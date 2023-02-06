Lên mạng săn hàng hiệu, tôi điếng người thấy ảnh chồng mình cùng người yêu cũ xuất hiện trên trang quảng cáo của cửa hàng thời trang

Đó là một bức ảnh quảng cáo cửa hàng thời trang tại một trung tâm thương mại vào dịp Black Friday. Qua cánh cửa kính trong suốt của quầy hàng, Vy thấy chồng mình đang cùng một phụ nữ trẻ mua đồ. Anh ta chạm tay vào eo cô kia, hai người trông rất thân mật.

Là người ham thích săn hàng hiệu sales off trên mạng, Vy rất hay vào nhưng website của những nhãn hàng thời trang để theo dõi. Chẳng ai ngờ, chỉ từ việc này mà cô phát hiện chồng mình ngoại tình , phản bội hôn nhân.

Lục tìm lại lịch hoạt động của chồng, Vy nhớ rõ cuối tuần vừa rồi, anh ta kêu công ty có việc bận, phải tăng ca cả ngày nên không đưa mấy mẹ con đi về bà ngoại chơi như mọi lần.

Sốc nhất là khi nhìn kỹ, Vy thấy người phụ nữ kia trông cũng rất quen mắt, hóa ra đó là Lan - người yêu cũ của anh ta.

Điều nực cười là Vy còn nhớ chính chồng cô kể rằng anh ta và người yêu cũ chia tay do cô này có tính lăng nhăng với nhiều người con trai khác. Giờ thấy bức ảnh này, Vy thấy thực là một hồi chê cười.

Ảnh minh họa: Internet

Tối đó về nhà, Vy đã chất vấn chồng trong sự ấm ức, tức giận. Vậy mà anh ta chỉ giải thích: "Anh gặp cô ấy tình cờ ở cửa hàng, chuyện cũ bao năm rồi, gặp lại nhau coi như bạn bè trò chuyện tí thôi. Có gì đâu mà em phải ghen".

Nhưng Vy không đồng ý với lý do này. Anh ta nói mình phải tăng ca ở công ty, mà từ đó đến cửa hàng kia không hề gần hay tiện đường. Bình thường quần áo của chồng cũng do Vy mua, anh ta có bao giờ kiên nhẫn một mình đi dạo shopping đâu chứ.

Tuy nhiên, chồng Vy cho hay hôm đó cùng đồng nghiệp hẹn đến ăn tại nhà hàng phía trên trung tâm thương mại, vì đến sớm nên anh ta đi dạo ở tầng dưới một lát nên mới tình cờ gặp Lan.

"Giờ cô ấy cũng lấy chồng rồi, có phải độc thân nữa đâu mà em phải ghen. Có ghen cũng là anh, người yêu cũ của em học thạc sĩ xong còn chưa lấy vợ kia kìa", chồng Vy càn quấy.

Nghe chồng nói đến nước ấy, Vy cũng đành thôi cho qua. Tuy không thoải mái vì chồng mình cùng người khác xuất hiện công khai trên mạng, nhưng cô tự an ủi mình rằng ảnh chụp nhỏ và xa thế, nếu không phải người thân cận, chắc gì đã nhận ra được.

Cho đến lại một hôm chủ nhật, chồng Vy gọi điện báo có việc đột xuất nên phải tăng ca, mấy mẹ con cứ việc đưa nhau về bà ngoại chơi, nếu xong việc sớm, anh sẽ về thẳng đó luôn. Do đã có chút nghi ngờ từ trước nên sau khi đưa con về nhà ngoại, Vy lén gọi điện cho một đồng nghiệp quen biết để tìm hiểu tin tức và phát hiện anh kia không biết gì về việc tăng ca cuối tuần cả.

Lát sau, Vy gọi điện thoại lại cho chồng để báo rằng mấy mẹ con đã đến nhà bà ngoại, dặn nếu không về kịp ăn trưa thì ăn luôn ở ngoài chứ đừng vì bận việc mà quên bữa. Chồng Vy ậm ừ tỏ ra rất không kiên nhẫn. Lấy cớ đang bận anh ta cắt điện thoại.

Tuy nhiên, Vy đã kịp nhận ra trong điện thoại có tiếng máy cần cẩu kêu. Điều này khiến cô nghi ngờ anh ta rút kinh nghiệm, sợ đưa bồ ở ngoài có người gặp nên mang về nhà cho an toàn, gần nhà cô có công trường xây dựng chung cư, ban ngày thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cần cẩu như vậy. Vợ con đi vắng hết cả ngày, nơi gia đình Vy ở lại là khu nhà riêng từng hộ có sân vườn, nên khá vắng vẻ, ít người lai vãng, không lo bị ai phát giác.

Gửi con cho mẹ trông hộ, Vy tức tốc phi xe về nhà. Đến nơi cô không vội vào nhà ngay mà tìm nơi gần đó có thể quan sát trong nhà rồi nấp vào. Qua hàng rào sắt, Vy thấy chiếc xe của chồng mình để ở trong sân cùng một chiếc xe ga lạ khác.

Một lát sau, cửa ban công tầng 2 nhà cô mở ra. Có một phụ nữ ăn mặc sành điệu đi ra đứng dựa vào lan can nói chuyện điện thoại. Nói được mấy câu thì chồng Vy cũng đi ra, ôm eo cô ta lôi vào trong nhà kéo rèm lại. lần này thì Vy nhìn rõ ràng, người phụ nữ đó chính là Lan, người vừa được chồng cô thú nhận "tình cờ" gặp mặt lần trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tận mắt chứng kiến chồng đã phản bội còn lôi tình nhân về nhà làm loạn, Vy không thể kìm chế được nữa, cô lấy chìa khóa mở cổng rồi xông thẳng vào nhà. Vy lao đến tát thẳng vào mặt người chồng bội bạc, xô ngã cô tình nhân và lôi kéo ả tống ra ngoài cửa. Nhìn đôi "gian phu dâm phụ" hoảng sợ, Vy chỉ càng thêm tức giận.

Không thèm để ý đến thái độ van xin của chồng, Vy lao lên phòng ngủ của ai người. Mở khóa tủ, cô lấy toàn bộ sổ tiết kiệm, hộp trang sức cùng giấy tờ nhà đất tài sản của hai người cho vào túi xách rồi đi ra ngoài trước sự sững sờ của chồng.

Đến nhà mẹ đẻ, Vy kể qua tình huống cho mọi người biết và bày tỏ mong muốn ở tạm nhà bố mẹ một thời gian. Bố mẹ Vy không ngờ cô con gái út yêu quý của mình phải chịu cảnh chồng phản bội như vậy nên cũng rất tức giận. Anh trai Vy đánh xe đến nhà em gái để dọn đồ đạc của mấy mẹ con mang về.

Sau sự cố hôm ấy, chồng Vy đã đến nhà mẹ vợ tìm cách thuyết phục vợ con về để xin một cơ hội chuộc lỗi. Tuy nhiên, Vy vẫn chưa quyết định việc mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Cô thừa hiểu được rằng thứ hạnh phúc được cứu vãn sau lần phản bội cũng chỉ là thứ hạnh phúc mong manh và chẳng còn vẹn nguyên như trước. Sự nghi kị sẽ khiến cô luôn cảm thấy bất an, dằn vặt mình cũng như những người xung quanh.