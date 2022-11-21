Thấy vợ vô tư mặc áo trễ nải bên bố chồng, lúc phá cửa nhà nghỉ, tôi bàng hoàng chứng kiến danh tính người đàn ông trên giường

Cuộc sống có rất nhiều tình huống éo le, trái ngang mà bất cứ ai đều không mong muốn. Trong đó ngoại tình với bố chồng có lẽ là chuyện bẽ bàng và nhục nhã nhất. Nó có thể khiến cho người trong cuộc không đủ sức để đối diện với sự thật. Câu chuyện dưới đây là tâm sự của một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng đứng trước trái ngang của cuộc đời, anh cũng không thể đứng vững để xử lý. Có lẽ anh chẳng thể ngờ rằng gia đình yên ấm của anh lại là nơi che giấu bí mật động trời như vậy.

Về vợ tôi, em là một cô gái đẹp, trẻ, em kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi gặp nhau giống như tình yêu sét đánh. Yêu nhau nhanh chóng, cưới nhau chớp nhoáng. Dù giờ đây em sinh con cho tôi rồi nhưng em vẫn đẹp quyến rũ, mặn mà, đằm thắm. Bất kể người đàn ông nào cũng sẽ mê mẩn trước vẻ đẹp của em. Chính vì thế tôi luôn tự hào về vợ mình, đi đâu tôi cũng muốn đưa vợ con đi cùng. Ai gặp em cũng khen em đẹp, khen vợ chồng đẹp đôi. Tôi rất vui vì điều đó.

Tôi là con trai duy nhất trong nhà, nên lấy vợ về sống chung với bố mẹ. Mẹ tôi mất sớm, trước khi tôi lấy vợ. Nên vợ chồng tôi sống cùng bố chồng, phần cũng để ông đỡ cô đơn buồn tủi. Phần cũng muốn chăm sóc cho bố lúc tuổi già, để cháu được gần ông. Về phần bố tôi, ông là một người rất phong độ, dù đã ngoài 60 nhưng vẫn trẻ trung so với bạn bè trang lứa. Từ sau khi mẹ tôi mất, bố không đi bước nữa. Dẫu vậy ông vẫn có những mối quan hệ bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu.

Về phần tôi, tôi được mọi người đánh giá là ưa nhìn, cao ráo. Hiện tôi đang làm trưởng phòng kinh doanh tại một công ty cách nhà 5 km. Vợ tôi thì ở nhà chăm con nhỏ, thằng bé hơn 1 tuổi nhưng vì không có người trông nên vợ tôi đành phải nghỉ việc ở nhà. Vì làm kinh doanh nên một tuần tôi cũng phải đi ít nhất 1 lần công tác ở chi nhánh khác. Mỗi lần đi tôi công tác cũng phải 2-3 ngày.

Thời gian đầu mỗi lần đi công tác, tôi đều rất thương vợ, em khóc và nũng nịu. Em buồn chán khi tôi vắng nhà. Mỗi lần như vậy tôi đều động viên em rằng tôi sẽ thu xếp công việc thật nhanh để về với em. Hoặc tôi đều sẽ đưa hai mẹ con em về ngoại chơi những ngày tôi vắng nhà. Bạn bè đồng nghiệp tôi đều biết vợ tôi. Thi thoảng hay trêu tôi vợ đẹp như thế mà đi công tác xa thế này có khi ở nhà thằng khác nó lại cuỗm mất. Tôi cười vô tư vì tôi biết rõ tình cảm vợ chồng bao lâu này. Chúng tôi yêu nhau nhiều, luôn nghĩ cho đối phương. Với vợ tôi trước làm giáo viên cấp 1, nên em có đạo đức của nhà giáo.

Nhiều lúc cũng nghĩ mình đi công tác, ở nhà có mỗi vợ với bố thấy cũng hơi kỳ. Nhưng tôi đều bảo em về ngoại chơi nếu anh đi công tác. Nhưng em muốn ở lại nhà còn cơm nước cho bố. Tôi lại cảm thấy em sống rất biết trên dưới, coi bố tôi như bố em. Em cơm nước đầy đủ hàng ngày, đối xử tốt với ông.

Những biểu hiện lạ dần xuất hiện

Trong lần đi công tác gần đây nhất, tôi phải xuống chi nhánh ở tỉnh bên. Cách nhà 120km, ở đó 4 ngày. Tôi biết lần này đi lâu hơn mọi khi, lại xa nên đã muốn dỗ dành tinh thần cho em. Em ngoan ngoãn chuẩn bị đồ đạc cho tôi đi công tác. Trong đầu tôi thầm nghĩ, có lẽ em đã quen với việc tôi xa nhà công tác rồi.

Nếu như trước đây, mỗi lần đi công tác như vậy. Ngày nào em cũng gọi điện liên tục để hỏi han và nói chuyện với tôi. Nhưng lần này, suốt mấy ngày tôi không thấy em gọi, nóng ruột tôi nhấc máy gọi cho em. Câu trả lời tôi nghe từ em là bận việc nhà với chơi với con nên quên mất gọi tôi. Tôi không biết là vợ có đang giận dỗi gì không? Hay em đã thay đổi.

Trở về nhà sau chuyến công tác, tôi mua quà cho em. Thấy em vẫn vui vẻ bình thường, không phải giận dỗi như tôi đã nghĩ. Dù rất thích vợ mặc đẹp, nhưng đợt này tôi lại không hài lòng về cách ăn mặc của em. Dù biết là mùa hè, nhưng nhà còn có bố chồng mà em mặc đồ lại quá thoải mái. Áo hai dây, quần soóc. Nhiều lúc ngồi ăn cơm chung với bố, áo em trễ nải tôi lại nhắc nhở. Nhưng có vẻ em không vui khi tôi nhắc nhở em chuyện ăn mặc. Trước đây em không như thế, em biết ý tứ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Gần đây khi đi làm về, đỗ xe ngoài sân tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa giữa bố và vợ. Không biết có chuyện gì mà cả hai lại vui vẻ như vậy. Nhưng tuyệt nhiên khi tôi bước vào cả hai đều không cười đùa nữa. Bố tôi lại có phần khá bối rối, thấy tôi là bỏ ra ngoài phòng khách xem ti vi. Tôi thầm nghĩ không biết có phải mình nhạy cảm không, nhưng trong đầu tôi hàng tá những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi lén lút kiểm tra điện thoại của vợ khi cô ấy đang nấu cơm. Nhưng không chần chừ, cô ấy lao ra rằng lấy chiếc điện thoại và nói em đang nói chuyện với đứa bạn. Khác với trước rất nhiều, trước đây vợ chồng tôi không giấu giếm nhau điều gì cả.

Vén màn bí mật của vợ

Dù biết vợ tôi chỉ ở nhà chăm con với chăm nom nhà cửa. Nhưng tôi vẫn lo lắng, tôi nghi ngờ vợ ngoại tình với ai đó mà tôi không biết. Không thể tập trung làm việc khi suy nghĩ đó cứ hiện trong đầu tôi. Với tính chất công việc của tôi, tôi không thể nghỉ để theo dõi vợ được. Tôi bèn thuê thám tử để giúp tôi việc này.

Sau khoảng 5 ngày theo dõi tôi cũng nhận được báo cáo từ bên thám tử. Không hiểu chuyện gì mà các thám tử yêu cầu tôi thật bình tĩnh. Nếu đang ở ngoài đường thì về khách sạn hãy nói chuyện. Tôi nhanh chóng về phòng khách sạn, mở điện thoại ra. Tôi nhận được tin nhắn của thám tử. Họ nhắn cho tôi địa chỉ và số phòng của một nhà nghỉ. Tra bản đồ thì nó là nhà nghỉ cách nhà tôi khoảng 10 km. Thật may mắn, khi lần này tôi công tác trên thành phố, cách nhà 35km. Tôi vội gọi taxi và tới địa điểm được chỉ định từ thám tử.

Ảnh minh họa: Internet

Mất khoảng 20 phút tôi tới cửa phòng nghỉ mà theo anh nói vợ tôi đang trong đó. Dù cơn giận dữ trong tôi đang bùng cháy dữ dội. Nhưng lấy hết sức bình tĩnh, tôi đạp cửa để vào mặc cho nhân viên nhà nghỉ can ngăn. Tôi chết lặng khi người đàn ông đang chung giường với vợ tôi chính là bố tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, sững sờ cả người. Cả bố và vợ nhanh chóng mặc quần áo rồi van xin tôi.

Nhưng trong đầu tôi mọi thứ như nổ tung. Tôi điên dại chạy ra xe taxi rồi đi trong vô thức. Táp vào một quán rượu, tôi uống như chưa bao giờ được uống. Uống cho say, cho quên đi hết sự đời. Để khi tỉnh lại đây sẽ chỉ là một giấc mơ kinh hoàng mà thôi.

Đối mặt với sự thật bẽ bàng

Mọi thứ trước mắt như một trò đùa của số phận. Đang trêu ngươi tôi, biến tôi thành một thằng đàn ông điên dại. Mọi thứ hỗn loạn, càng uống rượu để say thì tôi lại càng tỉnh. Không thể kìm chế được cơn giận dữ trong lòng. Cộng với việc có hơi men trong người, tôi đi taxi lao thẳng về nhà.

Con trai tôi đang ở nhà, nó đang hồn nhiên chơi đồ chơi ngoài hiên. Còn hai con người kia ngồi im cúi mặt trên ghế sofa. Lệnh khệch bước vào nhà, tôi cười trong nước mắt. Điều gì khiến cả hai người tôi yêu thương lại vượt qua cả đạo đức để cắm cho tôi cặp sừng đặc biệt như vậy? Là điều gì? Tôi không thể làm gì được, vợ tôi thì khóc lóc van xin tôi tha thứ. Nhưng con người kia là bố tôi, tôi tha thứ kiểu gì đây?

Tôi quát lớn cô ta, thằng bé con tôi khóc ré lên. Nhìn con, tôi thương như đứt từng khúc ruột. Một đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được cuộc sống thế nào. Đã phải chứng kiến cảnh đời bi thương thế này. Vợ tôi khóc lóc, cô nói do tôi đi công tác suốt, nên cô mới mắc sai lầm như vậy. Cô ta còn nói với tôi, đây chỉ là lần thứ 2 thôi, cô ta hứa sẽ không có lần sau.

Tôi ghê tởm trước lời biện minh của vợ. Lần thứ 2 cô ta với bố tôi đi nhà nghỉ. Còn những lần khác có lẽ họ ngoại tình tại nhà luôn mà tôi không biết. Trong đầu tôi muốn giết cả hai rồi kết thúc luôn cuộc đời của mình. Nhưng may thay, tôi được các thám tử tư vấn cho trước đó rồi. Nếu không có lẽ tôi đã làm điều dại dột với chính bản thân mình.

Tôi phải sống, phải đưa con trai tôi rời xa căn nhà ghê tởm này. Nuôi dạy con trai tôi lên người, tử tế và đạo đức. Tôi xin phép công ty cho nghỉ 2 tuần, trong 2 tuần đó tôi làm việc với luật sư để làm thủ tục ly hôn và tranh quyền nuôi con.