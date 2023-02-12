Chồng ‘đền bù’ 1 tỷ sau ly hôn, tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh ta với mẹ chồng, em nhận ra sự thật kinh hãi, hận đến thấu xương

Tâm sự 12/02/2023 05:39

Em đang nghe điều gì thế này, anh ta đang cười hả hê vì em mất đứa con, lòng lạc quan và vui vẻ vì điều em không tưởng ấy.

Vợ chồng em đã ly hôn cả tháng nay, em cũng đã về nhà mẹ đẻ nhưng thực sự em vẫn không tin vào sự thật này. Bởi em không bao giờ có thể tưởng tượng người mình hết lòng yêu thương lại có thể đối xử với mình như vậy.

Ngày đó, em là người yêu và chủ động tán tỉnh anh trước. Có thể nói rằng em yêu chồng cũ từ cái nhìn đầu tiên. Nguyên nhân không phải chỉ vì anh ta đẹp trai, cao ráo có công việc ổn định hay nhà có điều kiện mà lúc đó em được tận mắt chứng kiến anh hết lòng giúp đỡ 1 người lớn tuổi.

Kể từ sau lần đó em quyết tâm sẽ phải lấy bằng được anh ta làm chồng. Thế nên dù nhan sắc ở mức bình thường, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, nhìn chung là thua kém về mọi mặt nhưng cứ có dịp là em lại "tấn công" anh ta ở mọi lúc mọi nơi.

Chồng ‘đền bù’ 1 tỷ sau ly hôn, tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh ta với mẹ chồng, em nhận ra sự thật kinh hãi, hận đến thấu xương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm đó, chồng cũ của em được rất nhiều cô gái vây quanh. Điều này cũng đúng thôi bởi anh ta thực sự là một chàng trai có điều kiện tốt. Thậm chí bố mẹ anh cũng đã chuẩn bị nhà cửa, xe cộ đầy đủ nên ai về làm dâu cũng sẽ có được một cuộc sống thoải mái.

Nhưng người ta vẫn bảo "nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên" và em phải thừa nhận mình chính là một người như thế. Chúng em kết hôn vì bác sĩ bảo cưới, mặc dù lúc đó anh đã có cảm tình với một cô nàng khác, xinh đẹp và môn đăng hộ đối với gia đình anh. Thế nên anh cưới em chỉ vì cái thai trong bụng em, vì trách nhiệm, vì sợ điều tiếng chứ không phải là bởi yêu đương.

Vẫn biết thế nhưng lúc đó em tự an ủi mình rằng cứ ở với nhau ắt sẽ có tình cảm, cứ có con ắt anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, em bị mất con từ khi đang mang thai ở tháng thứ 5.

Sau cái ngày đau đớn ấy, em xin nghỉ ở nhà 1 tuần để tĩnh dưỡng nhưng chồng em, thay vì an ủi và chăm sóc vợ thì anh lại đi công tác đúng cả tuần đó. Về sau, thái độ của anh cũng không khá hơn là bao nhiêu, ngày nào cũng về muộn, liên tục nhậu nhẹt với bạn bè.

Hơn nữa, em còn phát hiện chồng mình nhắn tin vô cùng tình cảm với một cô gái khác, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô nàng anh có cảm tình trước đây. Con vừa mất, chồng đã đi tìm niềm vui ở nơi khác nên trong lúc giận dỗi, em đã đề nghị ly hôn. Nào ngờ anh ta lập tức đồng ý, như thể anh chỉ chờ đến ngày này vậy.

Chồng ‘đền bù’ 1 tỷ sau ly hôn, tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh ta với mẹ chồng, em nhận ra sự thật kinh hãi, hận đến thấu xương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày hôm sau, anh ta đã đưa đơn ly hôn và soạn đồ ra khỏi nhà. Thấy em chần chừ ký đơn ly hôn nên anh ta nói thêm: "Nếu em đồng ý, anh sẽ chuyển cho em 1 tỷ, xem như là anh xin lỗi vì mọi chuyện. Sau đó chúng ta không còn ràng buộc gì nữa cả."

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Trong lúc chồng dọn đồ, em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng cũ với mẹ. Con mất, ly hôn vợ mà anh ta vô cùng thản nhiên: "May quá! Con lấy cô ta chỉ vì cái thai, bây giờ cái thai không còn là con được giải thoát rồi. Căn nhà này ít nữa mẹ gọi người đến xem thế nào rồi bán đi nhé! Con đang dọn đồ ra ngoài rồi, nhà của nhà mình nên cô ta cũng chẳng có quyền gì mà ở đây nữa đâu."

Con mất mà anh ta bảo "May quá!". Cho dù không có tình cảm với em thì ít ra đứa bé cũng là máu mủ của anh ta cơ mà? Tại sao anh ta lại có thể tàn nhẫn như vậy được? Mối hận này có lẽ đến chết em cũng không thể nào quên được. Đúng là những thứ gượng ép không bao giờ bền lâu, nhất là trong chuyện hôn nhân. Em sai thật rồi.

Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, tôi lao đến tận nơi tát thẳng vào mặt cô ta đau điếng, nào ngờ lúc trở về nhà, tôi nhận cái kết bẽ bàng từ chồng

Bắt quả tang chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, tôi lao đến tận nơi tát thẳng vào mặt cô ta đau điếng, nào ngờ lúc trở về nhà, tôi nhận cái kết bẽ bàng từ chồng

Có nằm mơ tôi cùng không ngờ đối diện với chồng và ả bồ nhí, nhưng sau đó nhận về lời 'tổng kết' bẽ bàng của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt