Hàng xóm độc thân bỗng nhiên có bầu rồi chuyển đi nơi khác, thái độ của chồng tôi lúc đó mới thật đáng kinh ngạc

Tâm sự 21/11/2022 17:01

Tôi không ngờ chồng có phản ứng như vậy, càng không tin chồng và chị ta hóa ra lại là...

Sau khi học đại học, tôi và người yêu cùng ở lại thành phố để lập nghiệp. Sau 8 năm, chúng tôi đã có được một căn nhà nho nhỏ ở thành phố. Tôi khá hài lòng khi kinh tế gia đình ổn định, hai con của chúng tôi đứa lớn học lớp 5, đứa bé đang học mẫu giáo.

Ở chốn thành phố, chúng tôi khá ít bạn bè, người mà vợ chồng tôi thân thiết nhất chính là chị hàng xóm cạnh nhà chúng tôi. Chị hơn tôi 3 tuổi, sống một mình, chưa chồng con. Hai năm qua, chúng tôi coi chị hàng xóm như người thân, nhất là hai đứa nhỏ nhà tôi, rất thích sang nhà chị ấy chơi, chị ấy rất quý hai đứa.

Mỗi khi vợ chồng tôi bận, nhờ chị ấy trông giúp hai đứa trẻ, có hôm chị còn đón tụi nó đi học về, nấu ăn cho tụi nó khi bố mẹ đi làm về muộn. Chị ấy rất tốt bụng, hay giúp đỡ, chia sẻ với tôi. Đi đâu xa chị cũng mua quà cho hai đứa nhỏ nhà tôi… Thật là may mắn khi có người hàng xóm như vậy.

Trước đây chị hàng xóm từng yêu một người, sắp đi đến kết hôn thì mới phát hiện ra người đó "bắt cá hai tay", từ đó chị ấy sống một mình. Chị ấy xinh xắn, rất duyên, nhưng bao người đến ngỏ lời đều bị chị từ chối.

Hàng xóm độc thân bỗng nhiên có bầu rồi chuyển đi nơi khác, thái độ của chồng tôi lúc đó mới thật đáng kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần một tháng nay, tôi thấy chị hàng xóm có chuyện gì đó nên nhìn khá buồn, đi làm về là chị đóng cửa ở trong nhà. Tôi sang thăm, chị ấy chỉ nói rằng sức khỏe không tốt, sắp tới sẽ chuyển đi nơi khác ở cho thuận tiện công việc.

Về nhà tâm sự với chồng, bất ngờ với thái độ anh trách mắng tôi: "Chuyện hàng xóm, em cứ soi mói làm gì. Nhà người ta bán hay cho ai, làm gì kệ người ta". Tôi cũng thấy lạ, sắp chia tay hàng xóm tốt vậy mà chồng tôi lại buông câu vô cảm đến vậy.

Những ngày sau đó, tôi có cảm giác gì đó khác thường ở chồng tôi. Anh ấy cứ bồn chồn, thích ngồi một mình, tay lăm lăm cái điện thoại không rời. Nửa đêm thức giấc, tôi lén lấy điện thoại của chồng và mở được vì có lần vô tình nhìn thấy mật khẩu là ngày sinh bé út. Không có gì đặc biệt, nhưng bất ngờ với tin nhắn của chị hàng xóm mà tôi suýt bỏ qua.

Hàng xóm độc thân bỗng nhiên có bầu rồi chuyển đi nơi khác, thái độ của chồng tôi lúc đó mới thật đáng kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi mở ra xem, chị ấy nhắn tin: "Cậu yên tâm, tôi sẽ sinh con và nuôi nó. Tôi cũng đang bán nhà để chuyển đi nơi khác, sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình của cậu đâu". Chị ấy gửi nhầm cho ai, sao lại nhắn kỳ cục vậy?. Tôi nghĩ lại, hôm sang nhà, nhìn chị ấy mệt mỏi, bụng bắt đầu lùm lùm, đúng là biểu hiện mang bầu rồi. Tôi cảm thấy lo lắng, chị gửi nhầm hay là…

Sáng hôm sau, tôi cầm điện thoại của chồng và hỏi rõ về tin nhắn. Chồng tôi giật bắn mình, giằng lấy điện thoại. Sau mấy phút im lặng, anh ta mới thú nhận đã lén lút quan hệ với chị hàng xóm, hai người họ chỉ thích nhau, không ngờ chị ấy có bầu.

Chồng tôi cuống quýt xin lỗi, mong tôi tha thứ. Những ngày sau đó, anh ta tỏ rõ ăn năn, hối hận. Anh ta còn gọi điện về cho ông bà nội, ngoại để xin lỗi, mong tha thứ. Còn chị hàng xóm, vì không muốn đối diện với tôi nên đã tạm về nhà bố mẹ sinh sống trong thời gian bán nhà.

Tôi thật sự rất sốc, không tin nổi sự thật, tại sao hai người họ, một người là chồng, một người chị tôi coi như thân thiết nhất, sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi như đang tuyệt vọng, mọi thứ như rối bời, tôi không còn tin vào những lời nói, sự hối lỗi của chồng. Bây giờ tôi phải làm gì?

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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