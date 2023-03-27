Phát hiện 3 cọng tóc dài trong phòng bạn trai, tôi âm thầm điều tra để rồi bí mật đen tối của anh ta

Tâm sự 27/03/2023 14:12

Mà sợi tóc này màu óng óng hạt dẻ, chắc chắn là của con gái rồi nhưng mình chưa biết là bạn, hay là em họ, chị họ, hay kiểu gì?

Vừa mới Tết lên được có mấy hôm, hôm qua qua phòng người yêu chơi, chơi 1 lúc thì thấy 1 sợi tóc dài ngay trên giường. Ban đầu không nghi ngờ gì cho đến khi đi vào WC, cũng 1 sợi tóc dài nữa rồi đi ra bếp, lại 1 sợi tóc dài… điều kì diệu nhất là trong khi đó tóc mình ngắn, tóc bạn trai mình lại càng không có. Mà sợi tóc này màu óng óng hạt dẻ, chắc chắn là của con gái rồi nhưng mình chưa biết là bạn, hay là em họ, chị họ, hay kiểu gì?

Nên ngắn gọn như này: - Thôi, Tết rồi em cũng không muốn nhiều lời, anh nói thật đi, anh đưa ai về đây? - Đâu, nào có đưa ai về đâu? - Anh còn nói dối nữa à? Hàng xóm của anh là gián điệp em cài vào khu này đấy, em không nói đùa, anh nói thật đi, không thì em sẽ không tha cho anh đâu, em biết ai cũng có lỗi sai, nhưng quan trọng có sửa đc không mới là vấn đề.

Phát hiện 3 cọng tóc dài trong phòng bạn trai, tôi âm thầm điều tra để rồi bí mật đen tối của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người yêu nhìn mình, im lặng 1 lúc xong: - Em biết thật rồi à? - Em không biết mà tự dưng lại đi hỏi anh à? - Ừ thôi, anh xin lỗi… - Xin lỗi gì, là ai, anh nói cho em nghe từ đầu đến đuôi em xem xét. - Thôi đc rồi, để anh nói.

Thật ra mình nói thẳng là 1 khi đã cắm sừng 1 lần, sẽ có lần 2, lần 3, cái câu mà “Ai cũng có lỗi sai quan trọng có sửa đc không mới là vấn đề ấy” chỉ để hắn nói ra sự thật thôi chứ mình quan điểm không chấp nhận 1 người đã cắm sừng mình.

Phát hiện 3 cọng tóc dài trong phòng bạn trai, tôi âm thầm điều tra để rồi bí mật đen tối của anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh lại còn kể là bé thực tập sinh tại công ty, được anh giúp, xong cũng đi chơi, đi ăn uống, còn bảo là hôn rồi cơ (mình bắt khai ra hết).

Tất nhiên, sau đó mình cho combo 3 cái bạt tai rồi nói lời chia tay. Mình nghĩ mình cũng có giá chứ, không yêu người này thì yêu người khác, sao phải yêu cái người đã cắm sừng mình. Nhưng thật sự nghĩ lại thấy mình cũng đỉnh, tự dưng mình thấy mấy sợi tóc rồi linh cảm chẳng lành, tổ tiên mách bảo các thứ mới đi hỏi dò ai ngờ ra thật… Mà chắc tổ tiên cũng mách bảo cho mình thấy mấy sợi tóc nếu không mình cứ tin tưởng, yêu đương rồi cuối cùng người thiệt, người đau lòng chỉ có mình thôi chứ còn ai vào đây nữa… thôi thì cũng gọi là may mắn đầu năm đi!

Quyết tâm theo đuổi lại vợ cũ, vừa đưa được nàng vào khách sạn để ân ái, tôi "sốc nặng" khi lớp xiêm y được trút bỏ

Quyết tâm theo đuổi lại vợ cũ, vừa đưa được nàng vào khách sạn để ân ái, tôi "sốc nặng" khi lớp xiêm y được trút bỏ

Sau khi vào khách sạn, vợ cũ đi tắm, tôi ngồi đợi bên ngoài. Một lúc sau, vợ cũ khoác chiếc áo choàng tắm bước ra. Nhưng khi chiếc áo tụt xuống, tôi cứng đờ chết lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 32 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 54 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 58 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường