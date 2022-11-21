Phát hiện chồng ngoại tình với chị hàng xóm, tôi ngồi chờ cả hai sa lưới, lúc ‘đánh úp’ chứng kiến cặp đôi ê chề còn tôi thì hả hê

Tâm sự 21/11/2022 15:09

Tôi để yên cho cả hai làm điều họ muốn, xong xuôi sau đó, cả hai đều như cá mắc câu mà không làm gì được.

Tôi mới kết hôn được 3 năm và có một cô con gái hơn 1 tuổi. Năm xưa khi lấy nhau, hai đứa từng thề non hẹn biển, hứa nắm tay nhau đi hết cuộc đời thế mà không ngờ, cái "hết cuộc đời" ấy lại chỉ là 3 năm đầy ngắn ngủi.

Quang - chồng tôi - là một người đàn ông không đẹp trai nhưng lại rất khéo léo, ăn nói có duyên, công ăn việc làm ổn định và cũng có thu nhập khá. Mấy người bạn của tôi vẫn bảo, mấy anh khéo miệng thế này dễ có gái lắm đấy nhưng quả thực 3 năm làm vợ của Quang, tôi luôn tin anh 100%, chưa bao giờ nghĩ ông xã có thói lăng nhăng.

Chính vì thế mà tôi không bao giờ động vào điện thoại của Quang. Nhưng cũng chỉ một lần vô tình mở máy chồng, tôi đã phát hiện anh ngoại tình. "Tiểu tam" lại chính là bà chị hàng xóm thân thiết của tôi mới đau đớn chứ.

Phát hiện chồng ngoại tình với chị hàng xóm, tôi ngồi chờ cả hai sa lưới, lúc ‘đánh úp’ chứng kiến cặp đôi ê chề còn tôi thì hả hê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thanhđã từng có một đời chồng rồi ly hôn, con gửi ông bà ngoại nuôi, căn hộ của chị ở ngay cuối dãy còn nhà tôi ở đầu dãy. Chị Thanhkhá xinh đẹp, cũng là người có tiền, chị bảo ngày xưa ly hôn vì lấy phải ông chồng vô tâm, không biết quan tâm đến vợ.

Chị Thanhhay sang nhà tôi "buôn dưa lê", có lần tôi còn bảo giới thiệu cho chị mấy người bạn của mình như chị từ chối. Chị bảo: "Giai nào lọt vào mắt xanh của chị thì chị mới thích chứ chị cũng kén chọn lắm đấy". Cuối cùng, người lọt vào mắt chị lại là chồng tôi mới chết.

Vốn tin chồng tuyệt đối nên khi phát hiện mình bị phản bội, tôi đau đớn lắm, định tung hê tất cả rồi ly hôn luôn. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại như vậy thì dễ dãi cho anh ta quá.

Tôi bắt đầu kế hoạch của mình, nhờ một người bạn thời đại học rất điển trai nhưng vẫn còn độc thân thường xuyên đưa đón. Tôi thay mật khẩu điện thoại, ăn diện hơn và thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, con gái tạm thời gửi sang bà ngoại. Thấy tôi có dấu hiệu khả nghi, Quang bắt đầu ghen tuông, lo lắng. Anh ta bắt đầu theo dõi tôi nhưng chẳng làm được gì vì tôi và cậu bạn kia chỉ đi uống café, ăn tối, Quang hỏi thì tôi bảo đi bàn chuyện công việc làm ăn. Nhìn tôi ngày càng điệu đà, xinh đẹp, Quang như ngồi trên đống lửa.

Cùng lúc, tôi nhờ một người bạn khác của mình tiếp cận, tán tỉnh chị Ngân. Thứ đàn bà lẳng lơ, cứ gặp trai trẻ, dẻo miệng một chút thì đã cuống cả lên. Mới đi ăn, đi chơi vài lần, tặng vài bông hoa, thỏi son mà chị đã mê mệt. Có mới nới cũ, chị cũng chán chồng tôi rồi "đá" bay anh ta như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Nghe nói, Quang còn bị chị ta xúc phạm bằng những lời lẽ chẳng ra gì. Lúc này anh ta mới thấy nhục nhã, ê chề.

Phát hiện chồng ngoại tình với chị hàng xóm, tôi ngồi chờ cả hai sa lưới, lúc ‘đánh úp’ chứng kiến cặp đôi ê chề còn tôi thì hả hê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa nghi vợ có bồ, vừa bị tình già bỏ rơi, Quang đúng như một đứa trẻ bơ vơ, tội nghiệp. Anh ta về nhà nịnh bợ, lấy lòng tôi nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ, lãnh cảm.

2 tuần sau thì tôi đưa đơn ly hôn cho Quang, trong đơn tôi ghi rõ việc anh ta ngoại tình. Đương nhiên, bằng chứng thì tôi đã có đủ trong tay rồi.

Quang hốt hoảng xin lỗi tôi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, đó chỉ là một phút sai lầm. Nhưng đã quá muộn rồi, vì đặt 100% niềm tin vào anh nên khi bị phản bội, tôi cũng coi như mình mất hết, không luyến tiếc gì nữa. Lúc này Quang mới nhận ra điều gì là quan trọng nhưng cơ hội cho anh không còn nữa. Người bạn của tôi đang tán tỉnh chị Thanhcũng đột ngột biến mất khiến chị phát điên.

Giờ thì anh ả có thể đến với nhau rồi đấy, tiếc là chị ta đã không còn hứng thú với Quang còn Quang đã kịp sợ hãi người đàn bà lẳng lơ đó rồi.

Dù gì cũng phải ly hôn vì tôi không thể sống với kẻ phản bội, nhưng cho anh ta được nếm trải sự ê chề, đau khổ một chút cũng khiến tôi cảm thấy hả hê lắm.

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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