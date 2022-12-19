'Qua đêm’ với tình cũ, tôi không ngờ mọi thứ thật nhẹ nhàng giúp tôi giải tỏa mọi khổ đau và cái kết nồng thắm còn hơn cả trúng số

Ngày đầu tiên gặp mặt, anh nói yêu tôi rất nhiều và sang ngày hẹn hò thứ hai, anh bất ngờ quỳ xuống cầu hôn tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được một người đàn ông của gia đình như vậy vì hấu hết thời đại này rất ít người trẻ thích lập gia đình.

Năm nay tôi sang tuổi 27 còn chồng 30. Chúng tôi cưới nhau được 4 năm nhưng trong suốt 4 năm đó trong đầu tôi luôn là suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân “địa ngục này”.

Anh luôn tìm cách chế giễu mỗi khi tôi nói chuyện, chê kiểu tóc tôi lỗi mốt và rồi nói tôi nên giảm cân vì quá béo mặc dù tôi chỉ có 50kg.

Tôi cứ nghĩ anh hoàn hảo cho đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, anh như biến thành một người hoàn toàn khác.

Từ lúc cưới nhau, chưa bao giờ anh nói một lời tốt đẹp với tôi, chưa bao giờ khen tôi lấy một câu mà thay vào đó toàn là những câu như “này đồ ngu kia” hay “con lợn béo”.

Anh ta dành cả đêm chỉ để lên mạng và những lúc đó tôi thường đi ngủ để yên nhà. Có một ngày, tôi vào lịch sử lên mạng của anh ta thì ngớ người ngay lập tức.

Các trang web và danh sách các câu lạc bộ tán tỉnh xuất hiện trước mắt tôi. Điều đó khiến tim tôi như ngừng đập và tôi không thể nào đối mặt với một người chồng suốt ngày chê bai mình rồi tìm thú vui bên ngoài như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc bị tôi phát hiện, anh chỉ nói một câu “Cô điên à?!” rồi bỏ đi.

Tôi thấy như mình là người bị lừa trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này và tìm đến một người bạn cũ để tâm sự. Anh là người yêu cũ của tôi nhưng sau khi chia tay trong hòa bình, chúng tôi vẫn là bạn của nhau.

Tin nhắn vừa được gửi đi thì 5 giây sau anh ấy đáp lại một cách nhiệt tình. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quá bar trong thành phố vì giờ đây tôi cần một thứ gì đó kích thích để quên đi nỗi đau đó.

Chúng tôi nói chuyện và uống rượu với nhau cả đêm.

Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, rất biết cảm thông, ngọt ngào và luôn dành cho tôi sự quan tâm mà tôi hằng mong ước.

Sau tối đó, chúng tôi gặp mặt thêm vài lần nữa và cuối cùng tôi vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của anh. Chúng tôi làm tình và tôi ngủ lại nhà anh một đêm. Thời gian bên anh thật tuyệt vời, thế mà trước đây tôi chưa từng nhận ra điều đó.

Hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì tôi phát hiện mình có thai. Vợ chồng tôi từ rất lâu rồi không chung chăn gối và lần cuối cùng của tôi là ở với anh…

Tôi cảm thấy dường như mình đang yêu lại nhưng không biết nói như nào. Cảm giác tội lỗi xen lẫn bối rối khiến đầu tôi như nổ tung.

Tôi rơi vào cuộc tình tay ba với một bên là người chồng phũ phàng lạnh nhạt còn một bên là người tình nóng bỏng và thấu hiểu.