Nhà chồng ghét bỏ vì không sinh được con gái, ngày ra tòa ly hôn, nhìn bố lái xe riêng về nhà mà con gái 5 tuổi thốt lên một câu khiến tôi 'ruột đau như cắt'

Tâm sự 05/01/2023 12:04

Cả nhà chồng biết tôi có thai lần 2 vẫn là con gái thì họ tỏ thái độ càng gay gắt hơn. Đặc biệt chồng tôi ngang nhiên ngoại tình khi vợ bụng mang dạ chửa.

Buồn lắm mọi người ạ, vì không còn con đường nào khác tôi mới buộc phải chọn lựa ly hôn. Nghĩ đó là giải pháp duy nhất giúp tất cả được sống bình yên sau bao nhiêu giông bão, vậy mà tới phút cuối, nghe câu con hỏi mà ruột gan tôi như đứt ra từng khúc. Đúng là bố mẹ làm sai thì chỉ con ở giữa là chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Chồng tôi là con trưởng, mẹ anh ấy lúc nào cũng mong đợi có cháu trai để nói dõi tông đường. Khi tôi sinh bé đầu lòng là con gái bà tỏ thái độ không bằng lòng, nói rằng tôi có đẻ 10 đứa con gái cũng không bằng sinh cho bà 1 thằng cháu trai.

Vì trọng nam khinh nữ như thế nên con gái tôi chẳng được bà nội trông nom chăm sóc bữa nào. Hết 6 tháng tôi đi làm phải nhờ bà ngoại lên trông giúp. Con tròn 10 tháng thì gửi lớp, bà nội ở nhà chơi cũng không hỏi han đến cháu.

Nhà chồng ghét bỏ vì không sinh được con gái, ngày ra tòa ly hôn, nhìn bố lái xe riêng về nhà mà con gái 5 tuổi thốt lên một câu khiến tôi 'ruột đau như cắt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mệt mỏi hơn là chồng tôi nghe mẹ, vợ đẻ con gái anh cũng hằn học bảo ăn hại có mỗi việc đẻ cũng không nên hồn. Con gần đi học lớp 1, tôi mang bầu bé thứ 2. Tiếc rằng dù đã uống thuốc, canh trứng các kiểu nhưng thai được gần 4 tháng em đi siêu âm vẫn là: “Bé giống mẹ”.

Cả nhà chồng biết tôi chửa con gái lần nữa, họ tỏ thái độ càng gay gắt hơn. Đặc biệt chồng tôi ngang nhiên ngoại tình khi vợ bụng mang dạ chửa. Khi tôi phát hiện, anh ta thẳng thừng tuyên bố:

“Cô không sinh được con trai cho nhà chồng, đương nhiên tôi phải kiếm người khác đẻ hộ”.

Vì tinh thần quá mệt mỏi mà thai của tôi bị lưu ở tháng thứ 5. Nghe bác sỹ nói không còn nghe được tim thai mà tôi chết lặng trên giường siêu âm. Cay đắng, tôi quyết định ly hôn từ ngay giây phút ấy.

Mẹ chồng thấy tôi đề nghị ly hôn bà mừng ra mặt, xúi con trai:

"Ký luôn đi con. Ngữ này có đẻ chục đứa vẫn chẳng ra được cháu đích tôn cho bố mẹ đâu".

Sau vài ngày do dự, được mẹ động viên chồng tôi đã đồng ý ký giấy. Vì con tôi là gái nên chồng không tranh giành quyền nuôi dưỡng mà tuyên bố nhường cho vợ chăm. Cũng may con bé còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện chứ không nó sẽ tổn thương vô cùng.

Hôm ra tòa, tôi dắt con theo. Lúc đi thì tôi với con ngồi chung xe với chồng. Khi về thì tôi gọi taxi để về thẳng ngoại còn chồng lái xe riêng về nhà. Con tôi nhìn vậy gọi bố rối rít:

"Bố ơi, bố bỏ quên con với mẹ à?".

Nhà chồng ghét bỏ vì không sinh được con gái, ngày ra tòa ly hôn, nhìn bố lái xe riêng về nhà mà con gái 5 tuổi thốt lên một câu khiến tôi 'ruột đau như cắt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em ngoảnh lại nhưng không trả lời. Con bé ngơ ngác hỏi mẹ:

"Sao cả nhà mình không đi chung xe như mọi lần hả mẹ?".

Nghe còn nói mà tôi đau như xát muối vào lòng. Con bé yêu bố mà đâu có biết anh ta không cần nó. Cuộc đời này bất hạnh nhất là chọn nhầm chồng, không chỉ khổ mình mà còn khổ lây sang con nữa.

Nửa đêm bất chợt tỉnh giấc, vợ khóc nghẹn thấy chồng đang chăm chú nhìn mãi một bức hình trong điện thoại

Nửa đêm bất chợt tỉnh giấc, vợ khóc nghẹn thấy chồng đang chăm chú nhìn mãi một bức hình trong điện thoại

Nhìn tấm ảnh mà chồng đang chăm chú, tôi vừa thương anh và cũng thương chính bản thân mình.

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