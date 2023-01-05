Giận tím mặt phát hiện chồng giấu quỹ đen gần 100 triệu, vợ bỗng khóc nức nở khi đọc dòng chữ trong mảnh giấy gập đôi kẹp trong xấp tiền

Tâm sự 05/01/2023 10:53

Phát hiện ra bí mật của chồng khiến tôi chấn động và đau đớn vô cùng. Đến khi đọc được mấy dòng chữ viết tay của chồng trong mẩu giấy tôi liền cảm thấy mình thật may mắn.

Sau khi kết hôn thì vợ/chồng trở thành một trong những người quan trọng nhất đối với mỗi người, bên cạnh cha mẹ và con cái. Thậm chí người bạn đời còn có một vai trò quan trọng đặc biệt, khi mà cha mẹ không thể sống đời với chúng ta, con cái cũng sẽ trưởng thành rồi có cuộc sống riêng. Chỉ có vợ/chồng là ăn đời ở kiếp và luôn bên cạnh chúng ta kể cả lúc vui lúc buồn.

Dương và chồng đều ở tỉnh lẻ lên thủ đô học tập rồi ở lại làm việc. Lương hai người cộng lại khoảng 25 triệu, sau khi trả các loại chi phí và nuôi con nhỏ thì dư lại tiết kiệm chẳng bao nhiêu.

"Cuộc sống không phải giàu sang gì nhưng tôi vẫn lấy làm thỏa mãn khi gia đình yên ấm, chồng có trách nhiệm, con ngoan và khỏe mạnh", Dương nói.

Giận tím mặt phát hiện chồng giấu quỹ đen gần 100 triệu, vợ bỗng khóc nức nở khi đọc dòng chữ trong mảnh giấy gập đôi kẹp trong xấp tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thế nhưng mấy hôm trước Dương đột ngột phát hiện chồng giấu mình lập quỹ đen. Cô mang số quần áo mùa đông ra phơi nắng cho thơm tho thì tình cờ thấy trong túi áo khoác của chồng một xấp tiền được buộc cẩn thận bằng dây thun. Dương đếm phát hiện tổng số tiền tròn 100 triệu đồng.

Đó là một số tiền không hề nhỏ đối với vợ chồng cô. Tiền lương hàng tháng anh đều đưa hết cho vợ chi tiêu còn lại tiết kiệm, vậy anh lấy đâu ra số tiền này? Quan trọng hơn là anh đã giấu cô, cất giữ riêng tiền với mục đích gì Dương không tài nào biết được.

Dương trước nay rất tin yêu chồng, cô từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ lừa dối mình. Thế nhưng anh đã lén lút làm việc mờ ám sau lưng vợ từ bao giờ. Trong lòng Dương có thứ gì đó như vỡ tan khiến trái tim cô nhói đau, đến thở cũng khó nhọc.

Phát hiện ra bí mật của chồng khiến Dương chấn động và đau đớn vô cùng. Cũng vì thế mà mãi cô mới chú ý đến mảnh giấy gập đôi kẹp trong xấp tiền ấy. Ban đầu cô nghĩ nó là một tờ giấy trắng nhưng không ngờ khi mở ra lại đọc được mấy dòng chữ viết tay của chồng.

Xem xong nội dung anh viết trên ấy, Dương cuối cùng đã hiểu từ đâu mà chồng mình có tiền lập quỹ đen, đồng thời tường tận mục đích của anh.

"Trong mẩu giấy đó, anh ấy viết mục tiêu đặt ra là mua 1 chiếc xe tay gas khoảng 45 triệu và sửa sang nhà cửa lại cho bố mẹ vợ. Bên dưới thì ghi chép cụ thể số tiền anh ấy dần dần kiếm được, lúc ấy tôi mới biết ngoài giờ làm chồng tôi lén vợ đi ship hàng thuê", Dương kể.

Dương nhớ đến thời gian trước chồng cô từng bâng quơ nhắc đến việc đổi xe cho vợ và chuyện nhà bố mẹ xuống cấp. Khi đó Dương không để tâm lắm, ai ngờ chồng mình lại âm thầm làm thêm để kiếm tiền mà không hề động đến tiền lương chính hàng tháng.

 

Sau khi biết rõ tấm lòng của chồng, Dương không khỏi xúc động đến bật khóc nức nở. Cô thật sự may mắn khi có được một người đàn ông như vậy. Dẫu cuộc sống chưa dư dả gì và phía trước còn nhiều khó khăn, chông gai nhưng Dương tâm sự, cô tin chắc chỉ với tình cảm sâu nặng nhường ấy thì vợ chồng cô ắt sẽ vượt qua tất cả.

Giận tím mặt phát hiện chồng giấu quỹ đen gần 100 triệu, vợ bỗng khóc nức nở khi đọc dòng chữ trong mảnh giấy gập đôi kẹp trong xấp tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dương bảo, sau khi biết rõ ý định của chồng cô liền để lại xấp tiền vào chỗ cũ. Đối với việc làm thêm của anh, cô không thẳng thắn vạch trần vì cô hiểu anh giấu cô nghĩa là không muốn vợ biết mà lo lắng. Chính vì thế, để chồng khỏi mệt mỏi quá mức cô thường viện cớ đòi anh về nhà sớm để nghỉ ngơi bên vợ con. Thu nhập của anh sẽ giảm nhưng với cô sức khỏe của anh quan trọng hơn nhiều.

Quả thực Dương và chồng đều là những người may mắn khi có được người bạn đời yêu thương và luôn nghĩ cho đối phương. Hôn nhân chỉ cần như thế đã là mỹ mãn, chẳng giàu sang hào nhoáng nào so sánh được. Tình cảm vợ chồng gắn bó, có thể sát cánh bên nhau đi đến cuối con đường đời, đó chính là may mắn không phải ai cũng có được và chẳng gì so sánh nổi.

Đầu bù tóc rối chăm con ở bệnh viện, buổi trưa vợ bất chợt về nhà thì nghe tiếng chồng cười khúc khích trong phòng tắm, vừa đạp cửa xông vào thì bàng hoàng chết lặng

Đầu bù tóc rối chăm con ở bệnh viện, buổi trưa vợ bất chợt về nhà thì nghe tiếng chồng cười khúc khích trong phòng tắm, vừa đạp cửa xông vào thì bàng hoàng chết lặng

Nghe tiếng chồng cười khúc khích trong phòng tắm, tôi rón rén lại gần rồi đạp cửa xông vào, miệng còn kêu lên "òa, ngạc nhiên chưa" thì lập tức chết lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu vợ chồng chồng có quỹ đen tình yêu bí mật giấu kín của chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày