Sốc đứng trước tin nhắn đọc được trong điện thoại chồng tiết lộ âm mưu đen tối mẹ chồng dành cho, tôi vỡ lẽ nhất quyết ly hôn

Câu chuyện của nàng dâu mới đăng trên mạng xã hội Trung Quốc gây chú ý với cộng đồng mạng. Chuyện như sau:

Có những sự lựa chọn trong hôn nhân là sai lầm nghiêm trọng. Đôi khi, thời gian yêu đương người đàn ông chẳng bộc lộ hết tính cách của mình. Phụ nữ thường nhìn vào các mặt tốt để kết hôn và sau đó, tan nát khi tật xấu của anh ta lộ diện.

Vì hoàn cảnh nhà em nên bố ra điều kiện ai cưới con gái cũng phải ở rể. Cũng vì lý do này mà nhiều anh lắc đầu khi nghe em nói đến. Dù vậy, em cũng quyết nghe lời vì bố em mắc bệnh hiểm nghèo, sợ là chẳng còn sống được bao lâu nữa.

"Em là con một trong gia đình làm kinh doanh. Nói theo cách của mọi người thì là rich kid đấy ạ. Mẹ em mất sớm, hai bố con sống với nhau. Bố em không muốn đi bước nữa vì sợ con gái tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Em gặp anh ấy trong một lần sang công ty đối tác làm ăn. Anh là thư ký cho giám đốc bên đó, đẹp trai, ít nói và có vẻ hiền lành lắm. Tuy nhiên, đó là phán đoán sai lầm của em. Khi bắt chuyện, anh tỏ ra ăn nói cực kỳ sành sỏi và biết pha trò khiến em bật cười. Người chị họ đi cùng em trong buổi gặp mặt nhìn thấy, còn nhận xét: 'Ông này không vừa đâu đấy!'.

Em chẳng quan tâm mấy và cảm thấy anh chàng hợp ý mình. Bọn em trao đổi số điện thoại, bắt đầu hẹn hò, cà phê.

Những lần sau, anh khiến em bất ngờ về sự chu đáo. Anh để ý em từng câu nói, thậm chí về nhà còn nhắn tin nhắc nhở từ việc hình như em bị cúm cho đến việc thấu hiểu cho hoàn cảnh mất mẹ của em. Chính mấy thứ này khiến em bị lừa các chị ạ, cứ cảm thấy người đàn ông ấy chu đáo và tốt quá chừng.

Chỉ 3 tháng sau, bọn em chính thức là một đôi. Khi đó, em nói thẳng rằng em đang kiếm chồng chứ không phải chơi bời. Anh cũng gật gù, nói rằng anh chẳng bao giờ đưa tình cảm ra làm trò tiêu khiển. 6 tháng sau khi yêu, bọn em tính đến chuyện kết hôn".

Đúng là việc yêu đương quá mức thuận lợi của nàng tiểu thư giàu có. Không biết cuối cùng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu đây?

"Ngày em về ra mắt, bố mẹ anh đón từ cổng. Hai bác hỏi em đủ điều và cực kỳ quan tâm. Em rửa bát hay muốn làm gì đó giúp đều bị gạt đi hết. Em mừng lắm, nghĩ rằng gia đình chồng thế này thì hạnh phúc quá. Bố em sau buổi gặp con rể tương lai thì trầm ngâm khá lâu. Sau khi anh ấy về, bố mới quay sang hỏi em đúng một câu: 'Con quyết định chưa?'. Em ngẫm nghĩ rồi trả lời: 'Con quyết bố ạ'.

Vậy là xong, đám cưới được tổ chức. Vì tình hình sức khỏe bố nên em chẳng muốn dùng dằng gì. Nhà anh càng dễ hơn, tùy bên gái quyết cả.

Và rồi các chị biết không, hai tuần sau đám cưới đó, em phát hiện một sự thật đau lòng lắm.

Hôm đó hai vợ chồng đi ăn, anh không có túi nên để nhờ điện thoại vào túi xách em. Ăn xong xuôi, em vào nhà vệ sinh để trang điểm lại thì điện thoại anh có tin nhắn. Hai vợ chồng dùng cùng một loại điện thoại nên thấy rung thì em cầm lên thôi.

Trên đó xuất hiện một dòng tin nhắn có nội dung 'lạ' từ mẹ chồng: 'Thế nào rồi, chưa đọc di chúc hả con ơi. Cứ thế này thì chết mẹ mất thôi'.

Thấy hơi lạ, em mở mật khẩu máy anh vào đọc. Lúc đó em nghĩ vợ chồng có gì mà phải giấu giếm nhau nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Vào phần tin nhắn, em kéo lên trên để xem anh và mẹ chồng nói chuyện gì với nhau. Đọc xong, em bàng hoàng đến muốn rơi cả cái điện thoại xuống đất.

Hóa ra, mẹ con anh cờ bạc đang nợ nần gần 2 tỷ. Nhà anh đã nói với bên chủ nợ sau khi anh lấy con gái nhà giàu, kiểu gì cũng có tiền trả lại. Ai dè hôm cưới toàn bộ tiền mừng bố em mang đi từ thiện hết chứ không đưa cho hai vợ chồng nên chưa có trả ngay.

Điều em căm phẫn nhất chính là những dòng chữ anh viết qua cho mẹ chồng: 'Ông H. (tên bố em) sắp chết rồi, sớm muộn cũng đọc di chúc chia tài sản, kiểu gì con cũng được chia phần. Mẹ cứ khất với người ta, hôm sau nhà mình gửi thêm vài chục nữa. Không rõ làm sao đến tận giờ này mà vẫn chưa thèm chia cái gì cả, bực cả mình'.

Để rồi hôm nay, mẹ anh mới nhắn tin hỏi đến chuyện di chúc.

Hóa ra, anh ta cưới em chỉ chăm chăm nhìn vào tài sản hay sao? Kìm nén sự bình tĩnh, em lao ra ngoài rồi đặt cái điện thoại lên bàn, ngay trước mặt anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm lên màn hình rồi mặt tái mét.

'Ly hôn đi!', em nói xong rồi lao ra ngoài.

Anh ta chạy theo, nắm tay nhưng lúc đó em đang 'điên'. Tài xế của em đỗ xe ngay trước cửa hàng, vội chạy đến rồi ngồi vào, đóng sập cửa, giục tài xế phóng đi.

Em lao luôn về nhà, bố em còn chưa ngủ, đang bàn chuyện với chú ruột em. Lúc này, em tủi thân quá òa khóc khiến cả bố và chú đều bất ngờ. Em nói luôn chuyện ly hôn và kể về câu chuyện vừa trải qua.

Chú em điên quá chửi bậy liên tục. Bố ôm em xoa đầu: 'Lúc đầu bố cũng thấy nó và con không hợp nhưng chẳng nỡ ngăn cản, dù sao con cũng yêu nó. Giờ bố cũng để con tự do quyết định, nghĩ thật kỹ con nhé'.

Cuối cùng, em vẫn quyết định ly hôn dù vừa đám cưới có 2 tuần đấy các chị, hôn nhân gì, kết thúc lãng xẹt vậy đó".

Đúng là một câu chuyện khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Nàng dâu mới đã quyết định rất nhanh sau khi đọc được tin nhắn người nhà chồng bàn bạc với nhau. Đôi khi, niềm tin tan vỡ thì chẳng thể cứu vãn lại nổi. Quyết định của cô cũng dễ hiểu thôi mà.

Chỉ tiếc rằng người chồng đã tiến vào cuộc hôn nhân này bằng "động cơ không trong sáng" và cuối cùng phải nhận cái kết ngoài ý muốn.