Nửa đêm nghe tiếng thở gấp trong phòng cô em họ, mở ra xem, tôi sững sờ khi thấy điều ấy

Tâm sự 11/10/2023 18:45

Tôi quá thất vọng và tổn thương, bị lừa dối cay đắng như thế là đủ rồi.

Tôi và Hưng yêu nhau gần hai năm thì quyết định đổ chức đám cưới. Hai bên gia đình cũng đồng ý, hối thúc chúng tôi mau chóng về một nhà. Ông bà còn góp tiền cho chúng tôi một căn nhà nhỏ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chúng tôi lấy nhau thì đã có đủ điều kiện để sinh con.

Tôi thấy Hưng dạo này có nhiều biểu hiện lạ, có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Khi nghe tôi hỏi, anh nói rằng lần gần đây anh về quê, họ hàng nhờ vả anh giúp đỡ một cô em họ. Cô ấy từ quê lên thành phố lần đầu, chưa tìm được nhà trọ. Hưng hỏi ý kiến tôi rằng tôi có đồng ý để cô em họ này lên ở cùng mình khoảng nửa tháng không?

Tôi thấy cũng bất tiện nhưng tính tôi cũng dễ động lòng trước người có hoàn cảnh khó khăn. Huống hồ, đó còn là họ hàng của chồng tương lai. Tôi nghĩ cũng chỉ nửa tháng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Khoảng 3 hôm sau, Trang chuyển đến nhà tôi. Trông cô ấy xinh xắn lại thật thà nên tôi có cảm tình đặc biệt. Nhưng tôi lại thấy lạ, Hưng muốn giúp đỡ cô em họ này thì có nghĩa là họ khá thân thiết với nhau. Vậy sao những lần tôi về quê Hưng chơi, tôi chưa từng thấy cô ấy?

Nửa đêm nghe tiếng thở gấp trong phòng cô em họ, mở ra xem, tôi sững sờ khi thấy điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, Hưng và Trang hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Ban đầu tôi nghĩ chắc do quan hệ giữa hai người như thế. Đến một hôm, chồng tôi báo sẽ về nhà trễ, nói tôi đừng đợi anh. Hôm đó tôi cũng mệt nên lên giường sớm. Nửa đêm, tôi bất ngờ thức giấc rồi đi ra ngoài. Đi gần đến phòng của Trang, tôi sững người nghe tiếng động nhạy cảm phát ra, nhỏ rồi lớn dần. Nhưng vì cửa khóa, tôi không thể biết bên trong có gì.

 

Đến đêm thứ hai, tôi vẫn nghe thấy tiếng động đó phát ra từ phòng của Trang. Khi tôi gõ cửa hỏi có chuyện gì thì một lúc sau Trang mới lên tiếng rằng em đó là âm thanh em đang chơi game. Tôi thấy rất kì lạ nhưng vẫn đi về phòng ngủ. Nhưng khi tôi đi về quay, tôi phát hiện vì sao giày của Hưng lại để trước phòng của Trang? Rõ ràng anh nói hôm nay tăng ca mà?

Nửa đêm nghe tiếng thở gấp trong phòng cô em họ, mở ra xem, tôi sững sờ khi thấy điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm thứ ba, tôi giả vờ đi ngủ sớm nhưng len lén mở hé cửa để xem tình hình bên ngoài. Gần 10 giờ, tôi chết lặng khi thấy Hưng rón rén về nhà rồi đi thẳng vào phòng của Trang. Tôi đợi một hồi lâu không thấy anh ra thì hùng hổ chạy đến đập cửa liên tục. Phải mất một lúc thì Trang mới mở cửa, tôi xông thẳng vào phòng tìm kiếm rồi lôi Hưng ra từ trong tủ quần áo.

Hưng thú thật với tôi rằng Trang là bạn gái cũ của anh. Thấy cô ấy không có nơi ở nên anh mềm lòng để cô ấy sống cùng chúng tôi. Sau đó, hai người tình cũ không rủ cũng tới, quấn lấy nhau.

Tôi quyết định hủy hôn với Hưng, dù anh có xin tôi tha thứ. Tôi quá thất vọng và tổn thương, bị lừa dối cay đắng như thế là đủ rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm Hưng thì sao có thể cùng anh trở thành vợ chồng được nữa?

 

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