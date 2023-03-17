Phát hiện chuyện chồng ngoại tình, tôi đau đớn tới mức chẳng còn muốn nói ra 2 từ ''ly hôn'' chỉ vì đã quá chán không tha thiết gì nữa

Tâm sự 17/03/2023 14:37

Tôi biết chồng ngoại tình nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Giữa chúng tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Hôm nay, một đứa em hàng xóm sang nhà chơi và nói với tôi rằng thật ngưỡng mộ vợ chồng chị. Vợ chồng hạnh phúc, nhà cửa yên ấm, chẳng bao giờ thấy cãi nhau cả. Tôi cười chua chát: “Không có cãi nhau thì chắc gì đã hạnh phúc. Cái im lặng của vợ chồng đôi khi còn đáng sợ và lạnh giá hơn cả những trận xích mích. Và từ lâu, căn nhà này đã không còn hơi ấm của cái gọi là tình thương yêu, sự quan tâm…”.

Tôi cưới chồng đã hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Vợ chồng chúng tôi có những thứ mà người khác mong muốn: Một căn nhà rộng, công việc ổn định, 2 đứa con học rất giỏi. Nhưng thiên hạ sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự lạnh giá, cô độc trong cuộc hôn nhân này. Chúng tôi vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng từ lâu đã hết tình yêu, những sự quan tâm nhỏ nhặt cũng không có. Công việc của ai người nấy làm, giường ai nấy ngủ. Cả sự gần gũi thể xác mấy năm nay cũng không hề có. Tôi biết chồng ngoại tình nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Giữa chúng tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi đã từng muốn ly hôn người chồng ngoại tình đó. Nhưng tôi không đành tâm nhìn 2 đứa con của mình đang tuổi ăn tuổi học bị ảnh hưởng. Rồi tương lai của con sẽ ra sao khi cha mẹ ly hôn? Vả chăng, ly hôn có nghĩa công sức, mồ hôi nước mắt của tôi bao năm nay đổ sông, đổ biển. Dù tình nghĩa đã cạn nhưng tôi vẫn quyết định ở lại trong cuộc hôn nhân này.

Phát hiện chuyện chồng ngoại tình, tôi đau đớn tới mức chẳng còn muốn nói ra 2 từ ''ly hôn'' chỉ vì đã quá chán không tha thiết gì nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ mấy năm nay, tôi là người đàn bà cô đơn, sống không cần chồng. Tôi có công việc, tự tạo ra thu nhập nên cũng chẳng đòi hỏi tiền lương của chồng. Hàng tháng anh đưa tôi một số tiền nhỏ để góp vào đóng học phí cho con. Còn mọi chi tiêu cá nhân, ăn uống tôi không muốn đòi hỏi. Điện hư, ống nước hỏng tôi tự sửa, sửa không được thì gọi thợ. Tôi đau ốm, bệnh tật, gặp chuyện gì đều không muốn tâm sự, nói cho chồng biết vì có nói cũng chẳng để làm gì. Tôi sống vô tâm, bất cần như thế. Chúng tôi không bao giờ tranh cãi, giữa chúng tôi có thỏa thuận ngầm rằng giữa hòa khí cho con cái bình yên lớn lên.

Phát hiện chuyện chồng ngoại tình, tôi đau đớn tới mức chẳng còn muốn nói ra 2 từ ''ly hôn'' chỉ vì đã quá chán không tha thiết gì nữa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người ngoài nhìn vào thì ngỡ gia đình tôi yên ấm. Bạn bè thân quen biết vợ chồng tôi sống với nhau như vậy thì tặc lưỡi: “Là phụ nữ, phải biết níu kéo người chồng quay về. Phải biết tạo dựng vun vén chứ sống như vậy khác nào người dưng…”. Có người trách tôi sao sống quá thờ ơ, lạnh lẽo với gia đình mình nhưng sẽ không ai có thể nhìn thấy được những tổn thương sâu cay mà chồng đã gây ra cho tôi. Những người đàn bà vô tâm, sống không cần chồng đều có nguyên do cả.

Vợ trốn chồng đi ‘tiếp khách’ với sếp, vừa mở cửa phòng mặt tôi tái lại, miệng khô khốc không nói nên lời khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc

Vợ trốn chồng đi ‘tiếp khách’ với sếp, vừa mở cửa phòng mặt tôi tái lại, miệng khô khốc không nói nên lời khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc

Thông thường những cô nàng đi theo sẽ là “mồi ngon” mà cánh đàn ông trao đổi với nhau để hợp tác được vui vẻ hơn. Không lẽ, vợ anh đến đây cũng là vì mục đích đó? Suy nghĩ này khiến anh lạnh run người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường