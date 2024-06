Sau khi lấy nhau, chúng tôi “tha cửa”, vậy mà 3 năm trôi qua tôi vẫn không thể có thai. Biết tôi buồn về chuyện này, chồng đã động viên tôi rất nhiều bảo con cái là lộc trời cho nên không phải vội. Mặc dù bố mẹ chồng không nói gì hết nhưng tôi vẫn thấy có lỗi, vì vậy lần này tôi cương quyết bảo chồng cùng mình đi khám.

Sau khi có kết quả, tôi sốc, lý do mà tôi không có thai được là do chồng vô sinh. Sau khi cầm kết quả trên tay, chồng tôi cũng ngã quỵ xuống vì không nghĩ rằng một người cao to, khỏe mạnh như mình lại không thể có con được.