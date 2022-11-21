Nửa đêm tìm nước uống, vừa bước sang phòng kế bên, vợ sững người chứng kiến hai bóng hình quấn lấy nhau không rời

Tâm sự 21/11/2022 18:42

Tôi không ngờ chứng kiến chồng gian díu ngay tại phòng mình. Sự thật ả tình nhân càng khiến tôi cay đắng không nguôi.

Tôi không thể ngờ chồng ngoại tình ngay trong nhà, suốt thời gian dài. Tôi với chồng cưới nhau được 6 năm, có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Con út của tôi mới được hơn 1 tuổi. Cháu sinh con nên hay ốm đau, khá khó nuôi.

Chúng tôi từng yêu nhau hết sức mặn nồng nhưng cưới nhau về, gánh nặng kinh tế khiến tình cảm cũng sứt mẻ dần.

Chồng tôi làm công nhân cơ khí với đồng lương bèo bọt. Tôi đi làm công nhân may nhưng công việc cũng vất vả, lại phải làm ca kíp thâu đêm nên sau rồi tôi cũng nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con.

Kinh tế khó khăn, tiền bạc không có nên vợ chồng tôi hay cãi vã, tưởng không ở được với nhau. Bố mẹ thương vợ chồng tôi nên cho chúng tôi chút vốn liếng để mở một cửa hàng quần áo thể thao nam.

Nửa đêm tìm nước uống, vừa bước sang phòng kế bên, vợ sững người chứng kiến hai bóng hình quấn lấy nhau không rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 năm gần đây, cửa hàng buôn bán thuận lợi. Vợ chồng tôi có chút của ăn của để. Tôi sinh thêm con trai thứ hai, cả nhà tôi rất đỗi vui mừng.

 

Chồng ngoại tình ngay trong nhà

Cũng do bận con mọn, không thường xuyên quán xuyến được cửa hàng nên tôi thuê thêm Ly- một cô bé ở dưới quê mới học xong cấp 3 lên bán hàng phụ giúp. Ly khá nhanh nhẹn, biết việc nên bên cạnh việc bán hàng, tính tiền cho khách, tôi cũng nhờ Ly phụ giúp việc nấu cơm, trông con.

Tôi vẫn thưởng thêm cho Ly hàng tháng chứ không bắt cô ấy làm không công. Thấy Ly hiền lành, chịu khó, tôi quý mến cô bé và coi Ly như em gái. Vậy mà, cô ấy lại làm ra những điều mà tôi không ngờ được.

Ly ngủ ở phòng tầng 1, tôi với chồng và 2 con ngủ ở phòng ngủ tầng 2. Thời gian gần đây, cô ấy kêu sợ ma nên xin ngủ ở phòng cùng với tôi và 2 con. Chồng tôi thấy vậy thì chuyển sang phòng khác để ngủ. Anh nói đêm đến, con tôi hay quấy khóc, anh không ngủ được.

Nửa đêm tìm nước uống, vừa bước sang phòng kế bên, vợ sững người chứng kiến hai bóng hình quấn lấy nhau không rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng tôi thay đổi rõ rệt. Anh hay nổi cáu vô cớ với tôi dù tôi chẳng làm gì sai. Anh cũng ít ham muốn vợ chồng. Dù trước đó, nhu cầu của anh khá cao.

Tôi thấy không ổn nên đi xem bói. Thầy bói nói rằng chồng ngoại tình bên ngoài. Tôi cũng giật mình vì hầu hết thời gian chồng tôi đều ở nhà. Anh thường chỉ đi uống rượu với mấy người bạn tôi đều quen biết. Điện thoại anh ấy có khi vứt ở nhà cả ngày. Vì vậy, tôi không biết chồng ngoại tình với ai.

 

Tôi có tật ngủ rất say, hơn nữa ban ngày chăm sóc con, làm ăn buôn bán nên càng mệt. Con tôi cũng ngủ rất ngoan nên cứ đặt lưng xuống là tôi làm một giấc đến sáng.

Đột nhiên đêm đó tôi bị đau bụng nên tỉnh dậy giữa chừng. Vừa ra ngoài uống nước, đi ngang qua phòng chồng tôi thấy có tiếng động lạ. Trèo lên ghế và nhìn qua cửa thông gió, tôi nhìn thấy hai cái bóng lõa lồ đang quấn lấy nhau. Đó là chồng tôi và Ly.

Ly thú nhận với tôi rằng cô ta đã tằng tịu với chồng tôi nửa năm nay mà tôi không hề hay biết. Cô ta cũng khẳng định không lấy tiền của chồng tôi mà chỉ qua lại với anh ta vì "tình cảm". Tôi đã cho Ly nghỉ việc về quê rồi. Mẹ cô ta cũng xin lỗi vợ chồng tôi vì để xảy ra chuyện này.

Tuy nhiên, vợ chồng tôi lại không thể hàn gắn. Chồng liên tục đổ lỗi rằng tôi không quan tâm đến chồng, khiến anh cảm thấy thiếu thốn nên đã ngoại tình với cả cô nhân viên. Hơn nữa, anh còn nói tôi coi thường nhà chồng nên tình cảm của anh dành cho tôi cũng không còn nhiều.

Hiện giờ, vợ chồng tôi sống như hai cái bóng trong một ngôi nhà. Ngoài những lúc cùng chăm con, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau nữa. Công việc kinh doanh của cửa hàng thì vẫn phải tiếp tục, một mình tôi lại không cáng đáng hết được.

Chồng tôi thì suốt ngày chỉ uống rượu rồi chơi game. Nghĩ đến việc tuyển thêm nhân viên, tôi nản quá. Giờ tôi không biết phải làm sao. Xin nhờ mọi người gỡ rối.

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 11 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 20 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 40 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 43 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 57 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau