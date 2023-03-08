Nửa đêm con bị đau bụng, tôi phóng xe như bay ra ngoài mua thuốc thì sững người trước cảnh tượng chồng đang làm việc ấy mà đau lòng

Tâm sự 08/03/2023 13:59

Khi thấy chồng đang đứng trước cửa hàng với việc làm ấy, tôi không khỏi sửng sốt điếng người không dám tin vào sự thật.

Tôi và Hùng kết hôn đến nay đã 7 năm và có hai mặt con, một trai, một gái, ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Cuộc sống của vợ chồng là niềm ao ước của nhiều người. Tuy không giàu sang, phú quý nhưng yên bình, ấm áp. Tôi luôn tin tưởng ở chồng, một người đàn ông tốt bụng, chững chạc, và thuỷ chung. Nhưng tôi đã nhầm to.

Cách đây vài tháng, chồng tôi và các bạn của anh bắt đầu một dự án start-up nên anh khá bận, thường xuyên ở lại công ty qua đêm để làm việc. Tôi rất thông cảm cho chồng, sự nghiệp với đàn ông cũng rất quan trọng nên dù một mình chăm hai con khá vất vả, chồng đi suốt ngày nhưng tôi chưa hề kêu ca nửa lời. Chỉ cần những lúc ở nhà, anh quan tâm, chăm sóc vợ, con, động viên an ủi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Nửa đêm con bị đau bụng, tôi phóng xe như bay ra ngoài mua thuốc thì sững người trước cảnh tượng chồng đang làm việc ấy mà đau lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng hôm ấy, buổi chiều anh gọi điện cho tôi bảo tối nay không về vì dự án của anh sắp nghiệm thu, phải ở lại support. Tôi đồng ý, vui vẻ nhắc chồng nhớ ăn uống đầy đủ. Anh còn nói ngày mai sẽ về nhà ăn cơm, và chào tôi bằng câu nói ngọt ngào: "Nhớ em".

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến nửa đêm hôm ấy, con gái tôi bỗng dưng bị đau bụng. Chắc cháu ăn phải thứ gì đó nên đau quằn quại, đi ngoài liên tục. Lục tủ thuốc thấy không còn viên thuốc nào, tôi tự trách mình không phải người mẹ tốt, không chuẩn bị chu đáo. Tôi dặn con ngồi nguyên ở nhà đợi mẹ, để chạy đi mua thuốc.

Phóng xe lao ra đường, đi qua bao tiệm thuốc đều đã đóng cửa hết. May quá, đi một lúc thì tôi gặp một cửa hàng thuốc mở 24/24. Tiệm thuốc này cách nhà tôi khoảng hơn 2km.

Vội vội vàng vàng dựng xe rồi hớt hải chạy vào, bỗng dưng tôi đứng sững lại khi nhìn thấy Hùng. Anh đang nói với người bán thuốc: "Cho anh một hộp bao cao su em ơi".

Bao cao su? Tôi có nghe nhầm không đây. Ngay khi dứt lời thì anh cũng nhìn thấy tôi. Vẻ ngoài lúng túng, ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào vợ là tôi đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không giữ được bình tĩnh, liền quát lớn hỏi ảnh: "Tại sao anh đi mua bao cao su giờ này? Anh bảo anh đang ở công ty làm dự án cơ mà?".

Nửa đêm con bị đau bụng, tôi phóng xe như bay ra ngoài mua thuốc thì sững người trước cảnh tượng chồng đang làm việc ấy mà đau lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hùng nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ sệt rồi ấp úng giải thích: "Anh, anh mua... Anh mua để dành... Để vợ chồng mình dùng".

 

Tôi tặng anh ta một cái tát như trời giáng. Đê tiện, thà anh đừng giải thích như vậy tôi còn đỡ thấy khiếp sợ và khinh thường. Thứ đàn ông dám làm, không dám nhận lại còn nghĩ ra cái lý do nực cười đến vậy.

Tôi định lao đi nhưng nhớ ra con đang cần thuốc nên vẫn cố đứng đó mua thuốc rồi đi về. Anh đuổi theo tôi về nhà, liên tục giải thích, nhưng tôi không muốn nghe nữa.

Ba ngày nay anh liên tục xin tôi bình tĩnh ngồi nói chuyện. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ta là tôi đã cảm thấy uất nghẹn trong lòng rồi. Cứ nghĩ đến việc anh ta phản bội mình mà tôi thấy tim như thắt lại, không thể thở được.

Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm, tôi ghê tởm chuyện chung đụng như vậy, nhưng còn các con thì sao? Mấy ngày nay tôi chưa có lời giải đáp, không biết những tháng ngày tới đây sẽ tiếp tục như thế nào?

Thấy mặt con trai của nhân tình trong bệnh viện giống như tạc tượng, tôi giật thót trước sự thật động trời, không tin nổi con ruột của mình đã mất từ lâu…

Thấy mặt con trai của nhân tình trong bệnh viện giống như tạc tượng, tôi giật thót trước sự thật động trời, không tin nổi con ruột của mình đã mất từ lâu…

Nhưng đau đớn thay, khi tôi muốn tha thứ cho chồng lại nhận về gáo nước lạnh tiết lộ chuyện vô cùng 'sốc' này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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