Chắc ai cũng bất ngờ khi nghe câu chuyện này. Đúng như vậy, bố chồng tôi đã mất nhưng vẫn có con rơi về nhận mặt cha...

Tôi biết trong lúc này mẹ chồng mình là người đau khổ nhất. Kể từ khi đi làm dâu đến lúc bố chồng qua đời, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ chồng có xích mích. Tình cảm giữa họ tốt đẹp đến mức khiến người khác ghen tỵ. Bố chồng là một người đàn ông mẫu mực trong mắt tôi. Hồi tôi mới về làm dâu, còn nhiều bỡ ngỡ nên thường có những mâu thuẫn không đáng có với mẹ chồng. Những lúc ấy, bố chồng tôi đã đứng ra để giúp tôi trước mặt mẹ chồng.

Còn nhớ trước đây, chồng tôi từng "cảm nắng" cô đồng nghiệp. Tôi làm đủ cách nhưng chồng vẫn không chịu nhận. Miệng thì anh bảo với tôi là chưa có gì nhưng vẫn lén lút nhắn tin với cô ta. Bố chồng tôi sau khi biết chuyện đã họp gia đình ngay lập tức. Ông cương quyết bắt chồng tôi chấm dứt mối quan hệ kia. Chồng tôi rất tôn trọng bố. Có lẽ vì sức ép của bố nên anh đã nghĩ lại và quay trở về một lòng với vợ con. Ảnh minh họa: Internet Đầu năm ngoái, bố chồng tôi phát hiện bị ung thư. Khi biết tin, mẹ chồng tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi không biết làm gì khác ngoài việc cố gắng làm chỗ dựa cho mẹ chồng. Còn chồng tôi thì chạy đôn đáo tìm bác sĩ giỏi nhờ điều trị.

Những ngày bố chồng đổ bệnh, tôi thấy khâm phục tình cảm của mẹ chồng dành cho ông. Nhiều lúc ngồi tâm sự, mẹ chồng tôi rớm nước mắt bảo cả đời làm vợ chồng, chưa bao giờ ông để bà phải rơi một giọt nước mắt đau khổ. Cuộc sống có những lúc thiếu thốn khó khăn nhưng bố chồng tôi vẫn luôn làm tất cả vì gia đình. Nghe mẹ chồng kể, chính tôi cũng cảm thấy xót lòng. Ảnh minh họa: Internet Vì phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn nên bố chồng tôi chỉ có thể kéo dài thêm một năm. Ngày ông đi, mẹ chồng tôi vật vã đứng không nổi. Thế nhưng lại có một chuyện không hay xảy ra. Hôm ấy khi tôi và mẹ chồng đang ngồi bên linh cữu thì có một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi đến. Cô ta lấy tay chấm nước mắt, miệng nói: "Vào lấy khăn đội tang cho bố đi con". Chồng tôi thấy lạ, đến hỏi thì cô ta tự vỗ ngực xưng tên nói đứa bé kia là con của bố chồng tôi. Từ lúc ấy, cả nhà tôi thành cái chợ vỡ. Chồng tôi thì nhất quyết đuổi mẹ con người phụ nữ kia đi. Còn mẹ chồng tôi, sau khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN thì ném chiếc khăn xuống đất rồi đi thẳng vào phòng. Sợ mẹ chồng có chuyện gì, tôi vội vào cùng thì thấy bà đang ôm ảnh của bố chồng. Tôi ôm mẹ chồng vì biết lúc ấy bà đang đau khổ lắm. Nhìn tôi, mẹ chồng kể bà đã biết chuyện này từ lâu. Chỉ không ngờ mẹ con cô ta lại mặt dày tìm đến. Nghe mẹ chồng nói, tôi thương bà vô cùng, càng không thể tin được là bố chồng lại có bí mật kinh hoàng như vậy. Mấy ngày nay bà không ăn uống gì, người vẫn suy sụp lắm. Tôi thương mẹ chồng nhưng không biết phải làm gì vào lúc này đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-dam-tang-bo-chong-mot-nguoi-phu-nu-la-dat-con-den-nhan-mat-cha-chong-toi-phan-ung-gay-gat-nhung-khong-ngo-thai-do-cua-me-lai-hoan-toan-khac-han-527159.html