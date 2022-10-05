Phát hiện vết lạ trên ga giường, tưởng là sản phẩm của chồng và osin, nào ngờ là sự thật đau lòng đến không thở nổi

Anh biết được một mực cấm cản rồi nói anh sẽ cố gắng làm việc để nuôi con. Chị không cần phải lo lắng chỉ cần đẻ cho anh một đứa con kháu khỉnh mà thôi. Cũng vì lời nói của anh, chị yên tâm và cũng bớt sầu lo. Từ ngày đứa con đầu lòng chào đời, anh làm ngày làm đêm để cố gắng kiếm tiền lo cho con được chu toàn.

Chị và anh yêu nhau được 2 năm rồi quyết định kết hôn. Ngày đó do hoàn cảnh gia đình hai bên khó khăn nên chỉ tổ chức lễ cưới nhỏ. Vậy là chị về làm vợ anh, tuy nghèo nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Đến 5 tháng sau, họ có tin vui, nhưng chị lại e ngại kinh tế không đủ nên có ý muốn phá thai.

Thấy chồng ngày càng gầy gò, hốc hác, chị xót xa nên con mới 2 tháng, chị đã đi làm lại. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng gia đình chị lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, ấm áp và vô cùng hạnh phúc.

Ông trời không phụ lòng người, cuộc sống cực khổ của vợ chồng chị cũng nhanh chóng qua đi. Khi con được 4 tuổi, công việc của anh cũng có chút khởi sắc, vì tính cần cù chịu khó, anh giờ đây đã được bổ nhiệm lên làm trưởng nhóm. Thu nhập của gia đình cũng dần ổn định, anh có thể mua xe cho chị và lo cho con học ở một trường tiểu học danh tiếng. Thương vợ làm việc cực nhọc, lại quán xuyến việc nhà, nên anh quyết định thuê luôn người giúp việc.

Osin là do chị đích thân chọn, vì nghe nhiều chuyện chồng ngoại tình với osin nên chị cũng hơi e dè. Bạn bè chị giới thiệu cho một cô bé tầm 18 tuổi - Nga, bỏ học lên thành phố kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vừa thấy Nga, chị như thấy hình ảnh của mình ngày xưa, cũng chính vì vậy mà chị thương và giữ Nga ở lại làm việc.

Từ ngày có giúp việc, chị nhàn hạ hơn, và cũng có nhiều thời gian để chiều chồng hơn. Tình cảm của cả hai lại càng thêm mặn nồng. Tuy có osin nhưng chị vẫn muốn tự tay mình dọn dẹp phòng ngủ, không muốn người lạ đụng tay vào những đồ dùng riêng tư của vợ chồng chị.

Ấy vậy mà, lúc dọn dẹp, chị lại phát hiện ra một vết lạ trên ga giường, là máu. Chị điếng người, không lẽ anh lại đi làm những chuyện này với osin. Nước mắt chị rơi lã chã trên tấm ga nệm trắng muốt. Vậy là anh ngoại tình sao? Ngày xưa, cuộc sống nghèo khó, anh chỉ lo kiếm tiền. Còn giờ đây, khá giả hơn rồi anh lại giở thói trăng hoa sao?

Chị tức giận điện thoại kêu anh về nhà ngay lập tức. Anh cũng sốt ruột không biết có chuyện gì nên cũng tức tốc chạy về. Vừa vào đến nhà, anh thấy Nga ngồi khúm núm trên ghế, mặt mày lộ vẻ sợ hãi. Anh nhìn chị hỏi.

- Có chuyện gì vậy em? Sao lại kêu anh về gấp vậy?

Chị ném chiếc ga giường vào mặt anh rồi quát.

Ảnh minh họa: Internet

- Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Ăn vụng mà không biết chùi mép, còn để lại sản phẩm của anh và con bé này trên giường của tôi nữa.

Anh ngạc nhiên không biết chuyện gì, liền cầm chiếc ga giường xem rồi nói với giọng nhẹ nhàng.

- À vết này á hả? Anh bị trầy chân nên dính chút máu cũng là điều bình thường mà em. Anh với bé Nga làm gì xảy ra chuyện như em nghĩ.

Nga sợ sệt cũng gật gù theo anh. Chị không tin vẫn lớn tiếng.

- Đã làm rồi mà còn chối. Tôi không muốn sống chung với người chồng phản bội. Ly hôn đi, tôi sẽ nuôi con.

Vừa dứt lời, chị dắt con đi để lại tờ đơn ly hôn trên bàn. Anh ra sức năn nỉ nhưng vẫn không làm lung lay trái tim của chị. Sau khi chị rời đi, Nga hỏi anh.

- Anh không định nói sự thật cho chị biết hả ?

Anh lắc đầu rồi đi lên phòng.

Bẵng đi một thời gian, chị và con sống rất vui vẻ nhưng vẫn thấy trong lòng trống trải một điều gì đó. Chị trách anh vô tâm không liên lạc hỏi thăm con lấy một lời nào. Vừa dứt những dòng suy nghĩ, bỗng có chuông cửa. Chị vội ra mở, đó là Nga. Chị hơi hụt hẫng vì nghĩ sẽ là anh đến. Nga đưa cho chị cuốn nhật ký của anh rồi nói.

- Anh Tín bị ung thư phổi. Trong lúc làm việc nhà, em thấy anh ấy ho liên tục rồi còn có máu nên gặng hỏi. Ảnh nhờ em giữ bí mật này không nói cho chị biết. Vết máu trên ga giường không phải là em và ảnh làm chuyện bậy bạ đâu. Tiếc là chị không nghe ảnh giải thích, giờ anh mất rồi. Em nghĩ bí mật này nên nói với chị.

Chị chết đứng khi nghe được những lời nói của Nga. Giá như ngày đó, chị cho anh thời gian để giải thích thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này. Giá như chị biết quan tâm những thay đổi bất thường của anh thì giờ đây chị đã không phải hối hận đến suốt cả cuộc đời. Giá như… Giá như…