Ngày vợ chồng Thy ra tòa ly hôn, mẹ chồng đóng cửa nằm khóc. Bà buồn vì mọi nỗ lực để níu kéo hạnh phúc cho con trai bất thành. Còn Thy vừa thấy thương vừa thấy giận, nếu như bà không " đánh ghen giùm" thì biết đâu vợ chồng cô đã có cơ hội hàn gắn.

Vợ chồng Thy đã nói chuyện thẳng thắn, anh thừa nhận mình sai và xin vợ cho thời gian để “thu xếp” mối quan hệ ngoài luồng. Thời gian đó, Thy tuy buồn nhưng sống khá nhẹ nhàng, tập trung vào công việc, làm đẹp, kiếm tiền, chăm sóc con.

Khi biết chồng ngoại tình với một nữ đồng nghiệp, Thy sốc. Vốn là người điềm tĩnh, cô không có ý định đánh ghen. Thy nghĩ, lỗi ở chồng cô, nếu anh ta vững lòng thì chẳng người thứ 3 nào xen vào được.

Trong lòng cô vẫn hy vọng, chồng chỉ say nắng nhất thời, nhưng cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu chồng không buông bỏ được thì cô sẽ chủ động bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Thy không tìm hiểu hay có ý định gặp người thứ 3 để nói chuyện.

Nhưng mẹ chồng Thy lại khác, bà là một người nóng tính và từng bị phản bội trong hôn nhân. Cha mẹ chồng ly hôn khi con trai mới 3 tuổi vì người thứ 3, bà ở vậy tự buôn bán một mình nuôi con. Cha chồng tái hôn với nhân tình và mẹ chồng cấm ông lui tới thăm con với nỗi căm hận.

Khi biết chuyện ngoại tình của con trai, mẹ chồng gọi Thy về nhà ngay lập tức. Bà hỏi con dâu: “Giờ con tính thế nào, phải dằn mặt con kia mới được”. Thy bình tĩnh: “Vợ chồng con đã nói chuyện rồi, cứ để anh Hậu tự thu xếp”. Mẹ chồng gạt đi: “Không được, nếu nó không mồi chài thì làm sao thằng Hậu vướng vào được”.

Thy đã phải thuyết phục mẹ chồng, bởi cô biết bà rất ghét những người phụ nữ chen chân vào gia đình người khác. Trong quá khứ, mẹ chồng từng đánh ghen khiến nhân tình của cha chồng nhập viện và đẩy cuộc hôn nhân đến tan vỡ. Về sau, mỗi khi xem phim hay nghe kể chuyện ngoại tình, bà chì chiết mắng nhiếc cay độc những người phụ nữ làm "tiểu tam".

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện tưởng êm xuôi thì xảy ra vụ xô xát của mẹ chồng làm xôn xao cả một vùng. Nghe đâu, bà điều tra và biết được địa chỉ thông tin nhân tình của con trai. Một lần thấy cô kia đi chợ, trả giá rồi nói lời hỗn hào với người bán cạnh quầy của mình, bà xông ra đánh mắng.

Sự việc xảy ra giữa chợ đông người, những người chứng kiến nghe mẹ chồng Thy vừa đánh vừa chửi cô kia “loại mèo mả gà đồng”, “cướp chồng người khác”, bà còn quay clip rồi tung lên mạng. Mọi người đồn thổi đó là vụ mẹ chồng đánh ghen giùm con dâu, họ bàn tán nói Thy cao tay khi nhờ mẹ chồng trừng trị "tiểu tam".

Gia đình cô kia có thế lực, quyết tâm kiện cáo đến cùng, làm mọi chuyện rối tung. Thy vô can trong chuyện này, nhưng chồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ. Anh bị cơ quan kỷ luật khiển trách, việc qua lại với cô đồng nghiệp trước đó vì thế mà bị phanh phui ra.

Vừa ảnh hưởng đến công việc vừa mất thể diện, chồng Thy nói chính Thy “gắp lửa bỏ tay người”. Cuộc hôn nhân không thể hàn gắn, dù mối quan hệ ngoài luồng của chồng đã kết thúc. Thy hiểu, mẹ chồng làm thế cũng một phần vì thương con, nhưng chủ yếu để hả dạ nỗi phẫn uất của mình. Điều Thy buồn nhất là chồng không nghe cô giải thích, mọi bực dọc anh trút cả vào vợ. Thy thấy thương thân. Rõ ràng cô bị chồng phản bội, mà rồi lại bị anh coi như tội đồ.