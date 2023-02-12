‘Nuôi con tu hú’ suốt 5 năm trời, đang ru con ngủ, anh giật điếng người phát hiện tờ giấy trong túi lòi ra, hành động trước ngày ra tòa khiến cô sốc đứng vì nghiệt ngã

Tâm sự 12/02/2023 05:55

Vừa đi công tác trở về, cô giật mình khi chứng kiến điều ấy, lòng rệu rã vì cuộc hôn nhân chuẩn bị kết thúc.

Chị không phải là mối tình đầu của anh. Anh cũng vậy! Anh trở thành chồng của chị sau khi chị chia tay mối tình đầu gắn bó tròn 5 năm. Khi đến với nhau, anh chị đều tôn trọng nhau mà không hỏi về quá khứ của nhau. Nhưng thông qua người thân, anh biết chị từng có mối tình sâu đậm đó. Nhưng vì gia đình "nhà trai" ngăn cấm nên họ không thể thành đôi. Anh nghĩ rằng, chị cũng như cô gái kia - người yêu cũ của anh. Cả hai đã không vượt qua trở ngại để quyết tâm đến với nhau. Anh thông cảm, hiểu và dần dần yêu thương chị nhiều hơn.

Ngày kết hôn, anh chị hạnh phúc trong lời chúc tụng của gia đình, bạn bè hai bên. Kỳ trăng mật Đà Lạt ngày đó anh chẳng thể quên anh chị đã có một đêm ngọt ngào như thế nào. 3 tháng sau ngày cưới, chị tắt kinh và biết rằng mình đã có thai. Khỏi phải nói, anh mừng rỡ như thế nào. Anh là con một trong gia đình. Anh cũng lớn tuổi rồi. Anh khát khao có con một phần cũng để bố mẹ già ở quê đỡ ngóng.

‘Nuôi con tu hú’ suốt 5 năm trời, đang ru con ngủ, anh giật điếng người phát hiện tờ giấy trong túi lòi ra, hành động trước ngày ra tòa khiến cô sốc đứng vì nghiệt ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày biết tin vợ có bầu là ngày anh thấy mình trở nên "khác lạ". Anh dồn tất cả sự chăm sóc và quan tâm cho chị. Việc nhà anh làm. Đưa đón vợ anh lo. Chở vợ đi khám, anh không bỏ sót ngày nào. Sự chăm lo của anh, sự xuất hiện của sinh linh nhỏ khiến anh chị hạnh phúc hơn. Anh nhớ mãi ngày con chào đời, anh cầm bàn tay bé nhỏ của con mà xúc động. "Mình đã trở thành cha!", cái cảm xúc ấy thật thiêng liêng làm anh nhớ mãi.

Anh yêu con trẻ nên hết lòng, hết sức chăm lo cho con. Con chào đời ai cũng bảo cậu bé giống cha như đúc, thậm chí còn đẹp hơn ba. "Nó lấy hết nét đẹp của cha mẹ!". Anh tự hào mỗi khi có ai đó khen con. Cậu bé càng lớn càng quấn bố hơn. Nó đi đâu, làm gì cũng phải có ba. Mẹ có thể đi vắng nhưng con chỉ ngủ khi chờ ba về. Anh hợp và yêu con.

Nhưng chị thì khác, mỗi ngày con lớn lên là mỗi ngày chị thêm "giật mình". Con lớn lên không hề giống anh mà giống hệt mối tình đầu của chị. Lần đó sau ngày cưới, chị có gặp lại mối tình đầu để chia tay lần cuối và hứa với nhau sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Lần đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ đi quá giới hạn. Đến khi mang bầu, chính chị cũng không biết đó là con ai. Luôn thường trực những băn khoăn trong lòng. Chị quyết định tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện. Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay mà chị choáng váng: Đó là con của mối tình đầu. Chị rơi vào chông chênh.

‘Nuôi con tu hú’ suốt 5 năm trời, đang ru con ngủ, anh giật điếng người phát hiện tờ giấy trong túi lòi ra, hành động trước ngày ra tòa khiến cô sốc đứng vì nghiệt ngã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trở về nhà, sống những tháng ngày cảm giác lừa dối luôn làm chị dằn vặt. Chị thấy mình có lỗi với cả 3 người: với chồng, với con và với người yêu cũ, dù người yêu cũ của chị cũng đã đi lấy vợ. Suốt từ lần đó họ cũng không hề gặp lại nhau.

Về phần mình, anh vẫn vậy, vẫn yêu thương và chăm sóc gia đình. Một ngày mưa gió chị đi công tác, anh ở nhà một mình, cho con ngủ say anh thức dậy làm việc. Làm việc xong mà trằn trọc mãi không ngủ, anh trở dậy dọn dẹp phòng. Ở chỗ sâu nhất mà ít ai ngờ tới, trong cái ngăn kéo mấy lớp, chèn dưới vài cuốn sách cũ, anh thấy thò ra một mảnh giấy nhỏ. Đó chính là tờ giấy xét nghiệm ADN mà chị cất công giấu kín. Tất cả sụp đổ trong anh. Hai ngày sau, anh rơi vào trạng thái trống rỗng. Chị vẫn gọi điện về, anh vẫn cho ngắm con. Hai mẹ con vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ mà không hề biết về nỗi đau mà anh đang gánh.

Trước ngày chị trở về, anh đưa con về quê. Anh để lại tờ giấy ly hôn đã ký sẵn. Ngày ra tòa, chị vẫn trào nước mắt van xin tha thứ. Con ở với anh vẫn được anh chăm sóc chu đáo. Tòa xử anh chị ly hôn và con sống với mẹ. Lần cuối cùng, anh dắt tay con đưa về phía chị và dặn dò: "Không ở với ba nữa, nhưng bất kể khi nào con cần, con có thể trở về với ba!". Chị trào nước mắt!

Chồng ‘đền bù’ 1 tỷ sau ly hôn, tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh ta với mẹ chồng, em nhận ra sự thật kinh hãi, hận đến thấu xương

Chồng ‘đền bù’ 1 tỷ sau ly hôn, tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh ta với mẹ chồng, em nhận ra sự thật kinh hãi, hận đến thấu xương

Em đang nghe điều gì thế này, anh ta đang cười hả hê vì em mất đứa con, lòng lạc quan và vui vẻ vì điều em không tưởng ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt