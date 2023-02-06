Nửa đêm xuống phòng khách pha nước nóng cho con, vợ giật bắn mình và chết sững chứng kiến chồng làm chuyện khó coi cùng một người trên ghế sofa

Tâm sự 06/02/2023 14:55

Uổng công bố mẹ cứ khen anh mãi và mừng cho con gái họ có được người chồng sống biết điều và có trách nhiệm với vợ con.

Chồng tôi 35 tuổi, hơn tôi 5 tuổi. Anh cao ráo, phong độ mà lịch lãm. Anh đang giữ chức trưởng phòng của một công ty kiến trúc có uy tín trong thành phố. Quê anh ở xa, vợ chồng tôi mới cưới được 1 năm nên chưa đủ điều kiện ở riêng. Bố mẹ cho chúng tôi 1 căn phòng lớn và dành cho em gái tôi một phòng nhỏ hơn ở tầng 3.

Em gái tôi 22 tuổi, đang học năm 4 trường Đại học Kiến trúc. Có anh về ở rể, không khí gia đình vui hẳn lên. Bố mẹ chỉ có 2 chị em tôi nên quý mến và coi anh như con đẻ. Bố mẹ như trẻ ra, cười nói nhiều hơn vì hầu như hôm nào vào mâm chồng tôi và em cũng gợi chuyện, tranh nhau sôi nổi một đề tài gì đó rồi lôi kéo sự ủng hộ của bố mẹ hoặc của tôi đứng về phía họ.

Thường thì em gái tôi thắng với nụ cười rạng rỡ, trẻ trung vì xinh đẹp, còn chồng tôi phẩy phẩy tay ra điều không chấp trong sự vui vẻ của cả nhà. Rồi tôi mang bầu, bố mẹ, chồng tôi và em gái đều góp phần đỡ đần chăm sóc tôi. Mặc dù em gái bước vào năm cuối của đại học rất bận rộn nhưng rỗi là em cùng tôi chuẩn bị đủ thứ cần thiết để đón em bé ra đời.

Mấy tháng cuối thấy tôi ôm bầu to, cơ quan lại khá xa nhà nên chồng tôi bảo tôi làm đơn nghỉ không lương, anh đã dành đủ tiền để bù vào những tháng nghỉ của tôi. Tôi cảm động lắm, còn bố mẹ cứ khen anh mãi và mừng cho con gái họ có được người chồng sống biết điều và có trách nhiệm với vợ con.

Tôi sinh bé trai bụ bẫm kháu khỉnh trong niềm hạnh phúc của gia đình. Mẹ chồng tôi ở quê ra chăm cho tôi và em bé. Thời gian này chồng tôi xin phép bố mẹ tôi cho anh chuyển xuống phòng khách, nằm tạm trên ghế sofa để nhường chỗ cho bà nội nghỉ ngơi, chăm sóc cháu.

Nửa đêm xuống phòng khách pha nước nóng cho con, vợ giật bắn mình và chết sững chứng kiến chồng làm chuyện khó coi cùng một người trên ghế sofa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em gái tôi cũng bước vào giai đoạn nước rút để hoàn chỉnh luận án. Nhiều hôm thấy chồng và em gái cắm cúi mấy tiếng bên bản vẽ ở phòng riêng của em mà tôi ái ngại thương em. Tôi không chút mảy may nghi ngờ gì và lúc nào phòng em cũng mở toang cửa, nghỉ giải lao chồng tôi và em lại ríu rít sang phòng tôi chuyện trò với tôi vì chơi cùng em bé.

Hết ba tháng mẹ chồng tôi phải về quê để lo việc ruộng vườn cùng bố chồng tôi. Mẹ chồng về rồi nhưng chồng vẫn không dọn lên phòng ở cùng mẹ con tôi. Thắc mắc, anh bảo 'có con nhỏ, phòng chật vì phải thêm đồ đạc, con quấy khóc. Anh lại khó ngủ, công việc cuối năm dồn ứ, anh muốn ở lại phòng khách để có nhiều thời gian làm việc kiếm tiền cho vợ con'.

Buồn, nhưng không có cớ để phản đối, tôi đành nhượng bộ. Tối hôm trước, phích nước nóng để pha sữa cho em bé đã hết, tôi lò dò xuống bếp liền ngay phòng khách tầng 1 mà không bật điện, vì ánh sáng đèn đường hắt qua rèm cửa vẫn đủ để soi đường cho tôi thấy rõ.

Tôi giật bắn mình và chết sững vì trên ghế sofa ở phòng khách, chồng tôi và em gái đang ôm cứng lấy nhau trong nụ hôn say đắm. Thì ra anh trì hoãn việc chuyển lên phòng cùng mẹ con tôi là để có điều kiện ngoại tình với em gái tôi...

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