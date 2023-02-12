Chồng ‘đền bù’ 1 tỷ sau ly hôn, tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh ta với mẹ chồng, em nhận ra sự thật kinh hãi, hận đến thấu xương

Ngày đó, em là người yêu và chủ động tán tỉnh anh trước. Có thể nói rằng em yêu chồng cũ từ cái nhìn đầu tiên. Nguyên nhân không phải chỉ vì anh ta đẹp trai, cao ráo có công việc ổn định hay nhà có điều kiện mà lúc đó em được tận mắt chứng kiến anh hết lòng giúp đỡ 1 người lớn tuổi.

Vợ chồng em đã ly hôn cả tháng nay, em cũng đã về nhà mẹ đẻ nhưng thực sự em vẫn không tin vào sự thật này. Bởi em không bao giờ có thể tưởng tượng người mình hết lòng yêu thương lại có thể đối xử với mình như vậy.

Thời điểm đó, chồng cũ của em được rất nhiều cô gái vây quanh. Điều này cũng đúng thôi bởi anh ta thực sự là một chàng trai có điều kiện tốt. Thậm chí bố mẹ anh cũng đã chuẩn bị nhà cửa, xe cộ đầy đủ nên ai về làm dâu cũng sẽ có được một cuộc sống thoải mái.

Kể từ sau lần đó em quyết tâm sẽ phải lấy bằng được anh ta làm chồng. Thế nên dù nhan sắc ở mức bình thường, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, nhìn chung là thua kém về mọi mặt nhưng cứ có dịp là em lại "tấn công" anh ta ở mọi lúc mọi nơi.

Nhưng người ta vẫn bảo "nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên" và em phải thừa nhận mình chính là một người như thế. Chúng em kết hôn vì bác sĩ bảo cưới, mặc dù lúc đó anh đã có cảm tình với một cô nàng khác, xinh đẹp và môn đăng hộ đối với gia đình anh. Thế nên anh cưới em chỉ vì cái thai trong bụng em, vì trách nhiệm, vì sợ điều tiếng chứ không phải là bởi yêu đương.

Vẫn biết thế nhưng lúc đó em tự an ủi mình rằng cứ ở với nhau ắt sẽ có tình cảm, cứ có con ắt anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, em bị mất con từ khi đang mang thai ở tháng thứ 5.

Sau cái ngày đau đớn ấy, em xin nghỉ ở nhà 1 tuần để tĩnh dưỡng nhưng chồng em, thay vì an ủi và chăm sóc vợ thì anh lại đi công tác đúng cả tuần đó. Về sau, thái độ của anh cũng không khá hơn là bao nhiêu, ngày nào cũng về muộn, liên tục nhậu nhẹt với bạn bè.

Hơn nữa, em còn phát hiện chồng mình nhắn tin vô cùng tình cảm với một cô gái khác, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô nàng anh có cảm tình trước đây. Con vừa mất, chồng đã đi tìm niềm vui ở nơi khác nên trong lúc giận dỗi, em đã đề nghị ly hôn. Nào ngờ anh ta lập tức đồng ý, như thể anh chỉ chờ đến ngày này vậy.

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Ngay ngày hôm sau, anh ta đã đưa đơn ly hôn và soạn đồ ra khỏi nhà. Thấy em chần chừ ký đơn ly hôn nên anh ta nói thêm: "Nếu em đồng ý, anh sẽ chuyển cho em 1 tỷ, xem như là anh xin lỗi vì mọi chuyện. Sau đó chúng ta không còn ràng buộc gì nữa cả."

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Trong lúc chồng dọn đồ, em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng cũ với mẹ. Con mất, ly hôn vợ mà anh ta vô cùng thản nhiên: "May quá! Con lấy cô ta chỉ vì cái thai, bây giờ cái thai không còn là con được giải thoát rồi. Căn nhà này ít nữa mẹ gọi người đến xem thế nào rồi bán đi nhé! Con đang dọn đồ ra ngoài rồi, nhà của nhà mình nên cô ta cũng chẳng có quyền gì mà ở đây nữa đâu."

Con mất mà anh ta bảo "May quá!". Cho dù không có tình cảm với em thì ít ra đứa bé cũng là máu mủ của anh ta cơ mà? Tại sao anh ta lại có thể tàn nhẫn như vậy được? Mối hận này có lẽ đến chết em cũng không thể nào quên được. Đúng là những thứ gượng ép không bao giờ bền lâu, nhất là trong chuyện hôn nhân. Em sai thật rồi.