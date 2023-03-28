Osin đang làm việc nhưng bất ngờ dọn ra khỏi nhà, tôi tá hỏa chạy đi tìm thì bất ngờ trông thấy số tiền lớn trong túi vải kèm lời thú nhận của chồng đến mức không tin nổi

Tâm sự 28/03/2023 11:05

Tôi vô cùng bất ngờ nên nói chuyện này cho chồng nghe, nhưng phản ứng của anh khiến tôi bất ngờ hơn nữa, không dám tin với câu trả lời.

Từ ngày thuê người giúp việc, tôi thấy bác rất thiệt tình, dành nhiều tình cảm cho gia đình tôi nên rất ưng ý. Nhưng chồng tôi lại không thấy vậy, anh luôn có ý định đổi người giúp việc. Thậm chí chồng tôi còn nhiều lần nổi giận vô lý với bác, dù anh không phải là kiểu người dễ mất kiểm soát như vậy. Bác Phượng bị la mắng oan nhưng không hề để bụng, thậm chí còn tìm cách để dỗ dành chồng tôi. Tôi thấy vậy thì càng thương bác giúp việc hơn, cũng không hiểu vì sao chồng mình lại như thế.

Bỗng một ngày, bác Phượng âm thầm rời khỏi nhà tôi không báo trước. Sáng hôm đó, tôi ngủ dậy không thấy bác giúp việc trong bếp. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của bác rằng bác đã về quê, sẽ không trở lại làm việc cho gia đình tôi nữa. Tôi hơi buồn và cũng khó hiểu vì sao bác vội vàng đi như vậy, chẳng báo trước cho chúng tôi một tiếng. Nếu biết trước, tôi sẽ gửi bác một ít tiền.

 

Osin đang làm việc nhưng bất ngờ dọn ra khỏi nhà, tôi tá hỏa chạy đi tìm thì bất ngờ trông thấy số tiền lớn trong túi vải kèm lời thú nhận của chồng đến mức không tin nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Osin đang làm việc nhưng bất ngờ dọn ra khỏi nhà, tôi tá hỏa chạy đi tìm thì bất ngờ trông thấy số tiền lớn trong túi vải kèm lời thú nhận của chồng đến mức không tin nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi vào phòng của bác để dọn dẹp thì bất ngờ thấy dưới gối của bác có 30 cây vàng được gói trong một cái túi vải đã cũ và một tờ giấy. Trên tờ giấy đó, bác Phượng viết những dòng làm tôi ngỡ ngàng chết lặng.

Hóa ra bác Phượng là mẹ chồng của tôi. Trước đây, mẹ chồng bỏ rơi chồng tôi, giờ bà rất hối hận muốn quay về nhận lại con và cháu nhưng chồng tôi không chấp nhận. Suốt mấy tháng ở cùng nhà, bà luôn muốn tìm cách bù đắp cho con trai nhưng bị từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, bà quyết định về quê, không muốn làm phiền gia đình của con trai nữa. Bà để lại hết tài sản của mình cho vợ chồng tôi, mong được con cái tha lỗi.

Tôi đưa túi vàng và lá thư của mẹ chồng cho chồng xem. Chồng tôi gật đầu thừa nhận. Trước khi chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng đã tìm đến khi anh dẫn tôi về ra mắt nhà chồng ở quê. Bị con trai từ chối, bà không từ bỏ. Đợi khi tôi sinh con đầu lòng, bà nhờ người quen ở quê giới thiệu vào làm người giúp việc trong nhà tôi.

Tôi thở dài trách chồng sao không nói với tôi sớm. Chồng tôi nói anh không muốn nhắc tới việc mình từng bị mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, sao lại để bà làm giúp việc cho nhà tôi như thế được? Chồng tôi còn một mực đòi trả lại số vàng. Tôi chỉ thấy thương mẹ chồng, muốn chồng hiểu cho bà một chút, vì sao thì bà cũng đã lớn tuổi rồi. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

Cùng chồng say đắm đêm tân hôn đến đê mê choáng ngợp, đang trong đoạn hưng phấn, chiếc giường bỗng cọt kẹt rồi sập cái rầm, biết nguyên nhân, tôi đau đớn, tức giận

Cùng chồng say đắm đêm tân hôn đến đê mê choáng ngợp, đang trong đoạn hưng phấn, chiếc giường bỗng cọt kẹt rồi sập cái rầm, biết nguyên nhân, tôi đau đớn, tức giận

Tôi không thể ngờ được trong đêm tân hôn lại xảy ra cớ sự này, nhất là khi biết được nguyên nhân vụ việc do mẹ chồng hé lộ, tôi càng đau đớn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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