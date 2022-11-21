Bố chồng thường xuyên ưu ái chị dâu, lại còn mua xe ô tô tiền tỷ, hôm bước lên cầu thang nghe sau cánh cửa, tôi phát hiện sự thật gây sốc đầy bất ngờ

Tôi luôn tự hào về người chồng của mình và toàn tâm cho gia đình, tin tưởng tuyển đối vào chồng. Tôi rất hài lòng về chồng mình, tuy nhiên cuộc sống của tôi nhiều khi mệt mỏi vì lý do khác, đó là do sống ở nhà chồng. Nếu như mẹ chồng tôi rất tốt bụng, yêu thương con cháu thì bố chồng tôi rất khó tính. Đó là với tôi thôi, còn với những người khác, nhất là chị dâu cả, bố chồng tôi chiều chuộng hết nấc.

Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi 36 tuổi, chúng tôi có 2 con một gái, một trai. Đến nay chúng tôi đã có gần như mọi thứ mà từng ao ước đó là một gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm ổn định. Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực, luôn quan tâm, yêu thương vợ con…

Tôi thừa nhận, chồng tôi lấy tôi vấp phải sự phản đối của bố mẹ, họ hàng của anh ấy vì tôi chỉ ưa nhìn thôi, xuất thân cũng từ gia đình bình dân… Nên khi về nhà chồng, tôi nhận được sự khó chịu từ bố chồng. Trong nhà, tôi phải làm nhiều việc như nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa… Trong khi chị dâu cả lại không phải làm bất cứ điều gì.

Bố mẹ chồng tôi quy định, hai con trai lấy vợ phải ở lại với bố mẹ để chăm sóc khi tuổi đã về già. Vậy nên, dù có muốn ra ngoài ở riêng thì cũng không được. Nhà bố mẹ chồng tôi rất rộng, nên gia đình nhỏ của tôi và anh chồng sinh sống tại đó cũng rất thuận lợi.

Bố chồng tôi còn nói thẳng với tôi là phải làm các công việc nhà, không được rủ chị dâu cả làm cùng với lý do là chị ấy làm sếp của một công ty, đi làm mệt mỏi, về nhà phải nghỉ ngơi. Tôi cũng không so bì làm gì, vì đúng là chị dâu rất xinh đẹp, khéo ăn nói nên được lòng bố mẹ chồng tôi là chuyện dễ hiểu.

Nhưng không hiểu sao bố chồng tôi lại rất ưu ái chị ấy đến vậy, còn mua nhiều quà tặng chị ấy, trong đó có cả chiếc xe ô tô tiền tỷ. Tôi thì không được bố chồng mua cho bất cứ thứ gì, còn tỏ thái độ khó chịu hàng ngày với tôi. Cho đến một hôm tôi vô tình phát hiện ra bí mật giữa bố chồng và chị dâu.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 tuần, tôi tình cờ nghe được bố chồng và chị dâu nói chuyện với nhau. Thì ra, hai người họ đã từng cặp kè với nhau trước khi chị dâu quen anh chồng tôi. Lúc đó, bố chồng tôi nâng đỡ rất nhiều để chị dâu có một chỗ đứng trong một công ty. Cho đến lúc con trai cả đưa người yêu về ra mắt thì mới phát hiện ra vợ sắp cưới của con trai lại là bồ nhí của mình. Do chị dâu tôi lúc đó đã mang bầu, nên bố chồng tôi vẫn phải chấp thuận cuộc hôn của con trai.

Tôi cũng rất sốc khi biết chuyện này, giữa câu chuyện của họ chỉ là nhắc lại chuyện cũ, không hề có chuyện làm trái đạo đức gia đình từ lúc chị dâu kết hôn với anh chồng tôi. Chuyện bố chồng tôi ưu ái chị dâu cũng là để "bù đắp" phần nào cho chị ấy cho thời gian chấp nhận làm "vợ bé" một thời gian. Bây giờ gia đình đầm ấm, bố chồng và chị dâu cũng chỉ giữ chuyện đó làm bí mật.

Chuyện của bố chồng và chị dâu đã trở thành quá khứ. Nhưng bố chồng tôi quá chèn ép tôi, lại ưu ái thái quá với chị dâu cả nên tôi rất ấm ức và bị tổn thương. Tôi có nên tiết lộ chuyện này với chồng và mẹ chồng của tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên!