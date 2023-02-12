Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, tôi lao đến tận nơi tát thẳng vào mặt cô ta đau điếng, nào ngờ lúc trở về nhà, tôi nhận cái kết bẽ bàng từ chồng

Khi về chung một nhà, Sơn luôn luôn tỏ ra quan tâm và chia sẻ mọi việc trong nhà cùng tôi. Anh ít khi nào để tôi phải chịu thiệt thòi. Lúc nào anh thấy tôi buồn là ngay lập tức anh sẽ tìm mọi cách để khiến tôi vui vẻ trở lại. Nói chung, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy tôi sướng vì có được một người chồng hết ý như anh.

Tôi và Sơn thành vợ chồng đã được 1 năm nay. Sơn là một người đẹp trai, ga lăng, lại rất khéo miệng. Từ hồi mới quen, anh chỉ cần 1 tháng là đã có thể khiến tôi xiêu lòng và đồng ý trở thành bạn gái anh.

Có một lần, anh gọi điện về báo không ăn cơm nhà vì phải đi sinh nhật của một đồng nghiệp trong công ty. Tôi phải gặng hỏi mãi anh mới nói đó là một đồng nghiệp nữ. Ngay lập tức tôi chạy đến chỗ anh và dự tiệc cùng. Lúc đó tôi biết ánh mắt của mọi người nhìn anh khá ái ngại, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc lại lườm tôi một cái thật dài. Tôi ngay lập tức linh cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Thế nhưng, tôi lại là người có tính hay ghen. Chưa kể, trực giác của tôi cũng rất nhạy bén. Bình thường, hết giờ làm là Sơn sẽ chạy thẳng về nhà, không la cà quán xá hay nhậu nhẹt gì cùng bạn bè. Biết tính tôi hay ghen vô cớ, anh cũng vô cùng hạn chế những buổi tụ họp.

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến chồng mình hơn. Anh bắt đầu chải chuốt, ăn diện hơn mọi ngày. Anh cũng hay ở lì trong phòng làm việc hơn, mỗi lần tôi hỏi anh đều nói do công ty đang có dự án mới nên anh cần phải tập trung lên kế hoạch cho xong hạn chót. Tôi biết tính mình hay đa nghi, nhưng những nghi hoặc của tôi chẳng bao giờ là vô cớ, thế là tôi chuyển hướng sang điều tra cô đồng nghiệp cùng công ty của anh.

Tôi dùng tài khoản của chồng để đăng nhập vào facebook, tìm đến trang cá nhân của cô nàng kia. Điều khiến tôi cảm thấy nghi ngờ chính là hai người này dù là đồng nghiệp, thậm chí lại còn dự tiệc sinh nhật của nhau, thế mà lại chưa hề chat chit với nhau một dòng nào.

Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày sau, tôi lén lấy điện thoại của chồng để cài đặt định vị theo dõi. Thế nhưng, theo dõi 1 tuần liền tôi thấy chồng mình chẳng đi đâu ngoài nhà và công ty, thỉnh thoảng thì có chạy về qua nhà bên nội, bên ngoại một chút rồi thôi. Rồi sau đó, khi kết thúc dự án, anh lại trở thành một người chồng mà trước giờ tôi vẫn biết.

Lâu dần, tôi cũng không còn theo dõi điện thoại của anh nữa. Cô đồng nghiệp kia tôi cũng không còn để mắt đến. Thế rồi đến một ngày, buổi trưa hôm đó công ty tôi bị mất điện nên được nghỉ buổi chiều. Tôi tính đến công ty chồng để cùng chồng ăn trưa rồi về nhà nghỉ ngơi. Vậy mà tôi gọi hơn chục cuộc điện thoại đều không được. Đến công ty anh thì mọi người bảo anh xin nghỉ buổi sáng vì đau bụng.

Tôi vòng xe về nhà nhưng vẫn không thấy chồng ở nhà. Chợt nhớ ra lần trước mình có cài định vị trong điện thoại của chồng, tôi liền vào dò thì thấy địa chỉ cuối cùng là đang ở trong một nhà nghỉ. Sôi máu, tôi lập tức chạy xe đến đón đầu trước cửa nhà nghỉ đó. Tôi biết rằng chồng mình đang cặp bồ và trong đầu tôi đang lên một kế hoạch thật lớn để trả thù.

Thế nhưng, khi nhìn thấy chồng mình bước ra cùng cô nàng đồng nghiệp nọ, tôi giận tím cả mặt lao đến tát bốp một phát vào mặt ả ta. Quá bất ngờ, cô ta ôm mặt rồi lùi ra sau. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy đau đớn nhất là chồng tôi, người chồng đầu ấp tay gối hàng đêm của tôi, lại lao ra tát vào mặt tôi một cái thật mạnh rồi hét lên: "Cô đang làm cái trò gì ở đây?". Ngay sau đó anh ta chạy đến bên cô bồ nhí, ra vẻ ân cần, quan tâm, mặc kệ tôi đang trân trối nhìn cả hai người.

Tối hôm đó, Sơn đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn để kí. Thật sự tôi quá bất ngờ. Một cô bồ nhí lại có thể thắng được người vợ chính thức là tôi. Tôi hỏi lý do thì Sơn nói rằng, anh ta cảm thấy xấu hổ khi có một người vợ lúc nào cũng kè kè bên cạnh như tôi. Anh nhắc lại chuyện vào ngày sinh nhật của cô bồ nhí kia, tôi đã làm anh cảm thấy mất mặt như thế nào khi tôi đột ngột đến tham dự dù không được mời. Và ngay sau hôm đó, anh cảm thấy không còn yêu tôi như trước nữa.

À, vậy hóa ra mọi lỗi lầm đều do tôi. Sự việc ngày hôm nay trở thành thế này cũng là do tính đa nghi của tôi. Tôi nhìn tờ đơn ly hôn mà mắt nhòe hết cả đi, tôi thực sự không biết mình có nên kí hay không nữa.