạc nhược van xin, nài nỉ, tôi chỉ yêu cầu một điều khiến anh ta ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi phát hiện chồng ngoại tình cách đây 1 năm. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ cam chịu. Nếu làm to ra, vợ chồng bỏ nhau thì con cái chịu thiệt. Chưa kể người ngoài sẽ đánh giá chúng tôi thế nào? Vì vậy, suốt thời gian ấy, tôi ngây ngô làm đủ mọi cách giữ chân chồng. Biết anh sẽ ra ngoài để gặp người tình, tôi vẫn cắn răng nín nhịn.

 

Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hôm ấy, khi tôi đang đưa con đi học về thì người tình của chồng đến. Cô ta xông vào đánh tôi, chỉ vì trước hôm đó con ốm, tôi nhất quyết không cho chồng đi gặp cô ta. Sau hôm ấy, tôi vừa thương con vừa thấy mình quá nhu nhược. Khi phụ nữ đã bị dồn đến chân tường thì có thể nghĩ ra mọi chuyện. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đã quyết định sẽ không để cả hai người ấy sống một cách vui vẻ.

Quyết định ký đơn ly hôn dù chồng bạc nhược van xin, nài nỉ, tôi chỉ yêu cầu một điều khiến anh ta ân hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ấy, tôi bắt đầu tiết kiệm tiền rồi mua một căn hộ, nhờ mẹ đẻ đứng tên. Số còn lại cũng đưa cho bà đứng tên sổ tiết kiệm. Sau đó, tôi lấy tiền của chồng đưa rồi nói đầu tư kinh doanh. Chồng tôi vốn chẳng bao giờ tính toán lãi lỗ, vì thế tôi báo thế nào, anh biết thế ấy.

Trong 3 tháng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện. Cho đến cuối tuần trước, tôi đóng vai nạn nhân, nói mình bị người tình của chồng khủng bố. Tôi muốn ly hôn. Tất nhiên là chồng tôi không chấp nhận chuyện này. Có điều tôi đã có mọi chứng cứ, khi tôi dọa sẽ kiện ra tòa. Thấy tôi quá quyết liệt, lại sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, chồng tôi đồng ý để vợ nuôi con và chấp nhận để lại nhà cho vợ.

Ngay giờ phút này, tôi cảm thẫy rất thanh thản. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng nhẫn nhịn chịu đựng, tôi đã có thể bắt chồng phải trả món nợ này rồi.

 

Vừa ghé thăm bạn thân thấy đôi dép quen thuộc trước cửa, tôi toan rượt theo bóng hình lấp ló phía sau nào ngờ nhận về câu trả lời sốc

Vừa ghé thăm bạn thân thấy đôi dép quen thuộc trước cửa, tôi toan rượt theo bóng hình lấp ló phía sau nào ngờ nhận về câu trả lời sốc

Khi tôi thấy có sự lạ ấy thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng chính chồng mình lại xác nhận với tôi điều không tin nổi.

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